El exF1 que hubiera querido tener más oportunidades en IndyCar

La temporada 2005 fue un período de cambios para la Indy Racing League, el campeonato estadounidense de monoplazas, ya que se añadieron circuitos urbanos y mixtos al calendario por primera vez desde la creación de la serie de Tony George en 1996. Las dos impresionantes actuaciones de un debutante en la serie, procedente de la Fórmula 1, y de uno de los grandes nombres de la serie, hicieron presagiar un brillante futuro.

Pero aunque Giorgio Pantano volvería a participar en el equipo Chip Ganassi Racing tras su "inolvidable" contrato de dos carreras en 2005, con un cuarto puesto en Watkins Glen después de clasificarse en primera fila, el ex piloto de Jordan en la Fórmula 1 tuvo que esperar otros siete años para la siguiente oportunidad en lo que resultó ser su última aparición en la IndyCar sustituyendo a un lesionado Charlie Kimball.

Un total de seis participaciones, completadas con tres anodinas actuaciones para Dreyer & Reinbold Racing en 2011, hacen un balance decepcionante para un piloto que ganó el campeonato alemán de Fórmula 3 en 2000 en su primera temporada completa en monoplazas. Y no menos teniendo en cuenta que el italiano fue una clara promesa como recién llegado a la escena estadounidense en un equipo Ganassi que se recuperaba de su momento más bajo.

"Creo que hice algo bien, para mí, en dos carreras sin experiencia, sin conocer ningún circuito de allí, sin conocer los coches", reflexiona Pantano, que hoy es un exitoso constructor de sus propios karts. "No entendí, para ser honesto, por qué después de lo que mostré, no tuve una propuesta para el año siguiente".

Ganassi había terminado sin victorias en 2004, y la temporada 2005 no fue mucho mejor, ya que trabajó con motores Toyota que iban a la zaga de la dominante unidad Honda. El déficit de potencia había limitado al otro gigante, Team Penske, a sólo tres victorias repartidas entre su nuevo fichaje, Sam Hornish Jr, y su doble ganador de las 500 Millas de Indianápolis , Helio Castroneves, pero a Ganassi le fue aún peor.

Su campeón de 2003 , Scott Dixon, ni siquiera había terminado entre los cinco primeros en las 15 primeras rondas de 2005, mientras Andretti-Green barría con todo. Dan Wheldon ganó cuatro de las cinco primeras carreras de la temporada, incluida la de San Petersburgo, el primero de los tres circuitos del año que incluía curvas a derechas, y la importantísima Indy 500. Sus compañeros de equipo Tony Kanaan, Dario Franchitti y Bryan Herta también se sumaron a la fiesta, mientras que la potencia de Honda también ayudó a Scott Sharp, del equipo Fernández Racing, a anotarse su última victoria en monoplazas en Kentucky.

Pantano había disputado 14 carreras de F1 con Jordan en 2004 antes de ser llamado por Ganassi. Photo by: Rainer W. Schlegelmilch / Motorsport Images

Los problemas de Ganassi llevaron a una abrupta separación de Darren Manning, que había sido fichado a principios del año anterior tras el accidente mortal de Tony Renna en Indianápolis. Su tercer coche fue pilotado por Ryan Briscoe, antiguo probador de Toyota F1, que tuvo un año de novato plagado de accidentes que terminó de forma no menos repentina cuando su coche se partió por la mitad al impactar con la valla protectora en Chicagoland.

Pantano había dejado Jordan a mitad de una decepcionante temporada de novato en la F1 en 2004 y regresó a la recién creada GP2 en 2005 con Super Nova. El jefe del equipo y mánager de Pantano, David Sears, ya tenía experiencia con Ganassi (él introdujo en la escudería al campeón de CART de 1999 , Juan Pablo Montoya, y al subcampeón de 2002, Bruno Junqueira) y se llegó a un acuerdo para las dos pruebas de Sonoma y Watkins Glen. Pantano pilotaría el Panoz Nº10 que Jacques Lazier había utilizado de forma poco efectiva en óvalos tras el despido de Manning.

"Encajaba en el molde de los pilotos que habíamos tenido en el pasado con Montoya, Junqueira, (Nicolas) Minassian", recuerda Mike Hull, director general de Ganassi durante muchos años. "Queríamos probarlo y así lo hicimos, e hizo un trabajo estupendo para nosotros".

"Era un piloto estupendo, sin duda. Tuvimos que hacer funcionar el coche con mucha menos carga aerodinámica para ser competitivos, así que en la situación de circuito mixto, con la falta de carga aerodinámica en Watkins Glen, ¡fue un paseo divertido para el piloto!" Mike Hull

Tras un test de dos días en Sonoma, Pantano se puso rápidamente a punto para su debut en el trazado californiano y marcó el mejor tiempo en los primeros entrenamientos. Pero "un error en la chicana antes de la última curva" en la sesión clasificatoria hizo que el piloto de 26 años sólo saliera 13º, frustrando lo que hasta entonces había sido un fin de semana prometedor.

