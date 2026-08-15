Frustración en Markham: el presidente de IndyCar critica a los organizadores por el retraso
La serie se disculpó con los espectadores, pero dice que aún espera que el nuevo trazado de Markham produzca una carrera “espectacular”
Los aficionados dejan el circuito de Markham
Foto de: Richard Lautens of Toronto Star via Getty Images
Los retrasos en la finalización del nuevo circuito Streets of Markham han trastocado el inaugural Ontario Honda Dealers Indy, lo que llevó al presidente de IndyCar, J. Douglas Boles, a criticar públicamente al promotor del evento Green Savoree Racing Promotions.
Al abordar los retrasos, el presidente de IndyCar, J. Douglas Boles, también ofreció una disculpa directa a los aficionados presentes.
“IndyCar está increíblemente decepcionada de que nuestro promotor no haya podido completar la construcción de la pista a tiempo, pese al significativo apoyo de nuestro equipo en el lugar,” dijo Boles. “Ontario siempre ha sido un mercado magnífico para nuestro deporte y la cantidad de espectadores que asistieron hoy es un claro ejemplo de ello. Los eventos nuevos siempre pueden plantear desafíos logísticos y compartimos la frustración de nuestros fieles aficionados y pedimos disculpas.”
Aunque expresó una gran decepción por el traspié logístico, Boles enfatizó que la serie sigue confiando en el trazado una vez que los autos finalmente salgan al asfalto.
“Una vez que salgamos a la pista, creemos que el circuito será espectacular,” agregó Boles, elogiando a las autoridades locales. “Nos gustaría agradecer a la ciudad de Markham por el gran apoyo que ha brindado para proporcionar a IndyCar un trazado rápido, técnico y que ofrecerá un espectáculo magnífico el domingo.”
Mientras Green Savoree Racing Promotions trabaja para finalizar la construcción del circuito, IndyCar revisó el programa del sábado para incluir dos sesiones de práctica y la clasificación.
Debido a las restricciones horarias de primeras horas de la noche, la clasificación se disputará en su formato tradicional de eliminación de "circuito rutero" mientras los pilotos luchan por el NTT P1 Award.
El programa actualizado para el sábado, 15 de agosto (todos los horarios del ESTE)
Ontario Honda Dealers Indy en Markham
- Práctica 1: 10:00 a.m. – 11:30 a.m. (FS2)
- Práctica 2: 2:30 p.m. – 4:00 p.m. (FS1)
- Clasificación: 6:30 p.m. – 7:00 p.m. (FOX One) | 7:00 p.m. – 8:00 p.m. (FS2)
Detalles de la transmisión del día de la carrera
Los planes de transmisión para la carrera principal del domingo siguen según lo previsto. La cobertura del Ontario Honda Dealers Indy en Markham comienza a las 12:00 p.m. ET.
- Televisión en Estados Unidos: FOX y FOX One
- Televisión en Canadá: TSN
- Radio y streaming digital: El audio en vivo de cada sesión está disponible en IndyCar Radio powered by OnlyBulls a través del canal 218 de SiriusXM y la IndyCar App powered by NTT Data.
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