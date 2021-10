Harvey confirmado como piloto de Rahal

En una alargada y continua temporada tonta de la IndyCar, la salida de Harvey de Meyer Shank Racing fue la primera noticia concreta, y posiblemente la más sorprendente. Pronto se le relacionó con el equipo del que son copropietarios Bobby Rahal, David Letterman y Mike Lanigan, pero todas las partes implicadas permanecieron públicamente mudas al respecto.

Sin embargo, en agosto, RLL anunció su intención de convertir su tercer coche en una participación de tiempo parcial, respaldado por Hy-Vee Inc. - conducido en varios momentos este año por Santino Ferrucci, Christian Lundgaard y Oliver Askew - en un equipo a tiempo completo para 2022.

La semana pasada se confirmó la salida de Takuma Sato de la escudería después de un periodo de cuatro años y, aunque se sigue especulando sobre la identidad del nuevo piloto del RLL #30 -Motorsport.com cree que Lundgaard lo conseguirá-, el equipo al menos ha podido confirmar a Harvey en el #45.

Hy-Vee, Inc, una cadena de supermercados del medio oeste propiedad de sus empleados, ha sido el patrocinador principal del #15 (Graham Rahal) y del #45 RLL-Honda durante 11 carreras desde 2020, y esta expansión de la participación del equipo de la compañía coincide con su respaldo al regreso de IndyCar al Iowa Speedway el próximo año en el único evento con doble fecha.

Harvey, cuyo mejor resultado sigue siendo el tercer puesto en el GP de Indianápolis de 2019, pero que el año pasado salió dentro de los cinco primeros en cuatro ocasiones, describió el paso a RLL como "un próximo capítulo emocionante."

Dijo: "He estado trabajando para este momento durante toda mi carrera y estoy muy honrado y agradecido por la confianza que Bobby, Mike, David y Piers [Phillips, presidente de RLL] han depositado en mí. Hy-Vee se ha comprometido masivamente a elevar la IndyCar como serie y me siento honrado de representar su marca en la pista en el #45”.

"Estoy ansioso por trabajar con Graham y todo el equipo. Tenemos objetivos comunes de competir por victorias y campeonatos, y confío en que estaremos compitiendo desde la caída de la bandera verde el próximo año".

"Este es un próximo capítulo emocionante, y no puedo esperar a ver lo que nos espera".

"No puedo decir lo contento que estoy de dar la bienvenida a Jack a nuestro equipo", dijo Rahal sobre el campeón de la Fórmula 3 británica de 2012, que también fue dos veces subcampeón de la Indy Lights. "Tiene un gran historial de éxitos a lo largo de los años en todas las formas de competición, así que estoy encantado de que haya aceptado unirse a nuestro equipo".

"Él y Graham trabajarán bien juntos y serán una base sólida para nuestra alineación de pilotos que elevará no sólo el nivel de cada piloto individualmente sino del equipo como resultado. Respeto y aprecio su compromiso y su ética de trabajo en las carreras, dentro y fuera de la pista, que es tan clave”.

"Y también respeto su forma de tratar a la gente: amable y respetuosa. Creo que vamos a tener mucho éxito juntos y tengo muchas ganas de tenerlo con nosotros".

The Hy-Vee Inc.-backed #45 Rahal Letterman Lanigan Racing-Honda, as driven by Oliver Askew in the final three races of the 2021 IndyCar season.

Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images