"Creo que en ese momento era una décima más rápido que nadie", se lamenta Pantano. "No nos clasificamos bien".

Pantano encontró que el Panoz "era realmente difícil de conducir, sobre todo físicamente porque el coche era muy pesado en carrera cuando tienes el depósito lleno". Pero había conseguido entrar entre los 10 primeros en la carrera y estaba justo detrás de Dixon en octava posición comenzando la última vuelta cuando un movimiento que podría calificarse de especulativo de Vitor Meira acabó con Pantano en la curva 1.

A la destructiva carrera de Briscoe en Chicago le siguió la siguiente salida de Pantano un mes después en el Glen. En la primera carrera para monoplazas de alto nivel en la pista del estado de Nueva York desde la anterior visita de la F1 en 1980, a Pantano se le negó la pole por apenas 0.021s contra el Dallara-Toyota de Castroneves. Dixon se quedó a dos décimas, cuarto.

"Después de la carrera (de Sonoma), cambiaron a mi ingeniero", recuerda Pantano. "Luego en Watkins Glen marcamos la diferencia con el otro ingeniero porque entendía más lo que yo necesitaba".

Pantano estaba cerca de Dixon cuando fue chocado por Meira en su debut en Sonoma. Photo by: Sutton Images

Desafortunadamente para Pantano, su falta de familiaridad con las salidas en movimiento le costó caro y perdió terreno al momento de la bandera verde, cayendo hasta la sexta posición. A diferencia de Sonoma, donde "más o menos sabes cuándo tienes que acelerar" en medio del pelotón, estaba a merced de Castroneves a su lado.

"Al 100% fue sólo inexperiencia", dice. "Empezar ahí, tu segunda carrera en IndyCar, empezar segundo sin experiencia intentas hacerlo lo mejor posible pero para ser honesto no sabía qué hacer. Me explicaron un poco, pero es difícil ponerlo todo junto en dos carreras. Cuando estás en primera fila, no es lo mismo que estar en el medio".

La situación se agravó cuando Pantano pasó por encima de una de las pistolas neumáticas en su parada en boxes, lo que le supuso una penalización de drive-through. Desde la 18ª posición en que se reincorporó, su "buena remontada" para terminar cuarto por delante del recién coronado campeón Wheldon fue encomiable, pero se vio eclipsada por el hecho de que Dixon pusiera fin por fin a su sequía de 40 carreras sin ganar. Las hazañas de Pantano apenas merecieron una mención en el artículo que la revista Autosport dedicó al final de la mala racha de Ganassi. Sin embargo, no pasó desapercibido para su equipo.

"Realmente era un piloto estupendo, no cabe duda", dice Hull. "Tuvimos que hacer funcionar el coche con mucha menos carga aerodinámica para ser competitivos y, por lo tanto, en la situación de circuito mixto , con la falta de carga aerodinámica en Watkins Glen, ¡fue un paseo divertido para el piloto!

"Giorgio, teniendo en cuenta las circunstancias, la gente probablemente no entendió lo que significó para él terminar cuarto. Le pedimos mucho, pero tenía la capacidad de hacerlo. Así que probablemente pasó desapercibido lo que realmente ocurrió allí".

Pantano admite que esperaba tener ofertas para el año siguiente y dice que, "si tenía que hacerlo, estaba preparado para hacerlo" en los óvalos que siguieron constituyendo la mayor parte del calendario durante los años siguientes.

"Probablemente no era lo mío", reconoce, "pero si tenía que cambiar y decir 'es una nueva carrera para mí, un nuevo objetivo, una nueva situación', sí que lo aceptaría".

Pero para decepción de Pantano, Wheldon fue contratado para unirse a Dixon en 2006. Hull subraya que el inglés no era ya el candidato preferido cuando Pantano llegó - no se iniciaron conversaciones hasta después ya que "francamente no sabíamos que Dan estaba disponible, y en el último momento lo estuvo". Dice que el problema de Pantano fue de momento y que la cantidad de óvalos en el calendario fue clave en la decisión.

Pantano se unió a Castroneves en la primera fila en Watkins Glen, terminando cuarto después de una penalización. Foto: Steve Swope

"Tuvimos una oportunidad que realmente no esperábamos que íbamos a tener para Dan, y aprovechamos esa oportunidad", explica Hull. "En aquel momento, la IRL estaba compuesta principalmente por óvalos y muy pocas carreras en circuitos mixtos. El hecho de que Dan estuviera disponible y de que fuera una serie mayoritariamente de óvalos, fue la decisión que se tomó".

Parece que esta reticencia a arriesgarse con un piloto sin experiencia en óvalos era generalizada entre los jefes de equipo de la IRL en aquella época. Muchos más pilotos con experiencia en la escena europea se formaron en la serie rival Champ Car, que consistía predominantemente en circuitos urbanos y mixtos, pero su decreciente salud en relación con la cada vez más dominante IRL significaba que pocas escuderías podían ofrecer un salario como el que Ganassi podía ofrecer.

