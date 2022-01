Última chance para participar en la Encuesta Global de IndyCar

INDYCAR y Motorsport Network lanzaron la encuesta 2022 en 11 idiomas a principios de este mes, en colaboración con Nielsen Sports, para captar las opiniones de los aficionados a las carreras de todo el mundo.

Incluye preguntas sobre los pilotos y equipos favoritos de los aficionados y, al igual que la naturaleza ferozmente competitiva de su acción en pista, hay una fuerte competencia por el puesto número 1 como participantes más populares de la IndyCar.

Con sólo unas horas de votación disponibles, hay menos de un 3% entre los tres primeros equipos. Por el lado de los pilotos, sólo el 5% de las votaciones cubren a los cinco primeros pilotos, con siete nacionalidades entre los 10 más populares a día de hoy.

Decenas de miles de aficionados de más de 130 países ya han respondido, lo que pone de manifiesto el fuerte atractivo internacional y la apasionada afición de la principal serie de monoplazas de Norteamérica en todo el mundo.

La encuesta se cerrará el domingo por la noche, cuando todos los datos se descargarán para ser analizados por Nielsen Sports, líder de la industria de la investigación deportiva, así que esta es la última llamada para participar.

¡Haz clic aquí para dar tu opinión!

La encuesta de 2022 es la primera de este tipo centrada específicamente en la INDYCAR y pretende recoger la opinión de los aficionados sobre una gran variedad de temas y puntos, desde los hábitos de visualización hasta las formas de mejorar la serie, así como temas clave fuera de las carreras, como el medio ambiente, la diversidad y la inclusión.

También cubre el crecimiento de los Esports dentro de los intereses de los fans de INDYCAR, con Motorsport Games desarrollando actualmente un nuevo videojuego de INDYCAR, que se lanzará en 2023.

SJ Luedtke, vicepresidente de marketing de la IndyCar, dijo: "Vemos a nuestros fans como nuestros socios más importantes en el crecimiento de nuestro deporte y esperamos escucharlos a través de este importante esfuerzo llevado a cabo en colaboración con el equipo de Motorsport Network".

Las principales conclusiones se revelarán en la ronda de apertura de la NTT INDYCAR SERIES en el Gran Premio Firestone de San Petersburgo, Florida, a finales de febrero.

Además, las copias digitales del informe estarán disponibles en todo el mundo para su descarga a través de Motorsport Network.

IndyCar and Motorsport Network team up to launch Global Fan Survey.

Photo by: Motorsport.com