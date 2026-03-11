Ir al contenido principal

Conor Daly correrá las 500 Millas de Indianápolis con Dreyer & Reinbold Racing

Conor Daly realizará su 13º intento en las 500 Millas de Indianápolis tras destacarse el año pasado con Juncos Hollinger Racing.

Joey Barnes
Joey Barnes
Editado:
Conor Daly, Juncos Hollinger Racing

Dreyer & Reinbold Racing (DRR) confirmó a Conor Daly para la 110ª edición de las 500 Millas de Indianápolis, que se disputará el domingo 24 de mayo de 2026.

El anuncio, realizado en asociación con Kingspan, líder mundial en materiales de construcción de alto rendimiento, confirmó al piloto de Indiana de 34 años como conductor del coche #23 impulsado por motor Chevrolet.

"Tener la oportunidad de volver a correr en el Indianapolis Motor Speedway en las 500 Millas de Indianápolis con DRR significa muchísimo para mí", dijo Daly.

"Me encanta este evento. No puedo esperar para volver al coche, y agradezco la oportunidad que Dennis (Reinbold, propietario del equipo) y todos en Dreyer & Reinbold Racing me han dado para hacer el trabajo que disfruto. Hemos fijado objetivos altos con el No. 23. Queremos ganar esta carrera juntos, y agradezco que Kingspan se haya sumado para la carrera más grande del mundo. Apreciamos su apoyo para este esfuerzo de ir en busca de ese agradable vaso de leche fría en el círculo de ganadores".

Daly, quien también tiene un rol de reserva con Juncos Hollinger Racing esta temporada, cuenta con cinco resultados entre los diez primeros en 12 participaciones previas en "El mayor espectáculo del automovilismo", incluida la edición de 2024 con DRR en la que se clasificó 29º y terminó décimo, liderando 22 vueltas.

 

Será la 27ª participación de DRR en las 500 Millas de Indianápolis, una estructura que cuenta con un legado de 100 años de las familias Dreyer y Reinbold en el histórico Indianapolis Motor Speedway, que se remonta al abuelo del propietario del equipo DRR, Dennis Reinbold: el legendario Floyd "Pop" Dreyer, quien trabajó como mecánico para el equipo Duesenberg en la década de 1920. DRR ha inscrito 51 autos en las 500 Millas de Indianápolis y todos han logrado clasificarse para el clásico del automovilismo del fin de semana del Memorial Day.

"Estamos entusiasmados de asociarnos con Kingspan para poner en pista nuestro auto No. 23 para Conor en las 500 Millas de Indianápolis de este año", dijo Reinbold.

"Kingspan es un líder mundial en su campo y estamos encantados de unirlos con Conor y un sólido equipo de DRR este año. Conor ha sido contendiente para ganar la carrera más grande del mundo en varias ocasiones, y queremos ponerlo a él, a Kingspan y a nuestro equipo en el círculo de ganadores del IMS el 24 de mayo. Fuimos grandes contendientes en el evento del año pasado y estamos listos para alcanzar el objetivo final este año".

Kingspan cuenta con 29.000 empleados en más de 80 países y 278 plantas de fabricación en todo el mundo. En Estados Unidos, la compañía opera 32 instalaciones en 17 estados, produciendo productos de primera categoría para una amplia variedad de sectores.

Esta asociación es una combinación perfecta dado el compromiso de Kingspan con el alto rendimiento y una mentalidad empresarial enfocada en la velocidad.

"Valoramos las asociaciones que reflejan nuestro compromiso compartido con la innovación y el rendimiento", dijo Alswinn Kieboom, presidente del negocio de paneles aislantes de Kingspan en América del Norte.

"Colaborar con Conor Daly y el equipo Dreyer & Reinbold Racing en las 500 Millas de Indianápolis nos brinda una plataforma única para llegar a nuestra base principal de clientes mientras promovemos nuestra ambición de crecimiento en América del Norte".

