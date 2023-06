La búsqueda de Callum Ilott para hacerse su nombre en IndyCar

Tras quedar segundo tras Mick Schumacher en la Fórmula 2 en 2020, Callum Ilott debutó en la IndyCar en 2021 con Juncos Hollinger Racing en el Gran Premio de Portland. En ese momento, era piloto de pruebas de la Ferrari Driver Academy y era el segundo piloto reserva de Alfa Romeo en la Fórmula 1.

Probó por primera vez el Alfa Romeo de F1 en una prueba durante la temporada 2019 en Barcelona y volvió a hacerlo en la prueba de postemporada 2020 en Abu Dhabi, después de haberse perdido la oportunidad de conducir para Haas en la FP1 de Nurburgring debido al mal tiempo.

Compartió su papel de reserva en Alfa Romeo con Robert Kubica, y finalmente consiguió sus FP1 en Portugal y Austria en 2021, después de haber probado previamente un coche con especificaciones más antiguas de Ferrari en Fiorano.

Callum Ilott y Zhou Guanyu, Alfa Romeo F1 Team Fotografía de: Carl Bingham / Motorsport Images

Pero las perspectivas del piloto británico en la F1 se vinieron abajo cuando el equipo Alfa Romeo le ofreció a Zhou Guanyu un asiento en 2022. Ilott decidió que era el momento de dedicarse a otras cosas y miró a la IndyCar como su verdadero futuro en las carreras.

"Siempre había visto la IndyCar en los últimos dos o tres años y estaba interesado en intentarlo", explica a Motorsport.com. "En 2021 había probado Le Mans, había estado compitiendo en las carreras de resistencia (con el equipo Iron Lynx Ferrari GT) y podía quedarme en el entorno de la F1 como reserva de pruebas y, ya sabes, vivir de la esperanza de que algún día entrarías".

"Pero, al fin y al cabo, quería correr, quería tener una buena carrera".

Callum Ilott, Ferrari Foto de: Ferrari

Tras dejar de lado sus opciones en la clase Hypercar del WEC, el mánager de Ilott lo llamó para hablarle de un equipo llamado Juncos Hollinger Racing, que estaba poniendo en marcha su programa de IndyCar en Estados Unidos y le dijo que podían meterlo en las tres últimas carreras de la temporada 2021.

Ilott se arriesgó con el equipo fundado por el argentino Ricardo Juncos y más tarde firmó un contrato al año siguiente hasta el final de la temporada 2024.

Callum Ilott, Chevrolet de Juncos Hollinger Racing Foto de: Phillip Abbott / Motorsport Images

Un compromiso con la tierra de las oportunidades

Un factor clave para que Ilott se comprometiera a correr a tiempo completo en la IndyCar con Juncos fue el hecho de que en Estados Unidos había más oportunidades profesionales para "hacerse un nombre", a diferencia de las carreras de resistencia, donde debes compartir el protagonismo con otros compañeros de equipo.

"Mira, me encantan las carreras de resistencia", dice. "Me parecen geniales. Pero lo único que quieres hacer como joven es hacerte un nombre, hacer carrera y, por supuesto, puedes hacerlo allí".

"Pero en las carreras de resistencia, eres una de las tres personas que van en el coche y es más difícil destacar. Es más difícil demostrar tu capacidad y yo sigo queriendo ganar y sigo queriendo ganar por mi cuenta".

La audaz decisión de Ilott de centrar su carrera en IndyCar en lugar de las carreras de resistencia fue una obviedad: "Puedo dedicarme a las carreras de resistencia en cualquier momento y hacerlo bien. Pero no puedo decidirme dentro de 10 años por ir a la IndyCar, es un camino mucho más difícil. Quiero ganar grandes carreras en Estados Unidos".

Callum Ilott, UNI-VIRTUOSI, delante de Mick Schumacher, Prema Racing, en la Fórmula 2. Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

No fue fácil llegar a la IndyCar como joven europeo

A pesar de tener más oportunidades en Estados Unidos, Ilott reveló que entrar en la IndyCar no es fácil para los pilotos europeos, especialmente cuando tienes que demostrar tu valía para conseguir lucrativos contratos de patrocinio para el equipo.

