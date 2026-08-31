David Malukas lanza duras críticas a Chevy tras quedarse sin su primera victoria en IndyCar

David Malukas achacó a un problema con el motor de su Chevrolet el hecho de haber perdido su primera victoria en la IndyCar en The Milwaukee Mile, después de que una vacilación en una reanudación en los últimos compases le diera la victoria a Pato O’Ward, de Arrow McLaren.

Al volante del Chevrolet n.º 12 del Team Penske, este piloto de 24 años, natural de Chicago, salió tercero en la reanudación de la Carrera 1 tras haber terminado cuarto en la Carrera 2. Una parada en boxes fuera de estrategia situó a Malukas en cabeza en la vuelta 120, y llegó a liderar 93 vueltas. Sin embargo, en una reanudación a falta de 19 vueltas para el final, el coche de Malukas dio un tirón, lo que permitió a O’Ward colarse por debajo de él en la curva 1 y alejarse para asegurarse la victoria.

Malukas terminó segundo, a 1,7535 segundos del ganador.

Este resultado supuso el cuarto segundo puesto de Malukas esta temporada y el sexto de su carrera, lo que le sitúa empatado con varios pilotos —entre ellos Romain Grosjean — en el segundo puesto del ranking de pilotos con más segundos puestos sin haber conseguido ninguna victoria. Victor Meira ostenta el récord con ocho. Malukas ocupa la quinta posición en la clasificación del campeonato de cara a la última prueba de la temporada en el WeatherTech Raceway Laguna Seca, a 23 puntos de Christian Lundgaard, que ocupa el segundo puesto.

No obstante, los coches con motor Chevrolet coparon las siete primeras posiciones en la Carrera 1 y las cuatro primeras en la Carrera 2.

Malukas culpó a Chevrolet al hablar con IndyCar Radio tras la carrera.

"Sí, bueno, en la Carrera 1 y en la Carrera 2, Chevy simplemente nos ha fallado", declaró Malukas a Michael Young, de IndyCar Radio. "Me refiero a los problemas con el plenum (overboost): cada vez que salgo del callejón de boxes, tengo que levantar el pie del acelerador, meter primera y luego segunda. Es ridículo. Y es que el equipo hizo un trabajo estupendo. Ese coche era increíble. Ya estaba muy bien en la carrera 1 (2), y luego trabajaron en él y lo pusieron como debía estar para esta carrera. Éramos muy rápidos, más rápidos que el resto. Y sí, simplemente nos falló en esa reanudación".

Cuando se le preguntó si la vacilación se debió a un problema con el limitador de revoluciones, Malukas ofreció una breve valoración final. "Sí. Mira, no quiero entrar en detalles", dijo. "Sí, hoy nos ha fallado. Deberíamos haber ganado esa carrera. Y sí, no sé.

"Simplemente estamos malditos".