Horarios para el Grand Prix Iowa IndyCar 2023

El Iowa Speedway es un trióvalo de 0.875 millas con peralte variable que se conduce como un súper óvalo, mucho más grande. Con vueltas por debajo de los 18 segundos, es el circuito corto más rápido del mundo y es excepcionalmente exigente tanto física como mentalmente para los pilotos. Se diseñó con la segunda generación de la barrera SAFER alrededor de todo el perímetro de la pista.

Josef Newgarden es el único piloto inscrito que ha ganado en el Iowa Speedway más de una vez, habiendo conseguido cuatro victorias aquí. Los únicos otros ganadores en activo son Patricio O'Ward, Simon Pagenaud, Helio Castroneves, lo que significa que Iowa es uno de los tres únicos circuitos del calendario de 2023 en los que no han ganado ni Scott Dixon ni Will Power aunque Will ha salido desde la pole en 5 ocasiones.

Andretti Autosport ha ganado siete de las 15 carreras anteriores en el Iowa Speedway, con Dario Franchitti, Tony Kanaan, Marco Andretti Ryan Hunter-Reay (tres veces) y James Hinchcliffe. El equipo Penske tiene 5 victorias a través de Castroneves, Newgarden (3 veces) y Pagenaud. Chip Ganassi Racing tiene dos victorias, gracias al fallecido Dan Wheldon y a Franchitti.

Datos:

Carrera Grand Prix Iowa Lugar Iowa, Estados Unidos Circuito Iowa Speedway Longitud del circuito .875 millas Vueltas 250 / 223.5 millas Sentido de la marcha En sentido contrario de las manecillas del reloj Curvas 4

Horarios para el Grand Prix de Iowa de IndyCar 2023 Photo by: Bernardo Maldonado

Lista de inscritos para Iowa 2023