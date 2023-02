Grosjean lidera en Sebring con otro buen trabajo de Canapino

Cargar reproductor de audio

Romain Grosjean logró una mejor vuelta al trazado corto de 1,7 millas en 52,059 segundos, apenas 0,03 segundos más rápido que Kyle Kirkwood, el campeón de la Indy Lights de 2021 que llega al equipo de Michael Andretti después de pasar su temporada de novato con AJ Foyt Racing.

Callum Ilott fue el más rápido de Chevrolet en tercera posición, como en el segundo día de pruebas en Thermal Club hace dos semanas, dando una vuelta al trazado en 52.137seg, en su coche del equipo Juncos Hollinger Racing.

Marcus Armstrong fue el único representante de Chip Ganassi Racing. El debutante proveniente de la Fórmula 2 dio 251 vueltas con el #11, con el que correrá en todos los circuitos urbanos y mixtos esta temporada.

Devlin DeFrancesco se alegrará de haber terminado a una décima de su compañero de equipo Grosjean y por delante no sólo de los dos Chevrolet de Ed Carpenter Racing, sino también del as Colton Herta.

Agustín Canapino, con el otro coche de Juncos Hollinger, hizo otro trabajo destacado al marcar una mejor vuelta a sólo 0,6 segundos su compañero de equipo Ilott. Dado que el argentino esperaba que el acondicionamiento físico fuera la parte más dura de su transición a los monoplazas, merece la pena señalar que dio 184 vueltas.

"Fue una prueba muy buena donde pude dar muchísimas vueltas. Me enfoqué en probar para carrera, que es lo más exigente, y hasta hice un stint completo", dijo Canapino. "Pude terminar el día sin problemas en lo físico, si bien sentí la exigencia, pero mejorando. Probamos muchísimas cosas y creo que se evolucionó. Ya vamos pensando en la primera fecha. Apenas quedan tres semanas y comienza esta aventura"

Will Power condujo el coche #22 del equipo Penske-Chevrolet equipado con la unidad híbrida 2024, pero no pudo marcar un tiempo representativo antes de encontrarse con un problema técnico - no relacionado con el híbrido - que le permitió dar sólo 24 vueltas en pista. Motorsport.com ha podido saber que Power, vigente campeón de la IndyCar, continuará con las pruebas del híbrido el martes.

Clasificador de la jornada:

P Piloto Equipo-Motor Vuelta rápida Vueltas 1 Romain Grosjean Andretti Autosport-Honda 52.059 216 2 Kyle Kirkwood Andretti Autosport-Honda 52.089 175 3 Callum Ilott Juncos Hollinger Racing-Chevrolet 52.137 173 4 Marcus Armstrong Chip Ganassi Racing-Honda 52.217 251 5 Devlin DeFrancesco Andretti Autosport-Honda 52.253 149 6 Conor Daly Ed Carpenter Racing-Chevrolet 52.271 247 7 Colton Herta Andretti Autosport-Honda 52.297 184 8 Rinus VeeKay Ed Carpenter Racing-Chevrolet 52.314 233 9 Agustín Canapino Juncos Hollinger Racing-Chevrolet 52.730 186 10 Will Power Team Penske-Chevrolet (híbrido) 57.490 24