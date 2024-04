Herta: "Cualquier excusa que tengan Newgarden y Penske es mentira"

Newgarden fue despojado de su victoria en el Gran Premio de San Petersburgo, que abrió la temporada el mes pasado, mientras que Scott McLaughlin, su compañero en el Team Penske, perdió el tercer puesto después de que los oficiales de la IndyCar descubrieran que ambos habían realizado un uso ilegal push-to-pass en los reinicios.

Las infracciones se encontraron durante el warm-up en la ronda del pasado fin de semana en Long Beach, lo que llevó a la IndyCar a examinar los datos y llegar a la decisión 45 días después del evento en San Petersburgo. Al descalificar a Newgarden, Pato O'Ward, de Arrow McLaren, fue ascendido a ganador de la carrera.

Teniendo en cuenta que el propietario del equipo en cuestión, Roger Penske, también es propietario de la IndyCar Series y del Indianapolis Motor Speedway, actualmente hay más preguntas que respuestas.

Aunque la descalificación benefició a Herta, ascendiéndolo a la tercera posición para tener ahora dos podios para empezar el año y situarse segundo en el campeonato, dice su nivel de respeto por Newgarden, McLaughlin y el resto de la organización ha cambiado.

"Definitivamente es diferente", dijo Herta. "En última instancia, lo más importante es que es un lío de Penske, ¿verdad?"

"No es culpa del piloto que estuviera en el coche (la posibilidad del uso ilegal), pero es culpa del piloto que lo usaron y lo iban a volver a usar en Long Beach. A todos les pareció bien en Long Beach. Nadie dijo nada".

"Y me cuesta creer que a alguien le cueste sentir 50 caballos de potencia extra en el coche. Así que cualquier excusa que tengan es mentira".

Tras el anuncio de la descalificación por parte de la IndyCar, circuló por las redes sociales un video en el que se veía a Newgarden pulsando el botón de "push-to-pass" y adelantando al Andretti Global Honda Nº 26 de Herta en el reinicio de la vuelta 30, cuando la potencia extra de adelantamiento debería haber estado inactiva.

"Es curioso porque le envié ese vídeo a Kyle (Kirkwood)", dijo Herta. "Yo fui el que grabó la pantalla y se la envió a Kyle, y esto fue justo después de St. Pete".

"Le dije: 'Hombre, mira esto'. ¿Chevy ha engordado tanto fuera de temporada? Parece que está en push-to-pass. Logro una mejor salida y él todavía como que se acerca a mí'"

"Y tendrías algún tipo de efecto de rebufo, pero no realmente en St. Pete en la recta delantera; es bastante corta. Se lo envié a Kyle y me dijo, 'Hombre, parece que está en modo de adelantamiento'".

"Estábamos como, 'No, no puede ser eso'. Fue eso".

Colton Herta, Andretti Autosport con Curb-Agajanian Foto: IndyCar Series

Cuando Motorsport.com le preguntó durante la rueda de prensa del viernes por la mañana si le preocupaba que esta situación se hubiera producido antes de San Petersburgo, Herta dijo, "tal vez".

"Hay posibilidad de algo así", dijo. "Es difícil de decir porque creo que si los vieras usarlo en la clasificación, habrían poles por márgenes más grandes. Por ejemplo, no tienen una pole por siete décimas o seis décimas, así que no, sí, realmente no lo creo".

A continuación, se le preguntó si le preocupaba que se pudiera jugar con el software más allá del push-to-pass, tal vez a los eventos en óvalos donde Newgarden ha tenido más éxito en los últimos años, incluyendo la victoria del año pasado en las 500 Millas de Indianápolis.

Herta respondió: "Sí, hace pensar qué más se puede hacer con ese software ¿Se puede hacer que no cuente el empuje para pasar? No lo sé".

"Hay muchas incógnitas, pero obviamente ahora confío plenamente en que no pasará nada en el futuro. Van a estar bajo tal lupa y va a ser difícil que hagan algo".

Al menos Herta encontró las multas monetarias de 25.000 dólares que impuso Penske Entertainment al Team Penske algo de lo que reírse.

"Sólo se mueve de los ahorros a la cuenta corriente", dijo. "Sí, pero ¿qué vas a hacer? Aunque es gracioso".