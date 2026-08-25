Ganadores y perdedores de la carrera de IndyCar celebrada en Washington, D.C.

Hubo mucho revuelo (y controversia para algunos) en torno al Gran Premio Freedom 250, que nos dejó uno de los fines de semana más surrealistas que ha vivido la IndyCar Series —quizá de toda su historia— aparte de las 500 Millas de Indianápolis.

El circuito urbano temporal de 1,7 millas y 7 curvas, trazado alrededor del National Mall, fue el escenario perfecto, con las vistas de la capital del país como telón de fondo. Tras una singular previa a la carrera, que incluyó varios sobrevuelos, pequeños desfiles y al presidente Donald Trump ondeando la bandera verde, la prueba se convirtió en el espectáculo de Kyle Kirkwood, ya que el piloto de Florida dominó la carrera hasta alzarse con la victoria por 3,0906 s de ventaja sobre Christian Lundgaard.

Se produjeron un total de 155 adelantamientos, incluidos 122 por posición. La carrera también contó con siete cambios de líder entre cuatro pilotos diferentes. Además, hubo seis banderas amarillas que sumaron 29 vueltas durante la prueba. Estos son los ganadores y los perdedores de la 15.ª ronda de la temporada.

Ganador: Kyle Kirkwood

Partía desde la segunda posición de la parrilla, ofreció una auténtica lección magistral. Tras hacerse con el liderato en la curva 2 de la primera vuelta, el piloto de Andretti Global controló el ritmo de toda la carrera, liderando 128 de las 147 vueltas. A pesar de una avalancha de banderas amarillas en los últimos compases y de reinicios bajo gran presión, incluida una maniobra arriesgada de Scott McLaughlin, del Team Penske, que terminó estrellándose contra el muro, Kirkwood no se inmutó en ningún momento, logrando su segunda victoria de la temporada y recortándole a Alex Palou una enorme ventaja de 42 puntos en la clasificación del campeonato.

Perdedor: Alex Palou

Lo que parecía un camino despejado para consolidar su campaña por el título se convirtió rápidamente en la peor pesadilla de Palou. Tras conseguir la pole position el sábado, el domingo del español se vino abajo en la calle de boxes con una sanción por golpear el equipamiento de otro equipo, seguida de una rueda suelta en una parada posterior y, finalmente, un trompo en la curva 4 al final de la carrera mientras intentaba salvar algunos puntos, lo que puso el punto y aparte definitivo a un desastroso vigésimo puesto.

Fue un día atípico para Palou y la escudería n.º 10 de Chip Ganassi Racing, y en lugar de asegurarse potencialmente un cuarto campeonato consecutivo —el quinto en total—, vio cómo su ventaja en la clasificación, antes cómoda, se reducía de 133 a 91 puntos a falta de tres carreras.

Ganador: IndyCar

La organización de un nuevo circuito urbano temporal en el corazón de Washington, el "D.C.", conllevaba enormes riesgos logísticos y financieros, pero el resultado final, con la ayuda de FOX Sports y bajo la dirección del presidente del evento, Bud Denker —quien encabezó la iniciativa en colaboración con Harbinger y Monumental Sports and Entertainment—, fue un triunfo indiscutible para la serie. Con un telón de fondo formado por lugares emblemáticos como el Monumento a Washington, entre muchos otros, el evento ofreció una energía electrizante en las gradas, unas imágenes televisivas impactantes y una acción en pista de gran nivel.

En general, una combinación de factores, entre ellos la disposición de Penske Entertainment a invertir sin reparos, demostró lo que se puede lograr al subir el listón y apostar por la audacia en la IndyCar.

David Malukas, Team Penske Foto: Mike Kropf / Getty Images

David Malukas vio cómo un fin de semana prometedor se convertía en un desastre total antes de que la carrera pudiera coger un ritmo de verdad. Tras rodar entre los diez primeros al principio, se vio sorprendido, rozó el muro interior y fue lanzado con fuerza contra el muro exterior en la curva 2, rompiéndose la suspensión delantera derecha. Con el coche de lado en la pista, Sting Ray Robb no tuvo dónde esquivarlo y se estrelló contra el costado del Chevrolet n.º 12 del Team Penske, lo que puso fin a la tarde de Malukas y le dejó a D.C. con un 24.º puesto. Se trata del tercer resultado consecutivo en el puesto 12.º o peor para Malukas, que ha bajado al cuarto puesto en la clasificación del campeonato.

Ganador: Christian Lundgaard

Partiendo desde la novena posición de la parrilla, Lundgaard realizó una de sus mejores y más metódicas carreras del año al volante del Chevrolet n.º 7 de Arrow McLaren. Esquivando con precisión el caos del circuito urbano, sacó el máximo partido a una estrategia alternativa de neumáticos y realizó adelantamientos limpios y agresivos en el estrecho complejo de la curva 5 para hacerse con el segundo puesto.

Con la inevitable separación de Arrow McLaren en el horizonte y siendo el nombre más destacado del mercado de agentes libres, el danés siguió reforzando su candidatura, ya que ahora cuenta con seis podios —incluidas sus dos victorias— en lo que va de año, lo que le ha aupado directamente al tercer puesto en la clasificación de pilotos.

Perdedor: Scott McLaughlin

McLaughlin tenía el ritmo necesario para luchar por la victoria, pero un único momento de ambición ciega echó por tierra por completo una tarde estelar. Mientras rodaba en segunda posición y perseguía a Kirkwood en una reanudación a solo 19 vueltas del final, el piloto del Team Penske intentó un adelantamiento desesperado por el interior de la curva 1. El neozelandés bloqueó las ruedas delanteras, entró con demasiada velocidad en el vértice y hundió el alerón delantero de su Chevrolet n.º 3 del Team Penske en la barrera de neumáticos, destrozando la suspensión delantera derecha y convirtiendo un podio asegurado en un doloroso abandono.

Kyffin Simpson, Chip Ganassi Racing Foto: Anadolu vía Getty Images

Ganador: Kyffin Simpson / Caio Collet / Mick Schumacher

Fue una tarde histórica para tres de los talentos emergentes de la parrilla, que se movieron por las caóticas calles de Washington D. C. como veteranos curtidos. Kyffin Simpson, de Chip Ganassi Racing, protagonizó la mejor actuación del día al remontar desde la 23.ª posición en la parrilla hasta la quinta, gracias a una estrategia inicial fuera de secuencia para ganar posiciones en pista, combinada con agresivos adelantamientos en medio del tráfico. Caio Collet logró el mejor resultado de su carrera, un noveno puesto, como mejor debutante del día para A.J. Foyt Racing, mientras que su compañero de primer año, Mick Schumacher, realizó una actuación serena y sin incidentes para cruzar la línea de meta en undécima posición a pesar de salir desde la 24.ª, demostrando una gran destreza en los circuitos urbanos.

Marcus Armstrong pasó la primera mitad de la carrera dando la impresión de ser un auténtico aspirante al top 5 de la « ¨", completando vueltas fluidas y gestionando su combustible de forma eficaz. Sin embargo, su día se torció en la vuelta 44, cuando chocó con Christian Rasmussen, de ECR, en la curva 5, lo que acabó provocando un choque en cadena —y poniendo fin a la carrera— de Rinus VeeKay, de Juncos Hollinger Racing. Como consecuencia, Armstrong recibió una costosa penalización de 10 segundos de parada y retención por un contacto evitable. La larga penalización relegó a Armstrong a una zona de mucho tráfico, lo que le obligó a cruzar la línea de meta en una decepcionante 17.ª posición —su sexto resultado consecutivo en el puesto 16.º o peor—.