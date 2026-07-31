Conociendo a fondo el IR-28 de IndyCar: nuevas imágenes del chasis de 2028

Motorsport.com fue uno de los medios que pudo ver de cerca el nuevo chasis IR-28, cuyo debut está previsto para la temporada de IndyCar de 2028.

Este fin de semana, el coche se someterá a pruebas en el circuito de Indianápolis con el actual tetracampeón de la IndyCar, Alex Palou, y el ganador de las 500 Millas de Indianápolis de 2016, Alexander Rossi.

El IR-28 supone la primera revisión a fondo del chasis de IndyCar desde 2012, cuando se presentó el DW-12, ya que incluso el IR-18 fue más bien una revisión aerodinámica y estética del chasis existente.

A continuación, ofrecemos una visión más detallada del coche desde varios ángulos, cortesía de Joey Barnes, de Motorsport.com:

Detalle del Dallara IR-28 Foto de: Joey Barnes

Detalle del Dallara IR-28 Foto de: Joey Barnes

Detalle del Dallara IR-28 Foto de: Joey Barnes

Detalle del Dallara IR-28 Foto de: Joey Barnes

Detalle del Dallara IR-28 Foto de: Joey Barnes

Detalle del Dallara IR-28 Foto de: Joey Barnes

Detalle del Dallara IR-28 Foto de: Joey Barnes

Detalle del Dallara IR-28 Foto de: Joey Barnes

Detalle del Dallara IR-28 Foto de: Joey Barnes

Detalle del Dallara IR-28 Foto de: Joey Barnes

Detalle del Dallara IR-28 Foto de: Joey Barnes

Detalle del Dallara IR-28 Foto de: Joey Barnes

Detalle del Dallara IR-28 Foto de: Joey Barnes

Detalle del Dallara IR-28 Foto de: Joey Barnes

Detalle del Dallara IR-28 Foto de: Joey Barnes