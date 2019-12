Historias top 2019, #4: La eliminación de Alonso en Indy500

Cuando durante la clasificación de la última fila para la edición 103 de las 500 de Indianápolis, el promedio de cuatro vueltas de Kyle Kaiser en el Indianapolis Motor Speedway superó al de Fernando Alonso para convertir al bicampeón mundial de Fórmula 1 en un no clasificado, la lamentable historia de McLaren sobre la irresponsabilidad, la locura y la farsa llegó a su fin de una manera apropiadamente humillante.

Kaiser no fue el único héroe desvalido en Indy durante el fin de semana de clasificación el pasado mes de mayo. Junto a él estaba Ben Hanley corriendo para DragonSpeed, tanto el equipo como el piloto haciendo sus debuts en el óvalo. Jordan King, otro novato en óvalo, participó en un tercer coche de Rahal Letterman Lanigan Racing, pero también estaba Pippa Mann, con un monoplaza para el pequeño equipo Clauson-Marshall Racing. Sin querer denigrar las habilidades de este cuarteto, sigue pareciendo sorprendente que hayan clasificado a la parrilla mientras que McLaren, que corría con uno de los mejores pilotos del siglo XXI, no lo hizo.

Fernando Alonso, McLaren Racing Chevrolet Photo by: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images

Un problema eléctrico en la prueba abierta en Indianápolis en abril restringió el programa de Alonso a sólo 45 vueltas, y otro problema eléctrico en el primer día de prácticas restringió el girar del Dallara-Chevrolet de color naranja papaya #66 a sólo 50 vueltas. Al día siguiente, Alonso dio 46 giro, pero mientras corría directamente detrás de otro coche en la curva 3, fue contra la barrera Safer a la salida de la curva, rebotando sobre el césped en la parte interior de la curva.

Ese fue el final de la acción para el chasis que había sido preparado en el Reino Unido porque, como mínimo, iba a necesitar una prueba para comprobar si había algún daño fundamental. Ahora era el momento de que McLaren utilizara su Dallara de repuesto, preparado por el ex ingeniero de Penske y propietario del equipo de fórmula junior John Cummiskey en colaboración con Carlin y que estaría equipado con un nuevo motor Chevrolet.

Aproximadamente cuatro horas y media después del accidente de Alonso, Félix Rosenqvist, de Chip Ganassi Racing, tuvo un incidente de tamaño similar, pero aún así su nuevo coche pasó por la inspección técnica de IndyCar a las 10 de la mañana del jueves y estaba listo para salir a la pista cuando el circuito se abrió a las 11. En contraparte, el nuevo monoplaza de McLaren no lo estaba.

El viernes, con muchos neumáticos de repuesto dadas las 12 horas de entrenamiento perdidas, Alonso dio 77 vueltas y terminó en el puesto 24. Sin embargo, sólo fue el 31º en la lista de velocidades de vuelta realizadas sin la ayuda de un remolque, y la prueba de que las cifras no mentían la proporcionó la clasificación del sábado cuando fue de nuevo 31º, por lo que tendría que luchar por los tres últimos puestos de la parrilla con otros cinco pilotos.

Fernando Alonso, McLaren Racing Chevrolet Photo by: Scott R LePage / Motorsport Images

El momento de la verdad llegó la tarde del domingo, cuando después de una lluvia se le concedió a cada piloto la oportunidad de buscar los últimos tres sitios para la parrilla.

James Hinchcliffe fue primero, conduciendo el Arrow Schmidt Peterson Motorsports-Honda de repuesto después de accidentarse cuando comenzó su primer intento de clasificación el día anterior. Su promedio fue de 227.543 mph. El siguiente fue el Carlin-Chevrolet de Max Chilton que produjo una ronda de 226.192 que la mayoría de las veces no sería lo suficientemente buena. Luego vino Alonso quien no tenía idea del manejo de su coche.

Su primera vuelta rápida fue de 227.777 mph, ligeramente más lento que el primer intento de Hinchcliffe, mientras que su segundo, un 227.278, lo dejó a 0.5 mph del piloto de Arrow SPM. Alonso hizo bien en perder sólo 0.14mph en la tercera vuelta, y su cuarta vuelta fue de hecho ligeramente más rápida, dándole un promedio de 227.353mph - menos de 0.2mph más lento que Hinch. Eso parecía razonablemente seguro... pero sólo durante dos minutos: La entrada de Sage Karam en el Dreyer & Reinbold Racing estableció un promedio de velocidad casi 0.2mph más rápido que Hinchcliffe y relegó a Alonso a 'la burbuja'.

Sobrevivió a los mejores esfuerzos del campeón de los Indy Lights, Patrico O'Ward, y el mexicano se quedó al margen con uno de sus compañeros de equipo de Carlin, Chilton.

Pero entonces llegó el campeón de Indy Lights de 2017, Kyle Kaiser. Él y el equipo de Juncos habían enfrentado una batalla cuesta arriba durante todo el mes de mayo, dado que 1) Juncos había perdido dos patrocinadores principales, lo que dejó el auto en un color blando; 2) el brazo del equipo de IndyCar, con problemas financieros, había competido en sólo un evento anterior en 2019, el evento inaugural de IndyCar en el Circuito de las Américas, y 3) Kaiser había sufrido un accidente el jueves, obligando al equipo a cambiar sus componentes a un auto de respaldo y no dejando tiempo para que el joven californiano se acostumbrara al manejo del vehículo. El equipo ni siquiera había intentado hacer la práctica del domingo por la mañana porque el auto no estaba listo.

Kyle Kaiser, Juncos Racing Chevrolet Photo by: Scott R LePage / Motorsport Images

Sin embargo, el valiente Kaiser hizo el trabajo cuando era necesario: su promedio de cuatro vueltas fue precisamente 0,019 mph más rápido que el de Alonso, por lo que el estadounidense de 23 años se metió en el espectáculo por segunda vez, dejando al español de 37 años eliminado.

Alonso no estaba libre de culpa: No es una coincidencia que cuatro de los seis pilotos que quedaron para luchar por las últimas plazas de la fila del domingo fueran los que habían sufrido un incidente en los días anteriores, pero como él mismo insinuó, no había ninguna razón para confiar en la clasificación incluso antes de eso. El equipo había empezado tarde, parecía ignorar los consejos y desdeñar la ayuda ofrecida por el supuesto socio Carlin.

El anteriormente llamado Arrow Schmidt Peterson Motorsports debería prosperar gracias a su nueva asociación con McLaren en 2020, pero no se equivoquen, así que también McLaren se va a beneficiar. La mejor oportunidad que tiene la marca de recuperar el estatus que tuvo en las carreras de coches de Indy en la década de 1970 es uniendo fuerzas con un equipo que sepa cómo ganar -y cómo evitar el fracaso.