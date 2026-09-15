Felix Rosenqvist listo para celebrar en Suecia su victoria en las 500 Millas de Indianápolis 2026

Tras su reciente victoria en las 500 Millas de Indianápolis de 2026 —presentadas por Gainbridge—, Felix Rosenqvist regresará a su ciudad natal sueca de Värnamo para una celebración pública, gratuita y familiar, el sábado 5 de diciembre. El centro de Värnamo abrirá sus puertas a los residentes, a los aficionados al automovilismo y a los visitantes para homenajear al héroe local por su triunfo del 24 de mayo.

Rosenqvist logró su primera victoria en "El mayor espectáculo del automovilismo" al volante del Honda n.º 60 del equipo Meyer Shank Racing w/Curb Agajanian. Superó a David Malukas, del equipo Penske, por apenas 0,0233 segundos, marcando así el final más ajustado en la historia centenaria de la carrera.

"Celebrar una victoria en las Indy 500 en mi ciudad natal será una forma inolvidable de cerrar el mejor año de mi vida", declaró Rosenqvist. "Compartir una ocasión así con todos en Värnamo, donde comenzó el sueño, será algo totalmente surrealista. Será, sin duda, uno de esos momentos en los que uno tiene que pellizcarse para creer que es verdad".

"Es increíble pensar que todos podremos vivir y compartir esto juntos. Tengo muchas ganas de ver a mis amigos, a mi familia y a todos los habitantes de Värnamo en diciembre".

Organizado conjuntamente por Värnamo Näringsliv, la ciudad de Värnamo y el municipio de Värnamo, el programa de diciembre incluirá homenajes en el escenario, entrevistas, música en vivo, actividades relacionadas con el automovilismo y la participación de representantes de la IndyCar.

"El éxito de Felix Rosenqvist es un logro extraordinario que ha despertado un enorme orgullo y alegría en todo Värnamo", afirmó Staffan Svensson, director del proyecto y responsable de desarrollo de destino del municipio de Värnamo.

"Queremos brindar a los habitantes de Värnamo y a la comunidad del automovilismo la oportunidad de celebrar juntos, al tiempo que mostramos el fuerte sentido de comunidad y el orgullo local que existen aquí".

Anki Hansson, de Värnamo Näringsliv, añadió: "Esta colaboración refleja el fuerte sentido de comunidad que define a Värnamo. Juntos, queremos crear una celebración pública que rinda homenaje a Felix y, al mismo tiempo, dé la bienvenida a los visitantes a Värnamo".

Más detalles y novedades sobre el evento se anunciarán a medida que se acerque el mes de diciembre.