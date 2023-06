Hunter-Reay reemplaza a Daly en ECR en la IndyCar

Hunter-Reay fue piloto a tiempo completo en la IndyCar Series hasta que el año pasado perdió su puesto en Andretti Autosport en favor de Romain Grosjean.

Regresó a la IndyCar Series el mes pasado, terminando 11º en una única salida para Dreyer and Reinbold en Indianápolis. Ahora conducirá el Chevrolet Nº20 de ECR a partir de la carrera de Road America en lugar de Daly, cuya salida del equipo se anunció ayer.

"Me sorprendió recibir la llamada de Ed", dijo Hunter-Reay. "Me describió lo frustrado que estaba porque su equipo no ha sido capaz de desarrollar su potencial a pesar de sus esfuerzos, inversiones, así como cambios técnicos y de personal en los últimos años y me pidió ayuda".

"Ed y yo somos amigos desde hace mucho tiempo. He trabajado con el equipo en el pasado y son un grupo de gran talento con grandes expectativas y con un socio comprometido en Bitnile.com."

El piloto de 42 años cuenta con 18 victorias en su carrera en IndyCar, incluyendo las 500 Millas de Indianápolis de 2014 y un campeonato en 2012.

"Esto sin duda será un reto para mí también", dijo. "Es una situación difícil saltar en un coche en medio de la temporada sin ninguna prueba en lo que creo que es la serie más competitiva del mundo. Ciertamente, parte de mi motivación para decir 'sí' a Ed es el gran reto que tengo por delante".

"La última vez que giré a la derecha conduciendo un coche de la NTT IndyCar Series fue en octubre de 2021 con este equipo en Barber. Sin embargo, sigo teniendo mucha confianza tanto en mis habilidades de conducción como técnicas y creo que trabajando con la gente talentosa de ECR y Team Chevy, mientras representamos a Bitnile.com, progresaremos. Voy a hacer todo lo que esté en mi mano para ayudar al equipo a conseguir sus objetivos a largo plazo."

Ryan Hunter-Reay, Dreyer & Reinbold Racing Chevrolet Photo by: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images

El propietario del equipo, Ed Carpenter, agregó: "Necesitamos mejorar nuestra competitividad y quería añadir una perspectiva fresca de un piloto como Ryan, que tiene una enorme experiencia y éxito, así como una reputación como líder de equipo. Estoy encantado de dar la bienvenida a Ryan al equipo".

"Hemos trabajado juntos en el pasado como compañeros de equipo y él probó para ECR en Barber Motorsports Park en octubre de 2021, donde tuvo un impacto inmediato, ya que pudimos clasificar uno de nuestros coches en la pole después de esa prueba".

"Estoy seguro de que su experiencia y habilidades técnicas serán un activo para ECR a medida que avanzamos hacia nuestros objetivos como equipo".