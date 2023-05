Harvey se sintió "en Los Juegos del Hambre" al eliminar a Rahal

Harvey se impuso a su compañero de equipo Rahal Letterman Lanigan Racing por el 33º y último puesto de la parrilla de salida durante la clasificación de última oportunidad del domingo.

Haciendo referencia a la serie de novelas y películas Los Juegos del Hambre, en la que los concursantes luchan hasta la muerte, Harvey lamentó la falta general de velocidad del equipo a lo largo de la semana de carreras en Indy.

Tres de sus coches se enfrentaron al novato de Dale Coyne Racing, Sting Ray Robb, por la última fila de la parrilla, y uno de ellos quedó eliminado.

"Hay muchas emociones", dijo Harvey. "Estoy muy agradecido por estar en la carrera y muy triste por haber eliminado a un compañero de equipo, porque sé lo que eso significa para todo el equipo".

"Para ser sincero, no es una buena sensación. No es necesariamente un momento de celebración. Como equipo vamos a salir 30º, 31º y 33º, y hoy lo he odiado, me he sentido como si estuviéramos en Los Juegos del Hambre con nuestro propio equipo".

"Cuando miro la velocidad que pueden hacer (los primeros clasificados), estamos cómodamente a ocho kilómetros por hora. Hay una enorme cantidad de trabajo para tratar de hacer, en verdad, y resolverlo. Para cualquiera que piense que estamos dando saltos de alegría celebrándolo, se equivoca un poco".

Graham Rahal, Rahal Letterman Lanigan Racing Honda Foto de: Jake Galstad / Motorsport Images

Harvey sólo superó la velocidad media de cuatro vueltas de Rahal en su tercer intento, e incluso necesitó un par de vueltas lentas antes de su esfuerzo final para enfriar su motor Honda. Rahal había sufrido un problema con su weightjacker, y no pudo ajustar la inclinación de su coche en su salida para reducir la resistencia en línea recta.

Harvey dijo: "Habíamos hecho dos intentos, ninguno de ellos iba a ser suficiente para conseguirlo y, de hecho, en el último, les dije a los chicos: '¿Creen siquiera que podemos hacerlo? El coche está caliente, el motor está caliente', y ellos dijeron: 'Sí, tienes que intentarlo, es la Indy 500'".

"En ese momento intenté olvidarme de todo lo demás por un momento. Es un alivio increíble. Tengo que ser honesto contigo. En realidad es bastante difícil procesarlo".

Graham Rahal, Rahal Letterman Lanigan Racing Honda, Jack Harvey, Rahal Letterman Lanigan Racing Honda Foto de: Jake Galstad / Motorsport Images

La eliminación de Rahal de la carrera, que repite lo que le ocurrió a su padre Bobby hace 30 años, pone fin a su racha de participaciones consecutivas en la Indy 500, que se remonta a 2008.

Graham ha terminado tercero en dos ocasiones, en 2011 y 2020, y era uno de los favoritos en 21 antes de perder una rueda después de una parada en boxes y estrellarse.

"Obviamente, tienes un lado profesional y tienes un lado personal", dijo Harvey. "Creo que, profesionalmente, Graham es uno de los pilotos más infravalorados de la parrilla. Creo que nunca recibe el respeto que se merece. Es un fantástico jugador de equipo. Es un gran tipo".

"En lo personal, Graham es un amigo muy cercano. Me manda mensajes de texto cuando tengo un problema o quiero su consejo o su opinión sobre algo. No es divertido, no sólo dejar fuera de combate a un coche del equipo, sino también a uno de tus compañeros al mismo tiempo".

"Obviamente, él y yo hablamos de ello. Pensamos que sería él o yo el que quedaría fuera, y obviamente todo el mundo sabe que no es personal. Él quiere estar en la carrera, yo quiero estar en la carrera".

"Sólo le dije que sólo quería hacer las mejores cuatro vueltas que pudiera. Siento que te haya dejado fuera".