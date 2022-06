Ilott no correrá en Detroit tras accidente en Indy 500

Cargar reproductor de audio

El novato de la serie y de la Indy 500 se había clasificado en una impresionante 19ª posición y se mostró fuerte en la sesión de entrenamientos del lunes siguiente y en el Carb Day.

Sin embargo, el ex as de la Fórmula 2 perdió terreno al comienzo de la carrera y estaba corriendo en la posición 26º cuando perdió la parte trasera del coche en la curva 2 en la vuelta 69.

El coche hizo un trompo de 270 grados y golpeó la barrera SAFER primero con el morro y luego con el lado izquierdo, sufriendo graves daños.

Ilott se bajó del coche sin asistencia, pero cuando salió del centro médico de la pista tenía la mano y la muñeca atadas, y no ha sido autorizado a correr en Belle Isle este fin de semana. Se le volverá a evaluar la semana que viene.

"Obviamente, estoy desolado por no correr este fin de semana en Detroit", dijo Ilott. "Después de hablar con los médicos y especialistas aquí en Indy, el daño en mi mano era ligeramente peor que cuando se miró por primera vez. Sugirieron que la curación a largo plazo era la máxima prioridad y que cualquier daño que pudiera producirse a corto plazo por las carreras sería un problema a largo plazo”.

"Así que, después de saber esto, estuve de acuerdo con la decisión del equipo médico de que no me dieran el alta y que pasara más tiempo curándome. Aunque me hubiera encantado correr, quería preservarme y centrarme en mi salud”.

"Hablé con [los copropietarios del equipo] Ricardo [Juncos] y Brad [Hollinger] y llegamos a la misma conclusión en beneficio del equipo. Estaré con el equipo este fin de semana y apoyaré a Santino y le daré toda la orientación que pueda. Siento no estar en el coche este fin de semana, pero sé que es la decisión correcta".

"Este es un escenario muy difícil para Ilott y JHR", dijo Juncos. "Juntos estamos mirando la visión a largo plazo, por lo que mantener a Ilott fuera del coche para que se tome el tiempo necesario para sanar era lo más importante, por lo que apoyamos la evaluación de IndyCar. Callum ya ha demostrado ser un fuerte competidor este año y queremos seguir construyendo sobre eso, así que todos estamos de acuerdo en que esta es la mejor decisión para este fin de semana."

Santino Ferrucci, que no tiene un asiento a tiempo completo en la IndyCar en 2022, hará sin embargo su tercera salida de la temporada para un tercer equipo diferente. Sustituyó a Jack Harvey en Rahal Letterman Lanigan Racing-Honda en Texas después de que el británico no fuera autorizado a correr tras un accidente en los entrenamientos. A continuación, pilotó el segundo Dreyer & Reinbold Racing-Chevrolet hasta el 10º puesto en las 500 millas de Indianápolis, y ahora vuelve a Detroit con Juncos Hollinger, el circuito donde debutó en la IndyCar con Dale Coyne Racing hace cuatro años.

El año pasado, corriendo con un tercer coche de RLL, terminó sexto y décimo en Detroit en lo que entonces era una carrera doble.

Santino Ferrucci, Dreyer & Reinbold Racing Chevrolet Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images

"Aunque estoy contento de estar de vuelta en el coche, es desafortunado para Callum en estas circunstancias", dijo Ferrucci. "Espero que su mano se cure muy rápido y que vuelva a la pista pronto.

"Sólo estoy aquí para ayudar al equipo y ver si podemos conseguir un buen resultado y aportar algunos conocimientos diferentes de mi experiencia en Detroit. Estoy deseando divertirme y llevar el impulso que tengo desde Indy. No puedo agradecer lo suficiente a los chicos de Juncos Hollinger que hayan confiado en mí este fin de semana y espero que todo salga bien".