IndyCar

Herta respalda el salto de la IndyCar a Barcelona mientras se maravilla con el dominio de Palou

Recién salido de su más reciente participación en una FP1 de F1, el californiano celebra el regreso de IndyCar a Europa mientras se sincera sobre el desafío de correr contra Alex Palou

Joey Barnes Filip Cleeren

Publicado: 26 oct 2026, 23:05

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Colton Herta, Cadillac F1 Team

Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Colton Herta observa la expansión europea de IndyCar desde un punto de vista único.

Ahora compite en Fórmula 2 con Hitech y se desempeña como piloto de pruebas del equipo Cadillac tras su cuarta salida en una FP1 en el Gran Premio de Estados Unidos del pasado fin de semana en el Circuit of The Americas, pero el nueve veces ganador de carreras en IndyCar sigue estrechamente conectado con el paddock de la serie estadounidense.

El viernes pasado, IndyCar anunció un acuerdo plurianual para correr en el Circuit de Barcelona-Catalunya a partir de 2027, lo que marcará el primer evento de la serie fuera de Norteamérica desde 2013 y su regreso a Europa por primera vez desde 2007.

El viaje a España promete un regreso a casa de alto perfil para el cinco veces campeón de IndyCar Alex Palou. Mientras que el dos veces campeón mundial de Fórmula 1 Fernando Alonso recibió con agrado la decisión, aunque lanzó una advertencia sobre la expansión internacional, Herta dio todo su apoyo al evento de Barcelona, el circuito donde realizó su primera sesión de FP1 de F1 de la temporada en junio, el mismo fin de semana en el que logró su mejor resultado del año en F2 con un quinto puesto en la carrera sprint.

"Sí, creo que IndyCar rendiría de manera increíble en cualquiera de estas pistas", dijo Herta. "Sería interesante verlo. Creo que esta es la primera vez en mucho tiempo para, quizás la primera vez en la historia de IndyCar en España. Creo que es una buena pista. Promoverá carreras realmente buenas para IndyCar. Obviamente, siendo Alex español, sé que es súper importante para él. Y ojalá el país lo apoye y la gente vaya para que la carrera pueda estar allí durante mucho tiempo".

Colton Herta, Cadillac Racing

Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Para Herta, que terminó subcampeón del título de IndyCar 2024, el dominio sostenido de Palou durante los últimos seis años sigue siendo una referencia asombrosa.

"Bueno, es extraño. Y es algo sin precedentes, especialmente en la era moderna", dijo Herta. "Cuando las cosas están tan parejas, tenemos un auto que es un DW12, así que tiene 14 años. Uno pensaría que a esta altura todos ya han descubierto la mayor parte de lo que pueden sobre el auto. Y él parece sobresalir en absolutamente todos los aspectos. Y ha tenido una respuesta para cada crítica que le ha llegado".

El californiano de 26 años recordó la primera vez que reconoció la trayectoria de élite de su rival, durante la campaña de novato de Palou en 2020 con Dale Coyne Racing en Road America.

"La primera vez que supe que iba a ser bueno fue en realidad en su año de novato, en 2020, cuando estaba en Coyne", dijo Herta. "Y pude notar que quizás el auto no era el mejor. Él relargaba detrás de mí. Yo estaba tercero y él cuarto. Esto fue en Road America. Creo que fue su primer podio. Y me pasó como si nada. Era muy bueno en las relargadas. Tuvo dos o tres oportunidades. Tuvimos dos o tres relargadas y siempre estaba justo detrás de mí. Defendía muy fuerte y finalmente no había mucho que yo pudiera hacer. Y después se va a Chip (Ganassi Racing) y gana el campeonato al año siguiente, en su segundo año en IndyCar. Es súper impresionante y probablemente el momento más difícil de todos para ganar carreras de IndyCar porque los autos son muy similares. Y los hemos tenido durante mucho tiempo.

"Soy un gran fan de Alex ahora que no estoy corriendo contra él. Y lo valoro mucho viéndolo por televisión. Pero, sí, ojalá haya un momento en el que pueda volver e intentar patearle el trasero, porque él me lo ha estado haciendo a mí durante demasiado tiempo".

Alex Palou, Chip Ganassi Racing Honda

Photo by: Icon Sportswire via Getty Images

Descifrar la velocidad de Palou no es cuestión de analizar flujos de datos rivales. A diferencia de la Fórmula 1, los equipos de IndyCar no tienen acceso a cámaras onboard universales y reciben datos de GPS restringidos, lo que deja a los pilotos dependiendo principalmente de las transmisiones televisivas en lugar de un intercambio detallado de telemetría.

"No estudiamos las onboard de los demás porque no es como la Fórmula 1", dijo Herta. "No podemos conseguir las onboard de otros equipos. Y los datos de GPS que recibimos son muy pobres. Así que lo que se puede hacer es ver la transmisión de televisión, básicamente. Nunca muestran la vuelta de la pole. No es como la Fórmula 1, donde cada auto tiene una onboard. Hay que pagar por eso. Y normalmente un patrocinador paga por eso. Y entonces él no. Nunca ha tenido una, ya sea por diseño o por lo que sea. No lo sé. Mucha gente habla de eso".

En cambio, Herta señala la capacidad de Palou para borrar sistemáticamente sus propias debilidades, evolucionando desde una supuesta vulnerabilidad en óvalos hasta convertirse en ganador de las 500 Millas de Indianápolis y vencedor en múltiples ocasiones en óvalos, como la característica definitoria de su carrera.

"Creo que lo más importante es que cada vez que la gente le ha hecho críticas, él ha tenido una respuesta", dijo Herta. "Ganó su primer campeonato y era muy flojo en óvalos. Y al año siguiente ganó en el óvalo. Y al año siguiente ganó la Indy 500 y ganó varias veces en óvalos. Así que, sí, es muy impresionante.

"Es un buen amigo y un competidor realmente bueno. Y disfruto mucho correr contra él y le deseo lo mejor. Y, sí, es genial verlo por televisión. No es divertido ser parte de eso, te lo aseguro".

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