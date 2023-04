¿Cómo se llegó al malentendido entre Canapino y Ilott? Juncos lo explica

Cargar reproductor de audio

Ricardo Juncos, dueño del equipo donde militan el británico Callum Ilott y el argentino Agustín Canapino, salió a explicar lo sucedido en el coche de seguridad y la salida de pits que desencadenó el abandono del piloto sudamericano cuando lideraba la competencia, pero también, que generó comentarios de odio hacia el compañero del experimentado piloto del TC.

En una llamada telefónica con Motorsport.com, Juncos señaló que la amistad entre sus dos pilotos está intacta y la forma en que tuvo que explicarle a Ilott el apasionamiento argentino que, en esta ocasión, fue llevado al extremo por otros fanáticos quienes amenazaron de muerte al británico.

¿Qué pasó internamente en el equipo en ese momento de la carrera cuando salió el coche de seguridad y la parada de pits de Ilott?

El problema fue la falta de comunicación entre nosotros. Nosotros teníamos nuestra estrategia completamente individual con respecto a Callum y, al ser todos debutantes en la parte de Agustín, en la parte de ingeniería, también yo en la parte de la radio y parte de la estrategia, además del ingeniero que hace la estrategia, es muy difícil poder controlar todo lo que está pasando: los valores del auto, la condición de goma, el consumo de combustible durante una amarilla, porque tienes que estar permanente mirando cosas que para nosotros es nuevo.

Encima, estar atento a los tiempos de vuelta de los demás, quién se queda en la pista, quien sale, es mucha información para nosotros. Ahí cometimos errores. Yo ni siquiera me imaginé que Callum iba a salir delante de Agustín porque me pierdo de prestar atención a eso. Tampoco le aviso que (Helio) Castroneves viene con una vuelta menos. Son errores que cometimos. Yo tenía la responsabilidad con la radio y me lo comí.

En ese momento de frustración, porque perdimos varios segundos en la parada de Ilott y Callum en lugar de salir a 10 segundos o siete segundos del líder, salió juntito y resulta que Agustín es el líder. Callum no sabía tampoco que el líder era Agustín. De hecho, le pregunto al final de la carrera al ingeniero ‘como no me avisaron que agistin venía ganando’

Son esos errores que se cometen por falta de experiencia, no a propósito. Se juntaron varias situaciones desafortunadas en un momento. No es culpa de nadie. Si hay un culpable sería el equipo, sería yo en este caso. Muy lejos que sea la culpa de Callum Ilott.

El piloto no elige cuando entra ni cuando sale de los pits, eso lo maneja el equipo. No es fácil salir con gomas frías delante del puntero en esa secuencia.

Callum Ilott, Juncos Hollinger Racing Chevrolet Photo by: Phillip Abbott / Motorsport Images

¿Que hablaron Agustín Canapino y Callum Ilott después de la carrera?

Perfecto. La relación está impecable. Agustín se siente frustrado porque se vio perjudicado porque Callum sale delante de él, sin culparlo de eso, y al salir lento porque sale con las gomas frías como salen todos. Agustín tampoco toma la decisión de ir a pasarlo (a Ilott) agresivamente. Si hubiera hecho eso, Callum no lo iba a forzar, pero Agustín tampoco lo hace por el compañerismo y la amistad que tienen. Fue una situación compleja.

Si hay una persona que ha ayudado internamente en el quipo a Agustín ha sido Callum. Tanto a Agustín como al equipo, Le debemos mucho a Callum, es el piloto que yo elegí, es el piloto que nos representa adelante porque Agustín esta aprendiendo.

Que haya sido maltratado como fue maltratado en redes sociales, es triste, sabemos como son las redes.

Hay que entender que los argentinos somos como somos y la pasión que tenemos, que te juega para muy bien en unos casos y para muy mal para otros.

Agustin Canapino, Juncos Hollinger Racing-Chevrolet Photo by: IndyCar Series

¿Que has hablado con Callum Ilott después respecto a los mensajes de algunos fanáticos?

Callum no entendía nada, él no entendía la reacción de la gente. Me mostraba páginas y páginas de las barbaridades que le decían a él. Hemos visto que, por ejemplo, Pato O’ward ha tenido problemas con su compañero de equipo y no por eso México entero insulta a su compañero de equipo. Tampoco a Grosjean con los franceses. Pero nosotros los argentinos tenemos que dar la nota, porque siempre damos la nota. Somos lo que somos y por eso tenemos el país que tenemos, para bien o para mal.

Trato de explicarle a Callum que no lo tome personal, que es lo que es y nada más. Creo que él, obviamente los momentos en caliente fueron ayer. Él, hoy ya puso algo en las redes y tuvo muchos comentarios positivos de muchos fans argentinos.

La realidad es que cuando entienden (los fanáticos) como funciona IndyCar y empiezan a entender los por qué de cada cosa, ahí todo cambia. El tema es que la gente no entiende IndyCar, no es como el automovilismo de Argentina, no es como la F1, es mucho más difícil porque nosotros tenemos la recarga de combustible que la F1 no tiene. Entonces no es tan fácil, parece fácil desde afuera pero, no lo es.

Cuando entiendes el reglamento, los condimentos de IndyCar, empiezas a entender por qué pasó lo que pasó. Yo no tenía comunicación con Agustín porque estrenaba casco nuevo y el micrófono quedó mal puesto. Distintas cosas que la gente no sabe en el momento de la acción, pero que después comienzan a entender y eso obviamente cambia. Eso es lo que pasó y para mi hay que dar vuelta a la página, mirar adelante. Cometimos los errores que cometimos como equipo y tenemos que seguir aprendiendo.