En consecuencia, Pantano se vio obligado a regresar a la categoría soporte de la F1. Seis años después de haberse quedado a dos puntos de la corona de la Fórmula 3000 en 2002, que finalmente fue a parar a manos de Sébastien Bourdais, otro piloto colocado en Estados Unidos por Sears, Pantano ganó el título de la GP2 en 2008, pero el barco de sus sueños de F1 había zarpado.

Sears considera que las cosas podrían haber sido diferentes si hubiera emulado a Montoya y Bourdais ganando rápidamente, pero reconoce que eso habría sido mucho pedir.

"Fui muy rápido en la carrera, pero no tuve suficiente entrenamientos para entender los neumáticos blandos en comparación con los duros, cómo obtener el máximo de los neumáticos" Giorgio Pantano

"Los demás tuvieron pruebas primero, y creo que lanzar a Giorgio a lo más hondo fue similar a cuando Roger Penske me pidió a Jan Magnussen para un par de carreras (en 1996)", añade.

Pero Pantano no se dio por vencido, sobre todo por lo mucho que había disfrutado de su primera oportunidad. Las conversaciones con Panther Racing llegaron a "cerca de firmar un acuerdo, pero corrían con un solo coche, y no encontraron una situación financiera para mí", y la mayoría de los equipos "sólo buscaban dinero, eso es todo". Eso explica su decisión de pasar 2012 en Estados Unidos, viajando a las carreras con la esperanza de conseguir un coche de forma improvisada, como lo había hecho para las rondas de Sonoma, Baltimore y Motegi el año anterior con el modesto DRR cuando Justin Wilson se lesionó.

En ese momento, las dos series ya se habían unificado y dio lugar a un calendario más equilibrado entre óvalos, circuitos de urbanos y mixtos.

"Me encantaba la serie, me encantaba la gente", dice. "Todo el mundo era como una gran familia. Todos eran amigos, lo que veo, lo que entiendo también con los otros equipos. Me encantaba cómo era ese campeonato, porque el piloto seguía marcando la diferencia. Me pasé todo el año viviendo allí, para ver si encontraba una oportunidad, y (Ganassi) me llamó porque estaba allí."

La inesperada disponibilidad de Wheldon hizo que Ganassi pasara por alto a Pantano, que tuvo que volver a Europa Foto: Michael L. Levitt / Motorsport Images

Pantano hizo un regreso cuando un accidente durante unas pruebas en Mid-Ohio dejó a Kimball con fracturas en la mano. Sin haber rodado nunca en la pista o con el nuevo chasis DW12 para 2012, y con una buena cantidad de óxido que quitarse de encima al no haber competido en toda la temporada, Pantano sólo fue más rápido que el especialista en óvalos Ed Carpenter en su grupo de clasificación y se ubicó 24º en la parrilla. Pero en la carrera, marcó la segunda vuelta más rápida y terminó 14º, por delante de Rubens Barrichello y Castroneves.

Pantano reconoce que fue agridulce volver con Dixon, que sumó un segundo título y una victoria en la Indy 500 en 2008, de nuevo como compañero de equipo después de tantos años arañando oportunidades.

"Tienes que imaginarte, un año no estuve conduciendo", reflexiona. "El coche era nuevo para mí, ni siquiera un test, directo a una pista que nunca había visto y fue bastante duro. En la carrera, al final, fuimos veloces".

"Fui muy rápido en la carrera, pero no tuve suficiente práctica para entender los neumáticos blandos en comparación con los duros, cómo sacar el máximo de los neumáticos. Fue difícil. En la carrera tuve más feeling con el coche, pero me llevó un poco de tiempo".

No surgieron más oportunidades en Ganassi, ni en ningún otro sitio. Y añade: "Esa fue la única oportunidad que tuve. Después de esto, la única oportunidad era encontrar un mínimo de 1,5 millones de euros para correr".

Pero su actuación en el regreso impresionó igualmente.

"Estoy muy contento de haber tenido la oportunidad de que pilotara nuestro coche", dice Hull. "Poseía lo que hace falta, como jugador de equipo primero y luego con una enorme habilidad para tener éxito".

Hull no tiene ninguna duda de que si Pantano hubiera llegado en el panorama actual, su carrera habría sido totalmente diferente, con recientes graduados en Fórmula 2 como Christian Lundgaard, Callum Ilott y Marcus Armstrong impresionando en la IndyCar.

"Si pudiera salir de la máquina del tiempo y llegar a la IndyCar actual a los 24 años, con la habilidad que tenía, estaría ahí", asegura Hull.

Pantano estaba oxidado cuando tuvo su tercera salida para Ganassi en Mid-Ohio en 2012, pero marcó la segunda vuelta más rápida Foto de: Phillip Abbott / Motorsport Images