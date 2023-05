Indy 500: O'Ward luchará por la pole y Canapino asegura su lugar

Rosenqvist estableció el promedio más rápido en cuatro vueltas con 233,947 mph alrededor del óvalo de 2,5 millas cuando quedaba poco más de una hora de la sesión de seis horas, con una mejor vuelta rápida de 234,329 mph.

"Ha sido una salida fenomenal", dijo. "No estaba muy contento con mi primera tanda, así que quitamos carga en el coche, pero no tenía ni idea de que seríamos tan rápidos. Eso me hizo sonreír".

Alexander Rossi completó un McLaren 1-2, aprovechando al máximo el hecho de que el sorteo del viernes le permitió salir temprano dentro de los primeros 40 minutos iniciales para establecer un promedio de 233.528mph, con una vuelta única más rápida de 234.177mph.

Alex Palou (Chip Ganassi Racing) fue el tercero más rápido con 233.528 mph, que estableció con temperaturas mucho más cálidas en la pista en la segunda hora de la sesión, después de un cambio de motor Honda durante la noche.

Rinus VeeKay (Ed Carpenter Racing) ha sido cuarto, por delante de Scott Dixon (CGR), que ha disfrutado de su mejor vuelta en la parte más calurosa del día, y que también se ha visto obligado a cambiar su motor durante la noche.

Tony Kanaan, quien disputará su última carrera como piloto profesional el próximo domingo 28 de mayo en Indy 500, ha marcado un promedio de 233.347 mph para situar a tres McLaren entre los seis primeros, seguido de Takuma Sato (CGR).

El mexicanoPato O'Ward (McLaren), en tanto, marcó el octavo mejor promedio el sábado, seguido de Santino Ferrucci (AJ Foyt Racing), Marcus Ericsson (CGR), el debutante Benjamin Pedersen (Foyt) y Will Power (Team Penske), cerrando el grupo de los 12 primeros clasificados que el domingo seguirán en carrera para batallar por la pole position.

Will Power, Team Penske Chevrolet Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images

La batalla por la última plaza de los Fast 12

El objetivo principal de las seis horas de clasificación era entrar en las 12 primeras posiciones, lo que permitiría a los pilotos pasar a la sesión de los Fast 12 del domingo para decidir las cuatro primeras filas de la parrilla de salida.

Justo después del ecuador de la sesión, el promedio de cuatro vueltas de Kanaan empató hasta las diez milésimas de segundo en 2m34.7591s con Ed Carpenter por la 12º ubicación. Pero Kyle Kirkwood (Andretti) se puso por delante de ambos con 232.662mph para colocarse 12º con 90 minutos restantes.

Sine mbargo, el último intento de Kanaan, de 233.347mph, le permitió avanzar al quinto lugar, desplazando a Kirkwood y poniendo a Power en la cuerda floja. "Soy demasiado viejo para est, hombre", bromeó Kanaan.

Carpenter volvió a salir a la pista, casi rozando el muro de la curva 4 en su camino a un promedio 232.689 mph y estuvo a punto de desplazar a Power. "Tuve un cambio de marchas incómodo, pero así de ajustado es", lamentó.

Carpenter saldrá 13º en la parrilla de salida de la Indy 500, por delante de Scott McLaughlin (Penske), Kyle Kirkwood (el coche más rápido de Andretti Autosport), Conor Daly (ECR) y Josef Newgarden (Penske).

Katherine Legge, Rahal Letterman Lanigan Racing Honda Photo by: Phillip Abbott / Motorsport Images

La batalla por asegurar un lugar en Indy 500

El drama en la parte baja de la tabla de velocidades ha girado en torno a tres de los coches de Rahal Letterman Lanigan Racing, junto David Malukas y Sting Ray Robb, de Dale Coyne Racing, y el Juncos Hollinger Racing de Callum Ilott, que han luchado por evitar la última fila de la clasificación de mañana, que decide qué piloto se va a casa.

Tras cambiar par hoy al coche que utilizó Canapino en el test de abril, después de que el jefe del equipo, Ricardo Junco,s declarara que el coche original del piloto británico no estaba dando seguridad, Ilott logró salir de la zona peligrosa y asegurarse su lugar en Indy 500 al firmar el 28º mejor promedio del día.

"Sinceramente, es duro, tengo ganas de llorar y puede que lo haya hecho un poco", admitió aliviado.

El propio Canapino fue el que más cerca estuvo de sufrir un accidente hoy, rozando el muro a la salida de la curva 1 con suficiente fuerza como para doblar su suspensión trasera derecha. "Tuve un gran subviraje con el viento, cometí un error", dijo Canapino, que se mantuvo a salvo en la 27ª posición y tiene su lugar asegurado para disputar por primera vez las 500 Millas de Indianápolis.

Malukas se colocó 30º a falta de 90 minutos, dejando a su compañero Robb y a los coches de RLL de Christian Lundgaard, Graham Rahal y Jack Harvey en la zona de peligro. Pero Lundgaard respondió y lo hizo retroceder unos minutos más tarde.

Pero a falta de 13 minutos, Malukas alcanzó los 231,769 mph para colocarse 23º y relegar a Lundgaard a los cuatro últimos puestos junto a Harvey, Robb y Rahal. Lundgaard tuvo la última salida de la clasificación, pero no pudo mejorar su tiempo, lo que significó que Katherine Legge, con otro coche de RLL, tiene garantizada la 30ª posición de partida.

Las posiciones 13 a 30 ya están fijadas, y estos coches no saldrán a la pista el domingo.

Resultados de la sesión:

