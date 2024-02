Ilott sustituirá a Malukas en un test de IndyCar en Homestead

El británico de 25 años fue llamado después de que David Malukas sufriera recientemente una lesión en la muñeca mientras practicaba ciclismo de montaña que requirió cirugía y lo dejará fuera al menos seis semanas.

Ilott pasó las dos últimas temporadas con Juncos Hollinger Racing, consiguiendo un quinto puesto como mejor resultado (dos veces, en San Petersburgo y Laguna Seca) en 2023. Mientras que actualmente no coche para la próxima campaña de IndyCar, estará compitiendo en el Campeonato Mundial de Resistencia FIA 2024 para Jota Sport en la categoría Hypercar.

"Obviamente lo siento por David y el equipo", dijo Ilott.

"No es fácil estar en esta posición, especialmente justo antes del inicio de la temporada. Le deseo lo mejor y una pronta recuperación. Me alegro de poder ayudar al equipo y es un privilegio probar esta semana con Arrow McLaren. Estoy agradecido de que me tengan en cuenta para esta oportunidad".

Pato O'Ward se subirá al coche el 20 de febrero, Ilott probará con el equipo el 21 de febrero y Alexander Rossi completará los tres días de pruebas del sistema híbrido el 22 de febrero.

El equipo está considerando actualmente opciones para su coche Nº6 de cara al Gran Premio de San Petersburgo que abre la temporada del 8 al 10 de marzo. El equipo anunciará quién pilotará su tercer monoplaza para la carrera a su debido tiempo.

"Todos deseamos a David una pronta recuperación, y mientras tanto estamos trabajando en algunas opciones con el equipo del NTT DATA Arrow McLaren Chevrolet Nº6", dijo el director del equipo Arrow McLaren, Gavin Ward.

"Callum tuvo un ajuste de asiento la semana pasada y probará con nosotros en Homestead, y estamos deseando trabajar con él esta semana. Entonces, esperamos poder confirmar nuestra lista para St. Pete poco después".