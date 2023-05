Indy 500: Ericsson lidera el jueves con O'Ward y Canapino en el top 15

Ericsson, ganador de las 500 Millas de Indianápolis en 2022, rodó en el óvalo de 2,5 millas del Indianapolis Motor Speedway en 39.1974s, a una velocidad de 229.607mph en su coche Chip Ganassi Racing-Honda.

Scott Dixon, uno de sus compañeros en Ganassi, Simon Pagenaud (Meyer Shank Racing) y Will Power (Team Penske) fueron los más rápidos de la sesión de seis horas.

Ericsson marcó el ritmo inicial a 226.930 mph, con su CGR-Honda rodando por detrás de un trío de Arrow McLaren-Chevrolet, entre ellos el de Pato O'Ward.

Alexander Rossi, con otro de los coches de McLaren, se colocó primero por un momento con 227.713 mph antes de que otro piloto de Ganassi, Alex Palou, que rodaba detrás de esos cuatro coches, lo superara con 227.718 mph.

Ericsson dio entonces su gran vuelta de 229.607mph sacando provecho del rebufo después de 45 minutos, con O'Ward colocándose segundo con 227.734mph.

Los equipos se centraron entonces en las tandas de carrera durante la mayor parte de la tarde, aunque Dixon subió a la segunda posición con 229.186 mph cuando consiguió un buen rebufo a falta de un par de horas para el final. Conor Daly se colocó tercero para Ed Carpenter Racing con 228.215mph, por delante del líder de ayer, Takuma Sato (CGR).

A medida que se desarrollaba la última "Happy Hour", los coches se embalaban una vez más para dar fuertes vueltas con rebufo. Pagenaud se colocó tercero con 228.681 mph, por delante de Will Power, con 228.577 mph, este último siendo el único con motor Chevrolet en un top 5 repleto de coches con motores Honda.

Will Power, Team Penske Chevrolet Photo by: Michael L. Levitt / Motorsport Images

Pero nadie más fue capaz de alcanzar las 229 mph para rivalizar con los dos primeros de Ganassi. Colton Herta se colocó quinto para Andretti Autosport, a 228.240 mph, por delante de Daly, Sato, O'Ward, Palou y Rossi.

Al igual que en la sesión de ayer, hubo muy pocos incidentes que reseñar, aparte de que O'Ward estuvo a punto de ser chocado por RC Enerson (Abel Motorsports), quien casi impacta al mexicano cuando ambos estaban saliendo del pitlane y comezando a acelerar. Afortunadamente, no hubo contacto, pero se informó de que Enerson había perdido contacto con su spotter.

"Estoy seguro de que no lo hizo a propósito, ¡pero estuvo cerca! Al salir del pitlane no me lo esperaba. Debió verme, y sé que estos coches de óvalo son difíciles de parar, pero eso podría haber sido desagradable", dijo O'Ward sobre el incidente.

Agustín Canapino, por su parte, fue el mejor clasificado entre los pilotos novatos para Indy 500 este año al ocupar la 14º posición con una mejor vuelta promedio de 226.648 mph con su Dallara-Chevrolet #78 del Juncos Hollinger Racing después de completar un total de 84 giros al óvalo de Indianápolis. Callum Ilott, su compañero de equipo, finalizó el día 32º con 224.727 mph.

En la tabla de tiempos sin rebufo, Ericsson ha marcado 224.414mph para adelantar a Power, con 224.283mph, y a Santino Ferrucci (AJ Foyt Racing), con 224.277mph.

Los entrenamientos se reanudan el viernes en Indianápolis al mediodía, hora local, para otras seis horas de actividad.

Resultados de la sesión:

P # Piloto Tiempo Diferencia MPH Motor 1 8 Marcus Ericsson 391.974 391.974 229.607 Honda 2 9 Scott Dixon 392.694 0.0720 229.186 Honda 3 60 Simon Pagenaud 393.562 0.1588 228.681 Honda 4 12 Will Power 393.740 0.1766 228.577 Chevy 5 26 Colton Herta 394.321 0.2347 228.240 Honda 6 20 Conor Daly 394.365 0.2391 228.215 Chevy 7 11 Takuma Sato 395.052 0.3078 227.818 Honda 8 5 Pato O'Ward 395.198 0.3224 227.734 Chevy 9 10 Alex Palou 395.225 0.3251 227.718 Honda 10 7 Alexander Rossi 395.234 0.3260 227.713 Chevy 11 14 Santino Ferrucci 395.561 0.3587 227.525 Chevy 12 15 Graham Rahal 396.523 0.4549 226.973 Honda 13 66 Tony Kanaan 396.790 0.4816 226.820 Chevy 14 27 Kyle Kirkwood 397.015 0.5041 226.692 Honda 15 78 Agustin Canapino 397.091 0.5117 226.648 Chevy 16 6 Felix Rosenqvist 397.189 0.5215 226.592 Chevy 17 98 Marco Andretti 397.239 0.5265 226.564 Honda 18 6 Helio Castroneves 397.357 0.5383 226.497 Honda 19 51 Sting Ray Robb 397.512 0.5538 226.408 Honda 20 2 Josef Newgarden 398.207 0.6233 226.013 Chevy 21 30 Jack Harvey 398.281 0.6307 225.971 Honda 22 23 Ryan Hunter-Reay 398.317 0.6343 225.951 Chevy 23 18 David Malukas 398.340 0.6366 225.938 Honda 24 3 Scott McLaughlin 398.398 0.6424 225.905 Chevy 25 28 Romain Grosjean 398.433 0.6459 225.885 Honda 26 55 Benjamin Pedersen 399.234 0.7260 225.432 Chevy 27 45 Christian Lundgaard 399.698 0.7724 225.170 Honda 28 50 RC Enerson 399.801 0.7827 225.112 Chevy 29 29 Devlin DeFrancesco 399.913 0.7939 225.049 Honda 30 21 Rinus VeeKay 399.950 0.7976 225.028 Chevy 31 33 Ed Carpenter 400.167 0.8193 224.906 Chevy 32 77 Callum Ilott 400.486 0.8512 224.727 Chevy 33 24 Stefan Wilson 400.582 0.8608 224.673 Chevy 34 44 Katherine Legge 401.905 0.9931 223.934 Honda