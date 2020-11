Grosjean dejaría "el miedo de lado" para competir en Indy 500

Tanto Romain Grosjean como su compañero de equipo Kevin Magnussen están hablando con equipos de IndyCar sobre los asientos disponibles para 2021 luego de que Haas anunció que no renovaría sus contratos en la Fórmula 1.

Grosjean insiste en que tiene grandes esperanzas de conseguir un asiento, a pesar de que solo hay unos pocos disponibles, aunque Magnussen es menos optimista sobre sus propias perspectivas.

El piloto francés había expresado previamente sus reservas sobre competir en óvalos, pero con el calendario final de IndyCar con solo tres pistas de este tipo, dice que está dispuesto a asumir el desafío.

"Pensé que IndyCar tendría más óvalos de los que realmente tiene", dijo. "Los óvalos son algo de lo que no soy un gran admirador, pero mirando el calendario hay solo tres óvalos, Texas, que es rápido, Indy 500, y otra pista corta, no recuerdo el nombre”.

"Obviamente competir en la Indy 500 es algo único, es una de las tres mejores carreras del mundo con Le Mans y Mónaco. Así que creo que puedo dejar un poco el miedo a un lado e ir por ello, aceptar que los autos son mucho más seguros, las barreras son más seguras, simplemente todo se mueve en la dirección correcta”.

“Puedo aceptar que puede ser una buena oportunidad y una experiencia divertida, y con suerte, una experiencia exitosa”.

Grosjean insiste en que todavía puede encontrar un asiento para el próximo año.

"Quedan oportunidades y, mirando lo que podemos hacer y cómo podemos hacerlo, hay algunos deseos de ambas partes para que esto suceda, lo cual es bueno”.

"Si miras a Penske y Chip Ganassi, que supongo que son los dos mejores equipos de IndyCar, están completamente llenos. Pero no necesariamente esperarías aterrizar en uno de esos asientos cuando llegas a IndyCar, debes demostrar que puedes correr en esa serie”.

"Hablé recientemente con Simon Pagenaud, y también con Marcus Ericsson. Marcus ha sido de gran ayuda, porque conoce Europa, conoce la GP2, conoce la F1 y también conoce los Estados Unidos. Esperare a los próximos días y veremos que viene, y luego podremos ver los detalles y seguir avanzando”.

Grosjean reconoció que los asientos restantes disponibles son con equipos que probablemente requerirían que su piloto traiga un poco de presupuesto.

"Creo que, en general, el deporte motor está cambiando. No me sorprendería que ahora los pilotos de todo el mundo necesiten patrocinadores que trabajen junto a ellos”.

"Jimmie Johnson es un buen ejemplo en IndyCar, pero también en algunos otros, donde presentas una imagen y las empresas detrás de la imagen están felices de que la representes y sigas adelante".

Con respecto a sus perspectivas, Magnussen admitió que se estaba quedando sin tiempo.

"He estado hablando con los equipos y viendo lo que es posible", dijo el danés. "Llegamos un poco tarde en el año, muchos equipos ya tienen pilotos para el futuro. No creo que sea probable para el próximo año. No veo ninguna razón para decir que estoy hablando con alguno de los tops”.

