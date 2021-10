Aunque Hulkenberg terminó el día con el tiempo más lento de los cinco participantes en la pista de Barber Motorsports Park, Kiel dijo que su adaptación a las exigencias de un IndyCar fue impresionante.

"Por un lado, ha sido muy duro dar 108 vueltas hoy como ha hecho Nico", dijo Kiel a Motorsport.com. "Creo que fue un testimonio de su régimen de entrenamiento porque ha estado fuera de un coche de fórmula 1 durante algún tiempo y subirse aquí es sin duda un desafío".

"Pero es un reto que ha aceptado y ha hecho un muy buen trabajo, todo lo que le hemos pedido y no ha puesto una rueda mal en todo el día. Así que fue un buen día. Fuimos paso a paso con nuestro programa y fue un placer trabajar con él".

"Todos los comentarios que recibí de él a lo largo del día y al escucharlo por la radio y en las reuniones, disfrutó del coche, del estilo de conducción y de lo físico que es".

"Por otro lado, lo físico del coche fue probablemente un poco chocante para él al principio y probablemente condujo a algunas inconsistencias al final del día. Hacía 74 grados (fahrenheit) cuando nos estábamos yendo y llegó a una temperatura máxima de 80 grados cuando el sol estaba en la pista, y al principio del día sólo había 65 grados, así que tuvo que experimentar muchas condiciones de pista diferentes".

"De hecho, me hizo recordar el comienzo de la era del aeroscreen el año pasado. Al principio decía: 'Hombre, hace mucho calor. ¿Cómo movemos el aire aquí?' Y nosotros decíamos: '¡Lo hacemos! Esta es la especificación con la que hemos corrido este año. Él estaba como, '¡¿Estás bromeando?!' Pero estaba bien, se aclimató y lo superamos. No hubo ningún problema, ningún sobrecalentamiento. Y hay que tener en cuenta que este circuito en particular es uno de los más duros en los que corremos durante el año, así que le doy mucho crédito por subirse y hacer lo que hizo".

Pato O'Ward, que asistió al Gran Premio de EE.UU. con el equipo McLaren de Fórmula 1, después de que le hicieran el asiento en el Reino Unido para su prueba de F1 en Abu Dhabi, voló a Birmingham con Hulkenberg y asistió a la primera mitad de la prueba para ayudarlo en las primeras etapas de aprendizaje.

Nico Hülkenberg, Arrow McLaren SP

Kiel dijo: "Es curioso cuando pones a un tipo como Nico en uno de tus coches de carreras, que ha competido a nivel internacional a un nivel muy alto durante mucho tiempo, y todavía tienes que enseñarle lo básico de nuestro estilo de parada en boxes, cómo conducir el coche, los controles, etc... Pero con alguien como él, sólo tienes que explicárselo una vez y lo memoriza y se pone a ello, que es lo que esperas de un piloto de su calibre".

"Nico tuvo la oportunidad de experimentar vueltas de ingreso a pits con neumáticos gastados, las vueltas de salida con neumáticos fríos, simulacros de clasificación, tandas largas, conducir con el tanque lleno, con el tanque vacío... Pasamos por todo ello, así que se trató de que entendiera cómo son estos coches, que nos entendiera a nosotros como equipo y el ambiente general de la serie. Y nos dio la oportunidad de entender a Nico como piloto".

"Ni siquiera me fijé en los tiempos por vuelta porque cada uno lleva su propio programa, así que nunca puedes hacer comparaciones directas. Me centré en su interacción con el equipo, en los comentarios que daba, en sus reacciones a algunos de los cambios que hacíamos en el coche. Todo eso estuvo a un nivel muy alto, como era de esperar".

Cuando se le preguntó si esperaba que Arrow McLaren SP tuviera otro día de evaluación con Hulkenberg durante el receso, Kiel respondió: "Lo dudo, sinceramente. El modelo de la IndyCar es poner al piloto en el coche, aclimatarse con él y tomar una decisión. Y creo que eso es probablemente justo".

"Para pedir otro día, creo que tendríamos que llevarlo a un óvalo y abrirle el apetito en Texas o Gateway. Creo que ahora sabemos que tipo de piloto es Nico, qué tipo de talento tiene. Y honestamente, para nosotros, no necesitábamos un día entero para darnos cuenta de que este tipo es bueno. Al final, el día es lo que dijimos de antemano: era una oportunidad para que aprenda sobre la IndyCar. Ahora tendrá mucho que pensar, mucho que digerir, y partiremos de ahí".

Arrow McLaren SP ha subrayado que es muy poco probable que comience la temporada 2022 con tres coches, pero podría tener esa ccantidad más tarde en la temporada a modo de preparación para lo que será un equipo de tres monoplazas al año siguiente. Kiel enfatizó ese punto luego del test.

"Tenemos que tomar algunas decisiones aquí pronto", dijo, "pero el lujo que tenemos es que no hemos planeado un (tercer) coche a tiempo completo hasta 2023".

"Así que ahora tenemos algo de tiempo para evaluar el personal para ese tercer coche, y también tenemos mucho interés de los pilotos. Sólo depende de nosotros juntar todas las piezas de manera que nuestro equipo sea más fuerte para tener tres coches en 2023".

El propio Hulkenberg comentó: "Primera vez en un coche de la Indy, primera vez en el Barber Motorsports Park y en general creo que fue un día bueno y exitoso".

"Definitivamente puedo confirmar que estos monstruos de la dirección son coches muy físicos y me costó un poco por la mañana sentirme cómodo, pero por la tarde los tiempos por vuelta y el rendimiento empezaron a llegar y fue muy divertido".

"Muchas gracias a Arrow McLaren SP por esta oportunidad de hoy y por su trabajo tan profesional en pista".

