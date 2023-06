El impresionante choque de Indy 500 fue de 80G

En su intervención en el banquete de celebración de Indy 500 del lunes por la noche, Kirkwood agradeció al equipo de seguridad de AMR y a todo el equipo médico de la IndyCar, tras haber quedado atrapado boca abajo después de deslizarse por la pista tras el espectacular accidente de la curva 2.

"Cuando tuve el primer impacto, fue de unos 80G, obviamente estás volando un poco dentro del coche", dijo Kirkwood. "Creo que mi rodilla derecha golpeó la columna de dirección y se golpeó un poco. Pero 20 minutos después estaba caminando sin problemas. Afortunadamente estoy bien".

"Tengo que dar las gracias a IndyCar Medical, lo que han hecho en los últimos 20 años es absolutamente fenomenal. Tener estos accidentes y salir airoso, me quito el sombrero ante ustedes, son increíbles".

Kyle Kirkwood, Andretti Autosport Honda Foto: Brett Farmer / Motorsport Images

Cuando se le pidió que explicara el accidente, en el que chocó con un Felix Rosenqvist que previamente había impactado el muro y su rueda trasera derecha fue arrancada de su coche y voló por encima de la valla, respondió: "Para ser sincero, me pareció una eternidad".

"Vi a Felix irse alto y contra el muro, y lo más normal es que un coche se quede en el muro, pero su coche se vino hacia abajo, así que en mi mente él se fue bajo, y mi spotter me decía 'arriba, ve arriba', así que me comprometí a ello y Santino (Ferrucci) también estaba frenando, así que había un pequeño hueco para poder esquivar a Felix mientras hacía un trompo y no golpear a Santino, porque si hubiera ido más alto yo también estaría en el muro".

"Así que fue una situación súper desafortunada".

Kirkwood se sentía con opciones a la victoria el domingo hasta el accidente, después de abrirse paso entre los participantes y recuperarse de una lenta parada en boxes.

"Empezamos 15º y llegamos segundos a la última parada, y sentíamos que teníamos un coche Andretti Autosport ganador", dijo. "Tenía muchas esperanzas (de ganar), pasamos de 12º a segundo en un stint pero tuvimos una parada un poco lenta, pero creo que sexto era suficiente para competir en esas últimas 17 vueltas".

Su compañero de equipo Colton Herta, que fue el mejor clasificado de Andretti en novena posición, también sintió que estaba en la lucha por la victoria hasta que colisionó en boxes con su compañero Romain Grosjean, y recibió una penalización por salida insegura.

"Fue una locura", dijo. "Empecé en la 21º y subí hasta la quinta posición, perdón a Romain por chocar contigo en boxes, volví a la 28º, una vuelta menos, y luego hasta la novena posición al final".

"Tenía un gran coche, un coche que creo que era capaz de ganar, así que duele estar hablando del noveno puesto".