IndyCar

Donald Trump firma una orden ejecutiva que confirma la carrera de IndyCar en Washington

En un sorprendente giro de los acontecimientos, la NTT IndyCar Series parece que va a seguir adelante con una carrera urbana a finales de este año en la capital de Estados Unidos.

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Editado:
Donald Trump

Roger Penske and Donald Trump

Foto de: Motorsport.com

Al principio, parecía una broma o una ilusión, pero el concepto de una carrera callejera de IndyCar en Washington D.C. en 2026 es ahora muy real.

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy ( ), publicó la semana pasada un vídeo generado por inteligencia artificial en el que se veía una carrera de IndyCar alrededor del National Mall. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió el vídeo y expresó su apoyo a la idea, ya que quiere que forme parte de las celebraciones del 250.º aniversario del país.  

El viernes, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva que confirma los planes para la carrera, a la que ha bautizado como "Freedom 250". Ha dado instrucciones a la alcaldesa de la ciudad, Muriel Bowser, para que colabore con su administración en la organización de la carrera. Los departamentos del Interior y de Transporte de se encargarán de diseñar el trazado del circuito junto con IndyCar y de encontrar la financiación para la carrera.

El plan es celebrar la carrera el fin de semana del 21 al 23 de agosto, entre las carreras previamente programadas en Markham, Ontario, y Milwaukee Mile, en Wisconsin. Organizar un evento de este tipo en el corazón del país supondrá un reto logístico y un plazo muy ajustado, además de la obvia cuestión de la prohibición de la publicidad en los terrenos del Capitolio. 

Trump concedió a Roger Penske la Medalla Presidencial de la Libertad en 2019, y este se unió a Trump en el Despacho Oval para la firma de esta orden ejecutiva. Trump cree que la carrera podría "batir un récord" en cuanto a cifras de asistencia, ya que estará abierta al público. Eric Shanks, director ejecutivo de FOX Sports, también estuvo allí junto a Penske y Trump.

"Para nosotros, como empresa, apoyar el 250 aniversario del país, no hay mejor manera de llevar el automovilismo y la velocidad a la zona de Washington D. C. y tener la oportunidad de competir aquí con nuestros IndyCars", dijo Penske en el Despacho Oval. "Somos propietarios del Indianapolis Motor Speedway y vamos a traer aquí, para esta carrera, esa historia de más de 100 años, la velocidad y lo que ha tenido lugar allí con los diferentes fabricantes. Será increíble... Estamos deseando que la gente lo vea. La mayor parte del recinto será gratuito. Va a suponer un beneficio económico para la zona, para la ciudad".

