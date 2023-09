Ganassi firma a Lundqvist para la IndyCar 2024

A pesar de tener sólo tres participaciones en la IndyCar Series, con un 12º puesto como mejor resultado, el sueco de 24 años sustituirá a su compatriota Marcus Ericsson, que firmó con Andretti Autosport la semana pasada.

"Unirme a Chip Ganassi Racing es un sueño hecho realidad para mí", dijo Lundqvist. "Pasar a competir a tiempo completo en la IndyCar Series, y hacerlo con uno de los equipos más exitosos de la historia del campeonato, es el momento por el que he estado trabajando durante toda mi carrera".

"Es difícil explicar lo mucho que esto significa para mí. Estoy increíblemente agradecido a Chip, a Mike (Hull, director general de CGR) y a todos los que me han apoyado en este viaje, incluida, por supuesto, mi familia".

Lundqvist ganó el campeonato de Indy Lights 2022 (ahora NXT), pero no pudo encontrar un asiento para la temporada 2023. Ha estado fuera gran parte del año, disputando solo un fin de semana de carreras en la Copa Porsche Escandinava en Skelleftea, en su tierra natal, antes de ser llamado tres veces para sustituir a Simon Pagenaud en Meyer Shank Racing.

Lundqvist destacó de inmediato, clasificándose 11º en su debut en Nashville, antes de estrellarse cerca del final de la carrera tras una impresionante actuación debut. Luego terminó 12º en el Indianapolis Road Course y 18º en St Louis el fin de semana pasado en su debut en óvalos en la serie.

Lundqvist también marcó la vuelta rápida tanto en Nashville como en San Luis, demostrando su velocidad y versatilidad.

Linus Lundqvist, Meyer Shank Racing Honda Foto: Gavin Baker / Motorsport Images

"Es fantástico que la oportunidad de contratar a Linus, un ganador probado, además del vigente campeón de la Indy NXT 2022, sea ahora una realidad en Chip Ganassi Racing", dijo Hull. "Ha demostrado que su rendimiento en pista crea lo que se requiere en IndyCar hoy en día. Crecer junto a Linus es lo que viene ahora".

Lundqvist dominó a lo largo de la temporada 2022 de Indy Lights/NXT, logrando el campeonato por un margen de 92 puntos tras conseguir cinco victorias, nueve podios y siete pole positions. Debutó en la serie en 2021, donde terminó tercero en el certamen con tres victorias, 11 podios y tres poles.

"Me he sumergido en las carreras de IndyCar en las últimas semanas, lo que me dará un poco de ventaja de cara a 2024", añadió Lundqvist. "Mi paso por Indy NXT me ha proporcionado una experiencia importante que me ayudará a ponerme al día".

"Dicho esto, se trata de un reto totalmente nuevo, ya que me preparo para unirme a un equipo puntero al más alto nivel de este deporte. Sé que hay mucho trabajo duro por delante, pero que un equipo como Chip Ganassi Racing confíe en mí es la mayor motivación que podría tener".

"Tengo la intención de hacer todo lo que esté en mi mano para aprovechar esta oportunidad y espero con impaciencia todos los momentos que me esperan, el año que viene y más allá".

Linus Lundqvist, Meyer Shank Racing Honda Foto de: Josh Tons / Motorsport Images

Lundqvist estará junto al equipo CGR -que ya tiene garantizado su 15º título- en las dos últimas carreras de la temporada, mientras se prepara para incorporarse a tiempo completo para la próxima temporada, junto al actual dominador de la serie, Alex Palou, y el seis veces campeón, Scott Dixon.

En caso de que Ganassi corra con un cuarto coche, como hizo esta temporada, se espera que lo conduzca a tiempo completo Marcus Armstrong, que lo compartió con Takuma Sato este año. Armstrong sigue liderando la clasificación de novatos de 2023, a pesar de haberse perdido todas las carreras en óvalos.