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IndyCar Washington, D.C.

Graham Rahal se enfrenta a los políticos por las críticas a la Freedom 250

Rahal arremetió contra el senador Adam Schiff y el diputado Mark Pocan por los comentarios que hicieron tras la carrera de IndyCar celebrada en Washington D. C.

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Publicado:
Bobby Rahal y Graham Rahal, RLL Racing

Tras el Gran Premio Freedom 250, el veterano piloto Graham Rahal respondió a dos políticos a través de las redes sociales, ya que ambos criticaron la carrera de IndyCar celebrada en Washington D.C., centrándose principalmente en la participación del presidente Donald Trump.

El senador Adam Schiff, de California, publicó un vídeo del presidente Trump ondeando la bandera verde para dar inicio al evento, y escribió: "Mientras ustedes luchan con el precio de la gasolina, Trump ofrece el espectáculo de una carrera de IndyCar con la esperanza de que no se den cuenta. Más dinero de los contribuyentes gastado en sus distracciones para engrandecerse a sí mismo. Y ustedes con impuestos más altos y precios más elevados".

Graham Rahal cuenta con más de 300 salidas en IndyCar a lo largo de una carrera que abarca casi dos décadas, en la que ha ganado seis carreras, ha conseguido cinco poles y ha subido 32 veces al podio. También es hijo de Bobby Rahal, ganador de las 500 Millas de Indianápolis de 1986.

El joven Rahal respondió rápidamente al senador Schiff en las redes sociales, rebatiendo sus afirmaciones: "No, no, Adam. Él quería que te dieras cuenta y te sintieras orgulloso de ser ESTADOUNIDENSE, que vieras una gran carrera y el patriotismo en acción. Y no solo eso, sino que fue un evento financiado con fondos privados, no por el Gobierno, aunque atrajo a miles de personas a la zona de Washington D. C. que nunca habían estado allí (eso es lo que se llama impacto económico). Además, permitió que personas que nunca habían estado allí pudieran ver por primera vez museos, monumentos, la Casa Blanca y la historia ESTADOUNIDENSE. ¡Y adivina qué! A cientos de miles de ESTADOUNIDENSES, tanto "azules" & como "rojos", así como a aficionados de todo el mundo, les encantó la Freedom 250".

Graham Rahal, Rahal Letterman Lanigan Racing

Graham Rahal, Rahal Letterman Lanigan Racing

Foto de: Kent NISHIMURA, de AFP, vía Getty Images

Pero la cosa no quedó ahí. Más tarde, ese mismo lunes, el diputado Mark Pocan, de Wisconsin, formuló una crítica similar al evento, publicando: "Trump se pasó el fin de semana viendo una carrera de Fórmula 1 en Washington D. C. y peleándose con Canadá, en lugar de poner fin a su guerra con Irán y reducir los costes para el pueblo estadounidense".

Como se puede ver, lo describió erróneamente como una carrera de Fórmula 1, lo que llamó la atención de Rahal. También cabe destacar que la próxima carrera de IndyCar del calendario tiene lugar en el estado de Wisconsin. 

"Celebramos tres carreras al año en tu estado", respondió Rahal al diputado Pocan. "Estaría bien que se informara correctamente sobre nuestra serie, dado el impacto económico que tenemos en su estado, ya que generamos puestos de trabajo, ingresos para las empresas y el sector hostelero, y mucho más en el estado de Wisconsin, donde un grupo de ciudadanos a los que usted representa prospera gracias a la presencia de la IndyCar de . Este fin de semana se celebra la doble jornada en Milwaukee".

El congresista borró posteriormente esa publicación.

Sin embargo, no todo fue negativo, ya que Rahal también elogió a la alcaldesa Muriel Bowser de Washington D.C., afirmando que su "única decepción del fin de semana fue no haber conocido a esta maravillosa alcaldesa", antes de añadir: "La ciudad de Washington D.C., según mi experiencia, nunca ha tenido mejor aspecto ni ha sido más bonita que lo que vimos este fin de semana. ¡Es una estrella del rock, y espero que se cumpla su deseo y que la IndyCar vuelva durante muchos años más! ¡La alcaldesa Bowser demuestra que esta puede ser una carrera y un evento bipartidista que una a Estados Unidos durante muchos años!".

Antes de que comenzara el fin de semana de carreras, Rahal formó parte de un grupo de pilotos de IndyCar que participaron en el evento "Fostering the Future" (Fomentando el futuro) de la primera dama Melania Trump en la Casa Blanca.

Kyle Kirkwood acabó ganando el Gran Premio Freedom 250 de , mientras que Rahal lideró 12 vueltas y terminó 13.º en una parrilla de 25 monoplazas.

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