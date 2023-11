Cómo Romain Grosjean encontró su salvación en la IndyCar con Juncos

Después de la carrera del Indianápolis Road Course en mayo, Grosjean era cuarto en el campeonato de IndyCar, solo por detrás de Alex Palou, Pato O'Ward y Marcus Ericsson.

Había conseguido dos poles y dos segundos puestos, aunque Scott McLaughlin lo sacó de la lucha por el liderato en la primera carrera de la temporada en San Petersburgo, y se estrelló al final de la carrera de Texas tras golpear a David Malukas cuando se disponía a conseguir el mejor resultado de su carrera en un óvalo.

"Deberíamos haber liderado (el campeonato) antes de la Indy 500", explica a Motorsport.com. "Luego tuvimos un poco de mala suerte. Se cometieron errores, míos y de algunos otros".

Cinco meses después, pasó de aspirante al título a quedarse sin asiento, al confirmarse finalmente su separación de Andretti Autosport a través de una demanda.

Foto de: Jake Galstad / Motorsport Images Romain Grosjean, Andretti Autosport Honda

Además de perder un asiento tan codiciado, al ex piloto de F1 se le cerraron muchas otras vías. Su salvación ha llegado de la mano de Juncos Hollinger Racing, que lo ha contratado para 2024.

Dirigido por Ricardo Juncos, un ex piloto de Fórmula Renault que emigró a Estados Unidos desde Argentina en 2002 y terminó construyendo un impresionante equipo que ascendió hasta la IndyCar, el equipo consigue un corredor de alto perfil con un impresionante currículum en el automovilismo y un punto que demostrar.

"Creo que hay mucho más por venir de mí, creo que es un caso de reiniciar y volver", dice Grosjean. "Vamos a ver a dónde vamos con Juncos, vamos a ver lo que podemos hacer. Nunca se sabe cómo será el futuro. Creo que, para Juncos, es una gran oportunidad contar conmigo, creo que para mí es genial contar con Juncos. Y vamos a hacer algo juntos".

"Lo que he visto de Ricardo es que siempre da lo mejor de sí para que las cosas salgan bien. Y él sabe que yo haré lo mismo".

Foto de: Richard Dole / Motorsport Images Romain Grosjean, Andretti Autosport Honda, Alexander Rossi, Arrow McLaren Chevrolet

Grosjean admite que se siente enormemente aliviado por haber encontrado un asiento, después de que su salida de Andretti le dejara poco tiempo para buscar en otra parte, ya que las conversaciones con Juncos no empezaron hasta el final de temporada en Laguna Seca: "Sí, había algo de miedo. Especialmente en una situación en la que no hablé con ningún otro equipo hasta muy avanzada la temporada. La mayoría de los equipos ya estaban ocupados".

"Sin duda fue un reto encontrar un buen sitio donde aterrizar. Corres el riesgo de que se acabe el tiempo, pero me alegro de que me haya ido bien. Así que fue bueno que todo saliera bien y estoy contento porque todavía quiero seguir compitiendo, todavía me encanta".

Esta nueva oportunidad permitirá a Grosjean tener algo de tiempo para restablecerse antes de tener que volver a competir, aunque las pruebas de pretemporada con el proyecto Iron Lynx Lamborghini LMDh lo han mantenido en forma en la temporada baja.

Personalmente, ¿cree que era necesario un reinicio?

"De nuevo, el tiempo lo dirá, porque en realidad nunca se sabe", afirma. "Por supuesto, es bueno estar de vuelta después de lo que pasó, toda la situación con respecto a Andretti, pero todavía tengo que darles las gracias, porque tuvimos algunos grandes momentos juntos. Simplemente no funcionó como habíamos pensado, así que intentamos no ir allí, pero aún así lo pasé bien".

"Es importante decir que los dos queríamos ganar carreras y no lo hicimos. Estuvimos cerca varias veces, pero por diversas razones no lo conseguimos. Pero no todo fue malo".

Foto: Gavin Baker / Motorsport Images Kyle Kirkwood, Andretti Autosport Honda Romain Grosjean, Andretti Autosport Honda Marcus Ericsson, Chip Ganassi Racing Honda, Podio

En 34 carreras a lo largo de las dos últimas temporadas con Andretti, Grosjean consiguió tres segundos puestos, cinco top 5 y dos poles. Ambos años terminó 13º en la clasificación del campeonato.

"Fue un buen comienzo, pero luego no salió como queríamos. Nos equivocamos de empuje y no conseguimos pararlo a tiempo. Luego nos centramos un poco en ganar carreras y no tanto en pensar en el campeonato, y eso no funcionó en absoluto".

"Cuando la espiral se pone en marcha es muy difícil parar en la IndyCar porque hay muy poco tiempo para reiniciar, no es como si tuvieras un descanso de verano y pudieras respirar hondo en vacaciones, y pensar en qué hacer mejor, es sólo carreras tras carreras tras carreras".

