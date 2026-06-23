Honda pide disculpas a Armstrong por el fallo que lo dejó sin la chance de ganar en IndyCar

El presidente de Honda Racing Corporation US (HRC US), David Salters, ha emitido una disculpa a Marcus Armstrong y Michael Shank Racing después de que una falla mecánica le costara al piloto una oportunidad de lograr su primera victoria en IndyCar el domingo.

Armstrong, de 25 años, tenía una ventaja de 2.7s sobre Christian Lundgaard con menos de cuatro vueltas por disputarse cuando su Honda #66 de Meyer Shank Racing comenzó a desacelerarse repentinamente. Eso llevó a que Lundgaard tomara rápidamente la delantera y, posteriormente, la victoria.

"Salí de la curva 6 y el motor simplemente empezó a fallar como si se hubiera quedado sin combustible, pero claramente no era así", dijo Armstrong. "Y luego simplemente se apagó por completo."

Armstrong terminó en el puesto 24, abandonando a tres vueltas del final. Acabó siendo un día agridulce para Honda, que lideró 45 de 55 vueltas entre el poleman Alex Palou (13), Armstrong (14) y su compañero de equipo en MSR Felix Rosenqvist (18). El piloto con motor Honda mejor clasificado del día fue Andretti Global, Will Power, en tercer lugar.

Comunicado de HRC US

En el comunicado de prensa posterior a la carrera, HRC US calificó el problema de Armstrong como "una falla mecánica", y Salters asumió la responsabilidad.

"Las carreras son deporte y el deporte tiene sus altos y bajos", dijo Salters. "Experimentamos ambos este fin de semana. La pole position y cuatro coches en el Firestone Fast Six demostraron una vez más el duro trabajo de nuestros maravillosos pilotos y equipos, y de nuestros asociados de HRC. En la carrera fuimos muy competitivos y, hasta casi el final de la carrera, estuvimos liderando y en una gran posición. Pero luego fallamos con solo tres vueltas por delante mientras liderábamos. El piloto que hay en mí siempre preferiría fallar, lo que desafortunadamente ocurre, mientras se lidera, pero lo siento muchísimo por Marcus y el valiente equipo MSR; es simplemente desgarrador y lamentamos enormemente la angustia causada a Marcus y al equipo."

Salters afirmó que HRC US investigará la causa de la falla, señalando que el fabricante "siempre está gestionando el riesgo con componentes sometidos a un estrés muy alto" mientras lleva al límite el rendimiento.

"Averiguaremos qué salió mal, aprenderemos y volveremos a luchar", dijo Salters. "Ganamos juntos y perdemos juntos."

Las fotos de la carrera de IndyCar en Road America: