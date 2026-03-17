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IndyCar 110º Indy 500

Helio Castroneves intentará disputar la Indy 500 2026 con Meyer Shank

El intento de Castroneves por lograr una inédita quinta victoria en la carrera en óvalo más importante del planeta continúa.

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Editado:
Helio Castroneves, Meyer Shank Racing

Helio Castroneves cumplirá 51 años este mayo, pero no baja el ritmo. El brasileño volverá a estar al volante del #06 de Meyer Shank Racing con motor Honda para la 110ª edición de las 500 Millas de Indianápolis. Cleveland-Cliffs volverá a apoyar el programa.

"La búsqueda de la quinta sigue viva", dijo Castroneves en un breve video publicado por el equipo. Castroneves intentará convertirse en el primer piloto en los 115 años de historia del evento en ganar las 500 en cinco ocasiones diferentes. Actualmente está empatado con AJ Foyt, Rick Mears y Al Unser Sr. como los únicos ganadores en cuatro oportunidades de la carrera.

Castroneves ganó las 500 en sus dos primeras participaciones, corriendo para Team Penske en 2001 y 2002. Volvió a ganar en 2009 con Penske y, 12 años después, logró su histórica cuarta victoria en las 500 Millas de Indianápolis al volante de Meyer Shank.

Si logra clasificarse, será su 26ª participación en las 500 Millas de Indianápolis, todas de manera consecutiva. Desde su victoria más reciente en la carrera, Castroneves ha finalizado séptimo, 15°, 20° y 10°, siempre con Meyer Shank.

El récord de participaciones le pertenece a Foyt, quien alcanzó las 35 largadas en las 500 Millas de Indianápolis a los 57 años.

 

 

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