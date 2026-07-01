Dennis Hauger quiere más en la IndyCar 2026: “No quiero luchar en la zona media”

Dennis Hauger lidera la clasificación de Novato del Año de IndyCar, pero no tiene intención de simplemente dejarse llevar hasta conseguir un título de debutante.

El piloto noruego de 23 años del Honda #19 de Dale Coyne Racing —efectivamente cedido por Andretti Global, el poderoso equipo con el que aseguró el campeonato Indy NXT 2025— ha llamado la atención con una serie de actuaciones resilientes. Ahora, mientras el paddock se dirige a la segunda mitad de la temporada, el exjunior de Red Bull está poniendo la mira mucho más alto que la zona media.

Sobre el papel, la campaña de novato de Hauger está sustentada por dos impresionantes resultados entre los 10 primeros, incluido un octavo puesto, el mejor de su carrera, en el circuito mixto del Indianapolis Motor Speedway en mayo. Sin embargo, al mirar más de cerca los datos, emerge una tendencia de ritmo de carrera fulgurante y adelantamientos magistrales.

La temporada de Hauger se ha definido por remontadas clínicas a través del pelotón. Comenzó clasificando un notable tercero en su debut para el Grand Prix of St. Petersburg de apertura de temporada antes de terminar 10°. En Long Beach, atravesó el pelotón para convertir una salida desde el 19° puesto en un 11° lugar final. Su mejor actuación hasta ahora, sin embargo, es sin duda haber ganado 16 posiciones en la ronda de principios de mayo en el circuito mixto del Indianapolis Motor Speedway, donde salió 24° y terminó octavo.

Aparte de un contratiempo mecánico en Gateway debido a un problema con la célula de combustible, Hauger ha cruzado la línea de meta en todos y cada uno de los eventos.

"Siento que este año ha estado lleno de potencial", dijo Hauger. "Pensando en mi mentalidad en la primera carrera, en lo poco que realmente sabía en términos de experiencia de carrera y en cuánto sé ahora, es simplemente un impulso de confianza. Tengo un paquete más grande en mi mente en cuanto a lo que necesito hacer para ser lo mejor que pueda ahí fuera".

A medida que la serie llega a Mid-Ohio Sports Car Course, Hauger busca un fin de semana limpio y sin interrupciones para ganar impulso. El equipo del #19 ha afrontado cambios de personal durante todo el año, pero Hauger confía en que un grupo de ingeniería estabilizado les permita desbloquear el verdadero ritmo del coche.

También se está midiendo contra una referencia formidable en su veterano compañero de equipo Romain Grosjean.

"Sé que es un tipo rápido”, dijo Hauger. "Cuando estuvo con Andretti, por ejemplo, consiguió tres o cuatro poles. Sabe lo que hace, y siento que he estado igualándolo por momentos y haciéndome más rápido".

Con la fase de aprendizaje prácticamente terminada, Hauger está dejando atrás los objetivos conservadores de novato.

"Definitivamente quiero más que eso. No quiero pelear en la zona media", dijo Hauger. "Quiero estar ahí arriba luchando por podios y peleando por top 5 y victorias... Quiero perseguir top 10 con regularidad, y siento que podemos hacerlo".

Mirando hacia 2027

Dennis Hauger, Dale Coyne Racing Photo by: Geoff Miller / Lumen via Getty Images

Ahora, en pleno transcurso de los meses de verano, las conversaciones del paddock se han desplazado naturalmente hacia el futuro. Como Hauger sigue siendo un afiliado destacado de Andretti Global, su situación contractual es una de las tramas más intrigantes de la parrilla de cara a la temporada 2027.

Mientras crece la especulación sobre si Hauger permanecerá con Dale Coyne, pasará a un asiento principal en Andretti o buscará en otro lugar por completo, todo parece estar en el aire.

"Sinceramente, todavía no lo sé", dijo Hauger. "Todo parece bastante abierto en toda la parrilla. En mi caso, solo tengo que ver las oportunidades que puedo conseguir. Sé que cuando tengo un buen coche, soy capaz de ganar carreras y estar arriba".

Cuando se le insistió sobre si legalmente es libre de firmar fuera de Andretti para el próximo año, Hauger cerró educadamente esa línea de preguntas.

"Realmente no puedo hablar de temas de contrato. No hay mucho que decir ahí", dijo Hauger. "Ahora mismo solo estoy haciendo lo mejor que puedo en la pista, y veremos dónde termina todo".