"Es difícil entrar en la IndyCar desde Europa, del mismo modo que es difícil entrar en Europa desde Estados Unidos", admite. "Es difícil como europeo entrar en la IndyCar porque obviamente no estás allí. Aunque son conscientes de quién eres, no están buscando activamente pilotos europeos, o están buscando a los mejores, ¿verdad?"

"Y si mejor significa como paquete, por el patrocinio que traes o por ser el mejor, porque eres el mejor prospecto, lo miran. Pero tienes que crearte un nombre, tienes que aportar valor, ya sea en velocidad o económico".

Pero una vez que un piloto no estadounidense ha encontrado un camino en la IndyCar, Ilott cree que puede conseguir una carrera más satisfactoria al cosechar recompensas que no son posibles en otras series de carreras europeas.

"Una vez que tienes esa oportunidad, una vez que estás dentro de ella, es una carrera muy buena - algunas personas la pasan por alto", dice. "Puedes correr en IndyCar y hacer algunas carreras puntuales en IMSA o Le Mans. No podrías hacerlo de la misma manera en Europa".

"Una vez que estás en el ambiente, es una gran carrera. Pero es difícil entrar".

Callum Ilott, Juncos Hollinger Racing Chevrolet Foto de: Jake Galstad / Motorsport Images

Óvalos: El mayor reto a conquistar

Conseguir un asiento en la IndyCar fue sólo la mitad de la batalla para Ilott; adaptar su estilo de conducción europeo a los óvalos desconocidos de las carreras norteamericanas fue el reto más difícil al que ha tenido que enfrentarse como piloto hasta ahora.

"Sin duda", admite. "Porque primero te metes en los super speedways, no corres en Iowa o Gateway (óvalos más pequeños), sino que vas directamente a Texas y luego a la Indy 500. Y como equipo, todavía estamos en desarrollo. No sabía qué esperar".

Ilott también dice que las exigencias de las carreras en óvalos son "físicamente como nada que haya hecho" y que la mayoría de los pilotos quedan "destrozados" después de completarlas. Además de la naturaleza impredecible de las carreras en óvalos, hay una pronunciada curva de aprendizaje para dominar el arte de conducir allí.

"Desgraciadamente, se aprende a base de errores... y los errores son bastante graves en los óvalos", afirma. "Luego están todas las pequeñas cosas, ya sabes, la forma en que funcionan las carreras, el hecho de que ya no corro durante una hora, sino durante más de dos horas... La Indy 500 que acabamos de celebrar duró tres horas, ¡vaya!".

Callum Ilott, Juncos Hollinger Racing Chevrolet Foto de: Jake Galstad / Motorsport Images

Para Ilott, pasar de la F2 a la IndyCar supuso un choque cultural técnico. Está disfrutando del reto, pero admite que es una serie difícil para adaptarse.

"Estas pequeñas diferencias, tienes más herramientas en el coche, tenemos las barras estabilizadoras delanteras y traseras, tienes el weight jacker, estás empujando a 100% cada vuelta. Es muy intenso y muy divertido", dice.

"La competencia es dura, no hay DRS. En la F2 me limitaba a esperar y esperar y esperar y ponerlo en marcha, así que tenía a alguien en el DRS, era fácil y hasta entonces estabas ahorrando neumáticos. Aquí es como, 'oh, hay una oportunidad, ¡hay que ir por ella! No hay que contenerse".

"Es una serie genial y es difícil acostumbrarse. Pero cometes un pequeño error y retrocedes mucho".

Callum Ilott, foto de la clasificación de Juncos Hollinger Racing Chevrolet Indy 500 Foto de: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images

Gestionar las expectativas con un equipo pequeño

Uno de los inconvenientes de unirse a un equipo pequeño en una serie dominada por potencias de varios coches es tener recursos limitados a tu disposición. Para Ilott, que en el pasado hizo carrera utilizando un simulador, no tener uno a su disposición en Estados Unidos es una desventaja.

"Hay recursos limitados, no hay simulador, todo eso", dice. "Estás en desventaja con todo, pero eso no complica demasiado las cosas; en realidad nos las simplificó, porque sólo teníamos una cantidad limitada de herramientas. Así que tuvimos que trabajar con lo que teníamos, y no podíamos perdernos".

