De Williams a Juncos, Hollinger compara ser dueño de equipo en F1 y en IndyCar

Brad Hollinger es uno de los pocos que han visto el mundo de la Fórmula 1 y la IndyCar Series desde la perspectiva de la propiedad de un equipo.

En 2014, este estadounidense nativo de Pensilvania se sumergió en la cúspide del automovilismo y se convirtió en el segundo mayor accionista y miembro del consejo de Williams. Pasó seis años en el equipo antes de vender su participación del 15% y luego, en 2021, invirtió en una visión presentada por el argentino Ricardo Juncos y se convirtió en copropietario de Juncos Hollinger Racing (JHR) y saltó a la IndyCar Series.

En casi tres temporadas a tiempo completo en IndyCar, JHR ha ascendido en la parrilla año tras año, hasta el punto de casi tocar el podio hace sólo dos carreras después de que Romain Grosjean consiguiera el cuarto puesto en Laguna Seca y registrara el mejor resultado de la historia del equipo.

Hollinger, que ya ha pasado un tiempo considerable tanto en la F1 como en la IndyCar, habló recientemente en exclusiva con Motorsport.com para compartir su opinión sobre cómo se comparan las dos categorías de monoplazas.

"En algunos aspectos es casi idéntico", dijo Hollinger. "El disfrute, la pasión, la emoción, es muy similar, sin duda. Resulta que di en el clavo con Williams. Williams se había hundido tras el acuerdo con BMW, entonces trajeron a Toto Wolff e hizo algunos cambios, todos para bien. Trajeron a Pat Symonds, que hizo un gran trabajo".

El equipo Williams celebra el podio de Valtteri Bottas, Williams F1, 3ª posición. Foto: Glenn Dunbar

"La primera carrera a la que fui después de comprar, en 2014, fue Austria; nos clasificamos primeros y terceros. Terminamos terceros esa temporada, terceros la siguiente. Así que, como mínimo, fue un buen cuento de hadas".

"Luego, como suele pasar en la Fórmula 1, el dinero se agotó un poco. Claire (Williams) sustituyó a su padre y se hizo difícil ser competitivo. No era tan divertido. Se convirtió más en un puro negocio y mucho menos en un deporte divertido y apasionante".

Y eso es lo que obligó a Hollinger a fijarse en la IndyCar.

"Compara eso con IndyCar, donde, un equipo completamente nuevo - Ricardo hizo un gran trabajo montando una organización Indy NXT, pero sabía que había hecho una carrera, la Indy 500, un par de años antes en IndyCar", dijo Hollinger.

"Él quería entrar en la IndyCar, y yo le dije: 'Sí, a mí también me encantaría', viniendo de la Fórmula 1. Es muy diferente. Para mí, las carreras son infinitamente mejores. Es ferozmente competitivo y reñido, pero el ambiente me encanta porque, para mí, es mucho más universitario, mucho más abierto, no tanto esta mierda de capa y espada que tienes en la Fórmula 1. Como, Dios mío, no puedes hacer una foto; lo esconden todo. Es como, 'Por el amor de Dios, chicos, ¡son carreras!'"

"Por lo tanto, es sólo un ambiente mucho más universitario, me parece. En la IndyCar, la gente se ayuda. Sí, hay un poco de peleas y pilotos que cambian de manos y todo ese tipo de cosas. Eso es normal en cualquier deporte, sea lo que sea, ya sea fútbol, fútbol americano, baloncesto. Así que disfruto mucho con la IndyCar. IndyCar es simplemente más divertido".

Romain Grosjean, Chevrolet de Juncos Hollinger Racing Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images

Aprendiendo de la F1 para construir JHR

Este año, en particular, JHR ha realizado importantes movimientos para impulsar la organización.

Durante la pretemporada incorporaron a Mark Myers, un veterano con 22 años de experiencia en el mundo del deporte motor, tanto en agencias como en equipos, incluyendo casi cuatro años con Arrow McLaren, para asumir el cargo de director de marketing, junto con la promoción interna de Lee Zohlman, que pasó a ser director comercial después de haber trabajado como asesor principal de asociaciones.

En mayo, JHR anunció la llegada de David O'Neill, antiguo director deportivo y jefe de equipo de Haas F1, como nuevo director de equipo.

Hollinger atribuye sus aprendizajes de la F1 como parte de saber qué implementar en IndyCar en un esfuerzo por encontrar un mayor éxito.

"Sin duda, traer a David O'Neill ha sido muy importante. Mark Myers ha sido enorme", dijo Hollinger.

"Son tipos que vienen de organizaciones importantes como Haas y McLaren. Tienen una estructura organizativa y un modelo que funciona muy bien en las carreras. Para llegar a lo más alto, creo que eso es exactamente lo que hace falta".

"No sólo hay que tener la visión adecuada, la pasión adecuada y la cultura adecuada, también hay que tener una organización que conozca el orden jerárquico, que sepa y cumpla cuáles son sus responsabilidades. Creo que ese orden es necesario y, con el talento que tenemos ahora, hemos sido capaces de hacerlo".