Grosjean destaca la fortaleza de Juncos Racing tras lograr su mejor final de 2024

El fin de semana no empezó bien para el francés de 38 años, nacido en Suiza, después de estrellarse en su primera vuelta rápida de los entrenamientos de apertura el pasado viernes.

A pesar de la falta de tiempo en pista, y tras clasificarse 14º en condiciones meteorológicas adversas, Grosjean seguía pensando que tenía ritmo para competir en las 55 vueltas de la carrera. Después de esquivar el caos inicial y utilizar una estrategia de tres paradas -empezando con los neumáticos alternativos más blandos y cambiando a los primarios más duros después de la primera parada- estaba luchando en el top 10.

Grosjean fue capaz de adelantar a Pato O'Ward, de Arrow McLaren, en la última vuelta para terminar séptimo, su segundo top 10 de la temporada y su mejor resultado con JHR.

"Siento que merecemos más", dijo Grosjean. "No sé de dónde desapareció la gente porque sentí que teníamos ritmo con O'Ward, con (Kyle) Kirkwood, con (Alexander) Rossi, (Christian) Lundgaard, (Marcus) Ericsson".

"Obviamente, algunos chicos tenían un poco más de ritmo que nosotros, pero el coche se sentía increíble y estoy muy orgulloso de donde terminamos".

"Hemos hecho un gran trabajo. Después de nada el viernes, el warm-up fue nuestra primera vuelta en seco y acabamos realmente bien."

Romain Grosjean, Juncos Hollinger Racing Chevrolet Foto de: Josh Tons / Motorsport Images

El resultado proporcionó un impulso a JHR, que soportó una controversia en la última semana que involucró a Agustín Canapino y que llevó a la terminación de una alianza estratégica con Arrow McLaren.

Theo Pourchaire, debutante este año en Arrow McLaren, provocó la ira de seguidores de Canapino tras chocar con él en el Gran Premio de Detroit. Pourchaire señaló entonces que había recibido insultos y amenazas en sus redes sociales, lo que llevó a que se lanzara más odio en línea contra él.

Canapino interactuó con varios mensajes en las redes sociales de aficionados dirigidos a Pourchaire, junto con un comunicado en el que pedía que no se generalicen las afirmaciones contra los aficionados argentinos. Finalmente, Canapino no tomó parte del evento en Road America y fue sustituido por Nolan Siegel, que terminó 23º.

"Han sido muy fuertes", dijo Grosjean sobre su equipo. "Simplemente se han centrado en competir y en la carrera y en hacerlo lo mejor posible".

"Me disculpé con mi ingeniero (el sábado) por la noche porque después de la clasificación estaba un poco enfadado, porque sabía que teníamos más de lo que teníamos. Le dije: 'Sabes, quiero más para ustedses porque sé que podemos hacer más'".

"Y creo que (en la carrera) lo demostramos. El ritmo era muy fuerte. No creo que las amarillas nos ayudaran en una estrategia normal, pero hicimos un gran trabajo. Estoy muy orgulloso de ellos".

Christian Lundgaard, Rahal Letterman Lanigan Racing Honda, Romain Grosjean, Juncos Hollinger Racing Chevrolet, accidente Foto de: Art Fleischmann

A principios de abril, Grosjean sufrió un aluvión de malos resultados, incluyendo un par de encontronazos con Santino Ferrucci, de AJ Foyt Racing, en Barber Motorsports Park y en el Indianapolis Road Course, además de ser golpeado por Lundgaard en Detroit.

"Necesito algo de suerte y ha sido una carrera normal", dijo Grosjean. "No hubo suerte por nuestra parte, pero siento que hemos sido fuertes todo el año. En Detroit, íbamos muy bien y tuvimos mala suerte".

"En Barber, éramos fuertes, pero nuestra estrategia no funcionó. En el road course de Indy sucedió lo de Santino. Sinceramente, creo que hemos hecho un muy buen trabajo este año, muy consistente, tratando de no cometer errores".

"No estaba muy contento después del viernes, pero nos recuperamos muy bien".

Tras conseguir su mejor resultado desde que terminó segundo con Andretti Autosport en Barber el año pasado, Grosjean viajó a Europa para disputar las 24 Horas de Le Mans con el equipo Lamborghini dirigido por Iron Lynx este fin de semana.