David Malukas lidera el primer día de pruebas de la IndyCar en Phoenix

David Malukas fue el más rápido en el primer día del Unser IndyCar Open Test en el Phoenix Raceway el martes.

El nuevo piloto de Team Penske alcanzó velocidad casi de inmediato en el tri-óvalo de 1 milla, manteniéndose entre los cinco primeros durante las cuatro horas de pruebas con el campo completo y alcanzando el primer lugar en la última hora con una velocidad de 172.605 mph (20.8569 segundos).

El ritmo del joven de 24 años, conduciendo el Chevrolet No. 12 de Team Penske, desplazó a su compañero Josef Newgarden, quien ocupó esa posición durante la mayor parte del día. Newgarden, que fue el primer piloto en marcar una vuelta por debajo de 21 segundos con el Chevrolet No. 2, terminó 0.0708s detrás de Malukas.

Andretti Global ocupó el tercer y cuarto lugar con Will Power y Kyle Kirkwood, respectivamente. Power, quien se unió a la organización durante el receso invernal tras 17 años en Team Penske, fue el único otro piloto en bajar de los 21 segundos, logrando una vuelta rápida de 20.9661s (171.706 mph).

El vigente campeón y tetracampeón de la IndyCar Series, Alex Palou, fue quinto, con su Honda No. 10 de Chip Ganassi Racing registrando una vuelta rápida de 171.357 mph.

El dúo de Meyer Shank Racing, Marcus Armstrong y Felix Rosenqvist, quedaron sexto y séptimo, seguidos por Scott McLaughlin (Team Penske), Scott Dixon (Chip Ganassi Racing) y Alexander Rossi (Ed Carpenter Racing) completando el top 10. Aunque hubo nueve periodos de precaución durante el día, solo uno fue por un incidente.

Durante la última hora de la sesión, el novato Caio Collet entró en la curva 4 y tocó el muro exterior antes de que su Chevrolet No. 4 de AJ Foyt Racing hiciera un semi-derrape y se detuviera en el interior de la curva 1. Motorsport.com habló con su ingeniero de carrera, Mike Armbrester, quien comentó que Collet le mencionó dificultad de visibilidad debido al sol entrando en la curva 4, lo que él sospechaba que lo llevó a bajar sus neumáticos del lado izquierdo por debajo de la línea amarilla en la parte inferior de la inclinación de la curva y terminar deslizándose hacia el muro exterior.

Solo tres pilotos superaron la marca de las cien vueltas en total. Christian Rasmussen de Ed Carpenter Racing registró la mayor cantidad de vueltas del día con 114. El novato Mick Schumacher (Rahal Letterman Lanigan Racing) completó 107 vueltas, mientras que Sting Ray Robb (Juncos Hollinger Racing) finalizó con 103 vueltas.

