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IndyCar Laguna Seca

Hauger supera a Mick Schumacher como Novato del Año en IndyCar y espera seguir en 2027

Después de demostrar sus capacidades con Dale Coyne Racing, el noruego se siente listo para dar un "gran paso adelante" la próxima temporada.

Joey Barnes
Joey Barnes
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Dennis Hauger - Snap-On Makers and Fixers 250 at the Milwaukee Mile - By_ Chris Owens_Ref Image Without Watermark_m164176

A pesar del contacto en la vuelta inicial que lo dejó fuera por accidente en la final de la temporada, Dennis Hauger aseguró oficialmente el título de Novato del Año de IndyCar 2026. Al volante del Honda #19 de Dale Coyne Racing, superó a Mick Schumacher por 15 puntos para llevarse los máximos honores de novato.

La campaña del noruego de 23 años incluyó ocho llegadas entre los 15 primeros, encabezadas por dos actuaciones dentro del top 10, incluida una mejor posición de la temporada de octavo lugar en el circuito mixto del Indianapolis Motor Speedway. Logró cinco salidas entre los 10 primeros a lo largo del calendario de 18 rondas, incluidas dos apariciones en la clasificación Fast Six, destacadas por una salida desde el tercer lugar en su debut en la serie en St. Petersburg. También mostró ritmo de puntero al liderar vueltas en los óvalos de Phoenix y Milwaukee.

Al reflexionar sobre haber asegurado los máximos honores de novato tras la bandera a cuadros final, Hauger habló sobre la montaña rusa emocional de su temporada de debut.

"Obviamente ha sido un poco una montaña rusa este año como novato”, dijo Hauger. “Sí, convertirme en el Novato del Año y conseguir ese título es bastante especial para mí. Solo puede ocurrir una vez. Poder conseguirlo, sí, es bastante especial", dijo Hauger. "Solo quiero dar un gran agradecimiento a Team Honda, a todos los que me apoyaron este año. Ha sido, como dije, un poco una montaña rusa. Incluso con un abandono, igualmente conseguimos el título. Súper feliz y agradecido."

La transición de Hauger al principal campeonato de monoplazas de Norteamérica se vio facilitada por conocer la mayoría de los circuitos un año antes, cuando conquistó el campeonato Indy NXT 2025 con una racha dominante de seis victorias y 11 podios en 14 carreras. Sin embargo, todavía había mucho a lo que adaptarse en el ascenso de categoría.

"En primer lugar, muchas experiencias nuevas como novato, intentando aprender algo cada fin de semana. Siento que lo he hecho. Ese ha sido uno de mis puntos clave. Simplemente intentar mejorar cada vez más", dijo Hauger. "Obviamente tuvimos un muy buen comienzo de año con esa clasificación P3. Ha ido subiendo y bajando, como en cierto modo esperaba. En general, bastante contento. Siento que he demostrado lo que puedo hacer en algunos momentos.

"Obviamente a veces desearía poder hacerlo más a menudo. Eso es parte del juego. Pero sí, ha sido una experiencia increíble ser piloto de IndyCar por primera vez, en mi primer año."

Dennis Hauger, Dale Coyne Racing

Dennis Hauger, Dale Coyne Racing

Photo by: Brandon Badraoui / Lumen via Getty Images

Al considerar su mayor área de crecimiento durante la exigencia del calendario, Hauger enfatizó la ejecución técnica y la sinergia del equipo.

"Creo que lo principal que me llevo de este año es simplemente cómo trabajar con el equipo, cómo trabajar en el aspecto técnico con el coche, también sabiendo un poco más lo que quiero y necesito para el futuro", dijo Hauger.

"También creo que el trabajo en equipo, la ética de equipo como grupo, es súper importante, especialmente cuando tenemos una temporada tan larga con 18 fines de semana, 18 rondas. Pasa factura a todos. Tener un buen ambiente, trabajar bien juntos, sí, tener un buen año en todos los aspectos es súper importante, creo."

De cara a la temporada 2027, Hauger aún no tiene un asiento confirmado, pero se siente totalmente preparado para dar el siguiente paso.

"Todavía no sé exactamente qué me depara el futuro”, dijo Hauger.

“Sé que tengo las capacidades para hacer algo bueno. Siento que he adquirido mucho conocimiento este año. Quiero decir, simplemente empezar de nuevo el año que viene en St. Pete con, sí, toda la experiencia que tengo ahora, siento que ya allí me hará dar un gran paso adelante. Sería bastante genial tener esa oportunidad."

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