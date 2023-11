Grosjean: "Canapino puede ser un gran campeón en Estados Unidos"

Romain Grosjean fue anunciado este jueves como la nueva incorporación de Juncos Hollinger Racing para conducir el monoplaza Nº77 del equipo que lidera Ricardo Juncos en la IndyCar en la que será la cuarta temporada del piloto francés en la serie.

El expiloto de la Fórmula 1 compartirá equipo con Agustín Canapino, quien afrontará su segundo año en IndyCar después de destacarse esta temporada pese a llegar sin ningún tipo de experiencia en monoplazas.

"Quedé muy impresionado con el rendimiento de Agustín a lo largo del año, aprendiendo mucho"¸ dijo Grosjean al ser preguntado por Motorsport.com sobre el argentino en un encuentro virtual con medios de comunicación.

"Pasamos gran parte de la última carrera juntos en Laguna Seca, especialmente el comienzo de la carrera. Yo estaba ahorrando combustible. Él estaba pegado a mi alerón trasero, y pensaba que (Canapino) no estaba ahorrando combustible, pero sí lo estaba. Esas fueron malas noticias para mí", recordó entre risas.

"Ha hecho un trabajo tremendo. Tengo ganas de conocerlo, con su experiencia en coches GT (sic), venir a monoplazas no era fácil, y lo ha hecho realmente bien. Tengo ganas descubrirlo".

"He charlado poco con él. Es un tipo muy agradable y amable. Podré mejorar mucho mi español, lo que me entusiasma, y también aprender de él. Me emociona poder pasar tiempo con Agustín. Es un gran campeón en Argentina. Estoy seguro de que puede ser un gran campeón en Estados Unidos", aseguró.

Photo by: Phillip Abbott / Motorsport Images Agustín Canapino transita delante de Romain Grosjean en Laguna Seca.

El francés destacó la importancia de trabajar y entenderse bien con Canapino en medio de lo que será una temporada con cambios importantes en la IndyCar ante la llegada de los nuevos motores híbridos.

"Creo que en todos los equipos, la dinámica entre los pilotos es clave porque se obtiene mucha más información de dos o tres pilotos que de uno solo".

"Estoy ansioso por saber cómo es trabajar con Agustín, cuál es su feedback. Tendremos que adaptarnos un poco al principio para descubrir cuál es su estilo de pilotaje, porque esa es siempre la parte difícil".

"Creo que él también ha visto muchos coches diferentes a los de IndyCar. En un cambio como el que afrontamos para el año que viene, creo que es importante que tengas experiencia. Estoy ansioso por descubrir eso y empezar a trabajar con él. Como digo, creo que es un piloto con mucho talento y una carrera única. Estoy impaciente por pasar algún tiempo con él".

Por otro lado, Grosjean descartó tener menos presión a nivel personal por correr con Juncos Racing después de pasar dos años en Andretti Global, uno de los equipos más grandes del campeonato en cuanto a estructura y objetivos, donde terminó 13º en el campeonato tanto en 2023 como en 2022.

"Ya puedo ver los artículos de ustedes (los periodistas) escribiendo si no lo hacemos bien y diciendo 'oh, Grosjean no tuvo éxito', y que 'con (Dale) Coyne fue un año bueno, pero el resto fue malo'. Si lo hacemos realmente bien, es lo contrario".

"La presión está, pero la presión es para mí. Siento que todavía puedo ganar carreras, siento que todavía puedo ser muy competitivo. Quiero hacerlo".

"Dejé la Fórmula 1 porque sentía que no quería estar en la parrilla por estar en la parrilla. Quería ser competitivo. No había otra opción. Al llegar a la IndyCar, sentí que podía ser competitivo con Coyne, que podía ser competitivo con Andretti. Espero que podamos ser competitivos con Juncos Hollinger y hacerlo bien".

"Todos vamos a dar lo mejor de nosotros. Todos vamos a trabajar tan duro como podamos, y el tiempo dirá si fue el movimiento correcto o no", finalizó.