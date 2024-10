Drugovich terminó "sorprendido por la velocidad" en su primer test de IndyCar

Felipe Drugovich quedó asombrado tras su debut al volante de un monoplaza de la IndyCar en el Barber Motorsports Park con Chip Ganassi Racing el pasado lunes.

El brasileño, que también es piloto de reserva del equipo Aston Martin de Fórmula 1, probó por primera vez la maquinaria de la IndyCar en el circuito mixto de 17 curvas, que presenta un desnivel de unos 80 pies a lo largo de sus 2,3 millas. Acabó dando 129 vueltas, con un mejor tiempo no oficial de 1m07.631s.

En general, el campeón de Fórmula 2 de 2022 tuvo muchas experiencias inesperadas pero agradables.

"El estilo de conducción es muy diferente", dijo Drugovich a Motorsport.com. "Me sorprendió la velocidad, pero al mismo tiempo fue muy diferente de lo que pensaba que sería. Imaginaba que sería muy parecido a un coche de F2 e incluso el estilo de conducción no es tan diferente, pero la sensación que te transmite el coche es extremadamente distinta a todo lo que he conducido hasta ahora. El coche tiene una geometría diferente, los neumáticos que utilizan son realmente buenos, con un flanco más blando y sientes que el coche se mueve mucho más debajo de ti".

"Creo que ha sido una experiencia muy buena para mí. En términos de tiempos, lo hice bien, conduje bien, demostré lo que podía hacer. Aunque sea un test con un piloto novato en la serie, lo utilizan para probar el coche en sí, porque incluso allí los test son muy limitados, así que probamos muchas cosas para el equipo en términos de setup y les gustó mucho el feedback, así que estoy muy contento con los resultados".

Aunque Alex Palou, flamante tricampeón de la IndyCar Series con Chip Ganassi Racing, dio la vuelta más rápida en la sesión de clasificación con 1m05.5862s -lo que ocurrió durante la ronda inaugural allá por abril en el circuito con sede en Birmingham, Alabama-, fue antes de la actualización de la unidad híbrida. Aunque la unidad híbrida ayuda a aumentar la potencia de un coche de Indy a más de 800 caballos, también añade bastante más de 100 libras de peso.

Palou participó en marzo en un test con el híbrido en Barber, donde rodó por debajo de 1m08s.

"Tuvimos una referencia", dijo Drugovich, que manejó el Honda Nº 11 de CGR. "Para los que no lo sepan, la ronda de Barber de este año se celebró antes de que hubieran mejorado el coche, que es la parte híbrida, así que este híbrido en el coche añadía casi 80 kilos y eso lo hacía casi 1 segundo más lento. Por lo tanto, no se pueden comparar los tiempos de la carrera, pero habían hecho una prueba antes de eso, en la pretemporada, con el híbrido ya en esa pista y la referencia que tenían yo estaba siendo más rápido. Es difícil compararlo por las condiciones de la pista y todo lo demás, sobre todo porque estaban empezando con el híbrido y, lógicamente, han mejorado desde entonces".

"Desde por la mañana ya he estado muy cerca del tiempo ideal, utilizando el primer juego de neumáticos. Al final, fui rápido, así que he demostrado al equipo que estoy preparado. Es mi primer contacto con el coche y aún no estoy 100% (adaptado) a los monoplazas, así que estoy seguro de que cuanto más tiempo esté en este coche o en cualquier otro monoplaza, seguiré mejorando y volveré a mi mejor nivel".

Drugovich también se apresuró a señalar cómo la prueba ha acrecentado su interés por competir en la IndyCar, y puede que eso suceda ya en 2025.

"De cara al año que viene, creo que la IndyCar es una de las oportunidades", dijo Drugovich.

"Lo estamos estudiando. Han cambiado el reglamento, así que cada equipo tendrá un máximo de tres coches. Esta prueba estaba planeada desde el año pasado. Antes no se celebraba por problemas de calendario. Pero este año sí. Fue una oportunidad genial para mí de involucrarme en el mundo del automovilismo estadounidense. Ya había hecho algo con Cadillac y Action Express (en las 24 Horas de Le Mans), pero ahora he probado un IndyCar, lo que ha estado muy bien".