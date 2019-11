Hulkenberg no irá a IndyCar con Ed Carpenter

Con el graduado de Indy Lights, Rinus VeeKay, que será confirmado esta semana como el piloto de tiempo completo en el #21 ECR-Chevrolet, como sustituto de Spencer Pigot, existían rumores de que el exiliado de F1, Nico Hulkenberg, estaría en posibilidad de unirse a IndyCar para los circuitos permanentes y callejeros para el asiento #20 del equipo.

Sin embargo, hablando con Motorsport.com, Carpenter se abstuvo de hacer comentarios sobre VeeKay, pero confirmó que seguiría siendo el único propietario y piloto de IndyCar al seguir corriendo en los óvalos con el coche número 20, y que su compañero en circuitos no sería Hulkenberg.

"Sí, continuaré como piloto oval en el Chevy #20 la próxima temporada", dijo el tres veces polesitter de Indy 500. "Es increíble: cada año alguien empieza un rumor o predice que me voy a retirar, pero ese no es en absoluto el caso.

"Tal vez tengamos al otro conductor #20 confirmado justo antes del Día de Acción de Gracias, pero lo más probable es que sea la semana siguiente. Pero no, no es Nico Hulkenberg.

"Esos rumores se habían salido un poco de control - ¡aunque ninguno de nosotros dijo nada!

"Para ser honesto, hablé con Nico un par de veces, y creo que estaba intrigado por la perspectiva de venir a IndyCar, pero no creo que el momento fuera el adecuado para él.

"No creo que viniera si sólo estuviera llenando su tiempo, esperando quizás volver a la Fórmula 1 en 2021. Creo que él lo evaluaría más y decidiría si realmente quiere hacer un cambio y luego comprometerse con IndyCar por más tiempo, pero no creo que esté en eso todavía”.

Carpenter dijo que su'copiloto' en el coche #20 ECR - un puesto ocupado por Ed Jones la temporada pasada - había sido decidido, pero que ambas partes estaban "en los detalles finales". También dijo que tenía la esperanza de que la asociación con Scuderia Corsa, iniciada este mismo año, continuara en 2020.

“Todavía no hemos completado ese acuerdo", dijo Carpenter, "pero eso se debió principalmente a que me he concentrado en tratar de conseguir algunas otras piezas para que podamos averiguar cómo funcionará. Creo que tanto nosotros como la Scuderia Corsa tenemos la intención de seguir adelante juntos”.

Más imágenes de NIco Hulkenberg: