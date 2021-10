Hulkenberg completa 100 vueltas en su debut en IndyCar

Nico Hulkenberg no había conducido un monoplaza desde su aparición como suplente para Racing Point en el Gran Premio de Eifel de 2020, cuando terminó octavo cuando sustituyó a Lance Stroll, quien había resultado contagiado por COVID19.

Hulkenberg, que sigue siendo piloto reserva de Aston Martin F1, dijo a Motorsport.com en el paddock del Circuito de las Américas el fin de semana pasado que la prueba en la serie americana era una oportunidad para considerar un futuro en IndyCar después de que su compañero refugiado de la F1, Romain Grosjean, viviera un cambio exitoso con Dale Coyne Racing en 2021.

Arrow McLaren SP aún no se ha comprometido a correr con un tercer coche el próximo año y el enfoque del equipo con este test no está dirigido en este lado. La prueba estaba abierta a los novatos y a los equipos que aún no han confirmado sus alineaciones de pilotos.

Sin embargo, el jefe de McLaren, Zak Brown, comentó que Hulkenberg estaba "entre los primeros de la lista" de candidatos para un futuro tercer coche.

Hulkenberg dio 108 vueltas al trazado de Alabama, de 2.38 millas, y su mejor giro, una vuelta de 1m07.455s, llegó en su giro 59.

El tiempo lo puso a poco más de 1 segundo del mejor tiempo establecido por el futuro graduado de la Indy Lights, David Malukas, que estuvo a los mandos del Vasser Sullivan de DCR, que fue promovida en 2021 por Ed Jones.

Hulkenberg fue el coche más lento de los cinco que participaron en el test. Photo by: IndyCar

Malukas, que marcó un tiempo de 1m06.398s para liderar la clasificación, se espera que se una a Takuma Sato en el equipo el próximo año después de que Kyle Kirkwood le arrebatara el título en la serie de desarrolla.

El campeón de la IndyCar en 2012, Ryan Hunter-Reay, fue el segundo más rápido en la máquina #20 de Ed Carpenter Racing.

Después de 12 años en Andretti Autosport, el ganador de las 500 millas de Indianápolis de 2014 se separó del equipo a finales de 2021 y está en la carrera para reemplazar a Conor Daly como piloto del equipo en circuitos permanentes y callejeros, con el jefe del equipo Ed Carpenter tomando el relevo para los óvalos.

Conduciendo para Andretti, Devlin DeFrancesco superó al nuevo campeón de los Lights, Kirkwood, por 0.2s en sus segundas tandas de pruebas para el equipo, habiendo girado ambos en Sebring a principios de este mes.

Se espera que DeFrancesco sea anunciado como el sustituto de James Hinchcliffe en el coche #29 de Andretti, pero el futuro inmediato de Kirkwood es más incierto por ahora.

El ganador de la Fórmula 3 de la FIA, Logan Sargeant, iba a realizar un test para Foyt, pero se canceló al anunciarse el acuerdo del estadounidense para unirse al programa de la Academia Williams durante el fin de semana del Gran Premio de Estados Unidos.