"Pero hemos hecho buenas carreras. Teníamos el potencial para hacerlo realmente bien en Gateway, Nashville y Laguna. Lideramos algunas vueltas, había cierta emoción por estar ahí arriba en esas carreras, pero no salió como queríamos. Tuve la suerte de tener un equipo increíble a mi alrededor con Olivier (Boisson, su ingeniero de carrera) y todos los demás chicos, los voy a echar de menos y espero que ellos también me echen de menos porque nos divertimos juntos. Pero la situación era... un poco pesada en el fondo".

Tras una larga pausa añade: "Nos esforzamos todo lo que pudimos pero no conseguimos que funcionara todo lo bien que queríamos, pero sentí que todo el mundo dio lo mejor de sí mismo".

Foto de: James Black Ricardo Juncos, Juncos Racing

El factor Juncos

No hay duda de que se trata de un matrimonio de conveniencia, ya que el ambicioso Juncos busca elevar su programa con un piloto experimentado y de alto perfil, y Grosjean quedó disponible en el mercado de pilotos en el último minuto, para desgracia de Callum Ilott.

Como piloto, la incesante pasión de Grosjean por el éxito se ve a veces como algo negativo, pero él ve este rasgo en Juncos y cree que pueden conseguir cosas buenas juntos.

"Lo que me gusta de Ricardo es que es muy apasionado con su equipo", dice Grosjean. "Es un gran proyecto que tiene en marcha desde hace bastante tiempo, y pone su corazón y su alma en él, lo que realmente aprecio".

"Intenta hacerlo lo mejor que puede y espero que podamos crecer juntos. Es un equipo nuevo, diría yo, así que todavía hay mucho que aprender. Y me entusiasma ese reto y ver lo que podemos conseguir juntos".

Foto: Michael L. Levitt / Motorsport Images Callum Ilott, Juncos Hollinger Racing Chevrolet, Agustín Canapino, Juncos Hollinger Racing Chevrolet, parada en boxes

El acuerdo ha llegado tan rápido que Grosjean ni siquiera está seguro de cómo será exactamente el equipo el año que viene, en cuanto a su equipo de ingeniería: "Aún no lo sé. Lo estamos manteniendo muy en secreto, incluso dentro del equipo, así que voy a empezar a reunirme con los chicos por zoom y correo electrónico esta tarde, y luego estaré en Europa la próxima semana, pero volveré por Indianápolis y veré a todos los chicos entonces".

"Hasta ahora todo se ha limitado a poner las cosas en marcha entre nosotros. No creo que vaya a haber ningún test este año, así que mi suposición es que estaremos en Sebring a principios de 2024 como todo el mundo. Tenemos una gran pausa entre la primera y la segunda carrera, así que hay posibilidades".

Un aspecto positivo que sí ve en unirse a un equipo más pequeño de IndyCar es el ambiente acogedor que descubrió en Dale Coyne Racing, cuando se unió a la serie para su temporada inaugural en 2021. Recuerda que, aunque se los consideraba modestos, Grosjean consiguió tres podios, y admite que estaba en su radar para volver.

Foto de: Art Fleischmann Romain Grosjean, Dale Coyne Racing con RWR Honda

"El de Dale fue otro equipo con el que hablé después de la temporada", dice. "Lo pasé increíble con Dale y su equipo. Es difícil comparar porque Juncos es un equipo nuevo y Dale es uno de los jefes de equipo más veteranos que hay".

"Desde ese punto de vista es diferente, pero cuando firmas por un Andretti, Ganassi o McLaren esperas ganar carreras enseguida. Con Juncos o Dale, eso no se espera. Pero aún así te da una buena oportunidad".

Entonces, ¿cuáles son las expectativas?

"Seguir construyendo, seguir haciendo crecer el equipo. Aprender de mí, y para mí mismo para seguir mejorando, porque creo que eso nunca se detiene en las carreras. Que me siga gustando, que me siga divirtiendo".

"Vamos a anotar algunos puntos y conseguir tantos top 10 como podamos. Y tratar de estar constantemente ahí arriba. Trabajar en las estrategias, que es una gran parte de la IndyCar, para hacer las decisiones correctas, y trabajar nuestro camino de esa manera ".

Foto: Brett Farmer / Motorsport Images Callum Ilott, Juncos Hollinger Racing Chevrolet Agustín Canapino, Juncos Hollinger Racing Chevrolet

Otro aspecto será el cambio a la potencia Chevrolet desde los motores Honda por primera vez en su carrera en la IndyCar: "Eso va a ser un poco parte de este cambio. Ayer envié un mensaje a Honda para agradecerles todo lo que han hecho por mí".

"Honda fue una parte importante de mi llegada a la IndyCar, David Salters y todo su equipo han sido absolutamente increíbles conmigo. Así que Chevrolet va a ser diferente, pero han estado haciendo un trabajo muy bueno en estos últimos años y con el híbrido que viene que va a ser nuevo para todos. Creo que va a ser un reto para todos, incluidos los pilotos".

"Por lo que he hablado con otros, sé que el Chevy tiene puntos fuertes y débiles en comparación con el Honda, así que estoy ansioso por descubrirlo y no hay nada mejor que probarlo por uno mismo".