"No tenía datos con los que comparar, porque solo era yo (en 2022). Tuve que aprender cuáles eran mis capacidades y mis límites. E hice un buen trabajo, tratando de imaginar cómo puedo ir más rápido sólo viendo lo que puedo hacer. Y en un coche que apenas conocía".

Con esa mentalidad, Ilott ha tenido que cambiar su punto de vista sin dejar de ser paciente durante decepcionantes y frustrantes resultados con su equipo.

"Desde fuera, sin ningún conocimiento, puedes mirar los resultados y decir, bueno, eso no es muy bueno", admite. "Y, ya sabes, a veces puede ser así de vez en cuando puede ser frustrante".

"Pero, en cierto modo, no hay presión porque, al fin y al cabo, cualquier resultado es un buen resultado porque siempre buscamos mejorar, yo siempre busco mejorar".

Callum Ilott, Juncos Hollinger Racing Chevrolet Foto de: Art Fleischmann

Cuando se trata de acceder a las expectativas desde una perspectiva externa, nadie aprecia realmente el progreso que se está haciendo dentro del equipo.

Y cuando se trata de manejar su propia frustración, Ilott opta por mantenerse centrado en su carrera y no dejarse atrapar por el éxito que algunos de sus pares, como Kyle Kirkwood, que también entró en la serie a tiempo completo en 2021, pero ha dado el salto a un equipo grande y ya se ha asegurado una primera victoria.

"No lo estamos haciendo bien este año y eso puede generar cierta frustración", admite. "Por supuesto, ves a Kyle pasar de AJ Foyt Racing a Andretti Autosport y ganar en Long Beach, su tercera carrera".

"Algunas personas mirarán eso y dirán que podrías haber sido tú si hubieras saltado en algún sitio o lo que sea. Y yo me siento ahí y me relajo. Sé que para los que saben, son felices viéndome construir y aprender, y no quieres perder la oportunidad cuando se presenta".

El joven de 24 años sigue siendo práctico a la hora de hacerse un nombre: "Dentro de la serie, me estoy haciendo un nombre muy poco a poco. La gente me conoce y me reconoce, todo el mundo sabe el trabajo que he estado haciendo con un equipo muy pequeño, que está construyendo y creciendo, y hemos tenido algunos grandes resultados".

"Pero al mismo tiempo estás llevando las cosas por un camino diferente, en cierto sentido. Y mientras tengas la paciencia de hacerlo, y aceptes los resultados cuando lleguen, está bien. Pero, por supuesto, todo el mundo quiere ganar, yo quiero ganar. Sólo hay que esperar".

Marcus Ericsson, Chip Ganassi Racing Honda, Callum Ilott, Juncos Hollinger Racing Chevrolet Foto: Barry Cantrell / Motorsport Images

Con el objetivo de seguir los pasos de otros

Otros pilotos europeos, como Romain Grosjean, Marcus Ericsson y Christian Lundgaard, han logrado hacerse con un asiento en grandes equipos de la IndyCar. Ericsson, ex piloto de Alfa Romeo en F1, ganó la Indy 500 el año pasado. Ilott ve todo su éxito como algo positivo para sus propias posibilidades de ascender en la parrilla en los próximos años.

"Marcus es un gran ejemplo de perseverancia, de ponerse en el lugar adecuado y de ser capaz de cosechar los frutos de ello. Ha hecho un trabajo increíble. Y ganar la joya de la corona del automovilismo es impresionante, y es a lo que todo el mundo aspira".

"Incluso Christian (otro participante en la F2), que llegó sólo para esa prueba e hizo un gran trabajo (se clasificó cuarto en su debut en el Indianapolis Road Course, a 0.02s de la pole position). Para mí fue un gran momento, porque me dije: 'OK, genial, eso nos ayuda a todos'".

"Es un valor añadido para los pilotos que vienen de fuera (de la IndyCar) cuando alguien salta y hace un gran trabajo como ese. Y un día, esperas poder hacer lo mismo cuando tengas tu gran oportunidad".

Callum Ilott, Chevrolet de Juncos Hollinger Racing Foto: Gavin Baker / Motorsport Images