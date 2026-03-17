Ganadores y perdedores del inaugural Gran Premio de Arlington

No hubo forma de detener a Kyle Kirkwood en el inaugural Gran Premio de Arlington.

Con una actuación notable en la que el piloto de 27 años superó múltiples errores de su equipo en boxes y una desventaja de más de siete segundos respecto al líder de la carrera, Alex Palou, logró alcanzarlo y superarlo a falta de 16 vueltas para el final, camino a la sexta victoria de su carrera —y la quinta en un circuito callejero temporal.

Se sintió como una actuación declaratoria no solo para Kirkwood, sino también como un punto de inflexión para la IndyCar Series en su impulso hacia adelante. Así que, sin más preámbulos, estos son los ganadores y perdedores de un evento especial en el norte de Texas.

Ganador: IndyCar

El Gran Premio de Arlington llevaba dos años y medio en preparación, y la expectativa se vio recompensada con uno de los fines de semana de carrera más sólidos que ha tenido la IndyCar Series —fuera de las 500 Millas de Indianápolis— desde la reunificación en 2009.

El esfuerzo conjunto de Penske Entertainment, los Dallas Cowboys y REV Entertainment (socio oficial de eventos de los Texas Rangers), junto con el impulso de FOX Sports, creó un escenario inolvidable y uno que el principal campeonato de monoplazas de Norteamérica llevaba décadas necesitando.

El circuito callejero temporal de 2,73 millas y 14 curvas, con una combinación de sectores técnicos, cambios de elevación, doble carril de boxes y una recta trasera de casi una milla, se convirtió instantáneamente en uno de los favoritos de los pilotos. A eso se sumó la prolija instalación de vallas y muros, una presentación limpia con cartelería y activaciones de marca, lo que le dio el aire de un gran evento que muchos ya consideran una joya de la corona, rivalizando incluso con el prestigioso Gran Premio de Long Beach. Las tribunas también se agotaron para la carrera, lo que da esperanza de que el próximo año se instalen más de forma estratégica alrededor del circuito.

Se puede decir con seguridad que el evento inauguró una nueva era para el deporte.

No fue el fin de semana más agradable para Josef Newgarden.

El doble ganador de las 500 Millas de Indianápolis golpeó el muro en la curva 2 durante la segunda sesión de entrenamientos, lo que provocó un agujero en el chasis de su #2 de Team Penske con motor Chevrolet y lo obligó a recurrir a un coche de repuesto, que resultó ser el mismo con el que había ganado la fecha anterior en Phoenix Raceway. En lo que describió como un "coche Frankenstein" debido a la combinación de un cambio de decoración —con colores de XPEL pero patrocinio de PPG— logró una meritoria clasificación en el 11° puesto.

Sin embargo, en la carrera trompeó tras un contacto con su compañero de equipo David Malukas, y luego sufrió otro contratiempo al ser golpeado más adelante por el novato de Rahal Letterman Lanigan Racing, Mick Schumacher, en la curva 2.

Newgarden rescató un 15° lugar final, pero el ritmo mostrado indicaba que perdió la oportunidad de pelear por un resultado dentro de los cinco primeros.

Ganador: Andretti Global

Andretti Global estuvo cerca de lograr un pleno en el podio, con Kirkwood liderando un resultado 1-3-4 para la organización.

El ritmo implacable de Kirkwood marcó el fin de semana para todo el equipo, con una estrategia de tres paradas —que incluyó los mencionados errores de su equipo en boxes en varias detenciones— como la opción elegida mientras recortaba la diferencia con Palou y lideraba las últimas 16 vueltas con su #27 con motor Honda.

Will Power, ganador de las 500 Millas de Indianápolis 2018, tuvo su mejor fin de semana hasta ahora desde su llegada al equipo en la pretemporada, utilizando una estrategia de dos paradas y liderando durante 16 vueltas antes de terminar tercero.

En el caso de Marcus Ericsson, consiguió su primera pole position en la IndyCar Series y lideró las primeras 15 vueltas antes de entrar a boxes, donde su equipo cometió un error temprano que lo dejó a la defensiva en la carrera. Aun así, hizo un trabajo respetable limitando daños para terminar cuarto.

Kyle Kirkwood, Andretti Global w/ Curb-Agajanian Photo by: Penske Entertainment

Felix Rosenqvist parecía estar en condiciones de luchar, al menos, por un sólido resultado dentro de los cinco primeros. A medida que avanzaba la carrera, rodaba con firmeza en el séptimo lugar cuando salió la bandera amarilla a tres vueltas del final. Intentando aprovechar al máximo lo que se convirtió en un relanzamiento de tipo green-white-checkered, el sueco trató de medir su maniobra y superó al #12 de Team Penske con motor Chevrolet de David Malukas para quedarse con el sexto lugar en la meta.

Sin embargo, la dirección de carrera consideró que Rosenqvist se adelantó en la relargada, lo que derivó en una sanción que relegó a su #60 de Meyer Shank Racing con motor Honda hasta la 20° posición.