Ganassi sobre firmar a Lundgaard: “¿Cuándo fue la última vez que estuvo disponible un tipo que terminó tercero"

"Mi declaración inicial sería: ¿cuándo fue la última vez que estuvo disponible un tipo que terminó tercero en los puntos? Eso, para mí, lo dice todo."

Esas palabras del propietario del equipo, Chip Ganassi, marcaron el tono durante la llamada con los medios del martes por la tarde, tras el secreto peor guardado del paddock de la IndyCar Series que finalmente se hizo oficial: Chip Ganassi Racing (CGR) fichó a Christian Lundgaard.

El piloto danés de 25 años fue confirmado con un contrato multianual para pilotar el Honda #9 de PNC Bank a partir de la temporada 2027 de la IndyCar Series. Toma el asiento tras la marcha del seis veces campeón Scott Dixon a Arrow McLaren después de una legendaria etapa de 25 años, situando a Lundgaard junto al recién coronado cinco veces campeón de la serie Alex Palou y Kyffin Simpson.

El movimiento estrella representa una rara alineación de oportunidad y admiración mutua. Ganassi vio a un piloto de élite que venía de una destacada campaña 2026 con Arrow McLaren, resaltada por victorias en el Indianapolis Motor Speedway Road Course y Road America, un primer podio en óvalo de su carrera en Milwaukee y un tercer puesto en el campeonato, el mejor de su carrera.

"Sí, creo que me gusta su enfoque de la conducción. Creo que es muy clínico. Parece ser un estudioso del oficio. Soy optimista", dijo Ganassi. "No parecía tener ese tipo de dudas sobre los óvalos; no vi ninguna de esas dudas en Milwaukee; pareció hacerlo bien allí. Eso es un óvalo, y venció a nuestros tres chicos. Así que no estoy demasiado preocupado."

Para Lundgaard, el paso a CGR era una oportunidad irresistible de incorporarse a una estructura ganadora de 18 campeonatos y de formar equipo con el piloto de referencia del deporte.

"Sí, obviamente, solo ver a Alex rendir como lo ha hecho en los últimos seis años, habiendo ganado ya cinco campeonatos, ha sido el hombre a batir", dijo Lundgaard. "Creo que el primer pensamiento que tuve cuando esto se puso sobre la mesa y se convirtió en una oportunidad fue que estoy aprendiendo del mejor piloto, que aprendió del mejor piloto en Scott Dixon, y creo que simplemente poder aprender todo lo que pueda de ahí. Y obviamente unirme a CGR, a Chip y a los 18 campeonatos, realmente es un sueño hecho realidad en muchos sentidos. Es una de esas oportunidades que nunca esperabas que surgieran, y estoy súper emocionado de unirme a Chip Ganassi y PNC Bank."

La base de la asociación se construyó durante un tramo de alta presión a mitad de temporada, cuando Lundgaard se enteró de que no regresaría a Arrow McLaren pese a que, en ese momento, llevaba dos victorias y cinco podios en las primeras 11 carreras. En lugar de dejar que la distracción frenara su temporada, Lundgaard la canalizó en resultados que lo convirtieron en el principal objetivo de CGR.

"Muchas noches largas. Muchos fines de semana de carrera largos, con toda honestidad. Obviamente me enteré un par de horas antes de que los medios se enteraran, justo después de Mid-Ohio", recordó Lundgaard. "Más o menos tenía una idea a mitad de temporada de que eso era una posibilidad, e intenté simplemente mantener la cabeza agachada. Sé que a los medios les gusta hablar de la relación entre los compañeros de equipo allí. Para mí era que necesitaba mantener la cabeza agachada y hacerlo lo mejor que pudiera. Sabía que había una oportunidad aquí, y la hicimos funcionar. Creo que ha sido lo mejor para ambas partes."

Aunque la inesperada disponibilidad de Lundgaard desconcertó a muchos en el paddock, tanto el propietario del equipo como el piloto ven la transición no como una reacción al pasado, sino como la validación del crecimiento de Lundgaard.

"Sigue siendo una gran incógnita para mí, y creo que también lo es para muchos. Elijo verlo de una manera muy diferente, ¿verdad? Lo he hecho bien y ha surgido una mejor oportunidad frente a lo que podría haber sido. Creo que esta es una conversación que Chip y yo ya hemos tenido. Ahora simplemente miramos hacia adelante. No se trata realmente de mirar atrás", dijo Lundgaard.

"Creo que he aprendido muchísimas cosas en los últimos cinco años, dentro y fuera de la pista, he madurado mucho desde que llegué a IndyCar como... ¿qué tenía, 20, 21 años?, hasta ahora, con la experiencia que tengo. Creo que realmente es lo que he hecho para lograr esto, de verdad, en muchos sentidos. Les deseo lo mejor, pero definitivamente son zapatos grandes que llenar, al sustituir a Scott."

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