Newgarden y la controversia de reiniciar Indy 500: "¡No me importa!"

Los oficiales de control de carrera optaron por sacar la bandera roja en la vuelta 198 después de una colisión entre varios coches producida al salir a la bandera verde con cuatro vueltas restantes, lo que sólo dejó tiempo para un final a una sola vuelta con bandera verde y blanca con los coches que salieron directamente del pitlane.

Eso permitió a Newgarden adelantar al ganador del año pasado, Marcus Ericsson, y triunfar en las 500 Millas de Indianápolis por primera vez en su 12º participación.

"Bueno, estoy contento de que lo hicieran para dar un buen final", dijo Newgarden. "Obviamente, si yo estuviera en la situación de Marcus, habría dicho: 'sí, termina de una vez'.

"Hay tantas maneras diferentes en que esto podría haber resultado, y uno podría haber dicho esto es justo o que es justo. Lo he visto todo. En este momento estoy muy agradecido de que lo hicieran como lo hicieron".

"¡No me importa! He visto muchas situaciones en las que no nos ha ido bien. Salió como queríamos y lo tomo. Lo aceptaré todo el día".

Josef Newgarden, Chevrolet del equipo Penske Foto de: Jake Galstad / Motorsport Images

Ericsson acababa de arrebatarle el liderato a Newgarden en el momento en que salió la amarilla anterior, lo que significó que quedó en una posición propensa a ser atacado en esa última vuelta.

"Eras un blanco fácil si ibas en cabeza", admitió Newgarden, que se puso en cabeza en la curva 2 y se aferró a ella hasta la línea de meta dando un volantazo en lo que se ha denominado el "movimiento del dragón".

"Es imposible no usar ese movimiento por lo fácil que es seguir a un coche. Este año ha sido aún más difícil. Creo que estar en primera posición ha sido aún más difícil que en años anteriores, incluso que el año pasado".

"Cuando fui capaz de pasarlo en la recta de atrás, me sorprendió mucho el impulso que él aún tenía en las curvas 3 y 4. Estaba muy cerca y tuve una buena carrera saliendo de la 4, y con eso, pensé, tengo que ser lo más agresivo posible para que no me pase".

"Hoy teníamos la oportunidad de ganar la carrera, y yo no quería sacar a nadie de la carrera, sino que iba a poner mi coche en juego para ganar. O ganaba la carrera o acababa en el muro. Hoy no estaba aquí para acabar segundo, tercero o cuarto. Estaba aquí para ganar. Así que hice todo lo que pude al final".

Josef Newgarden, Equipo Penske Chevrolet, Tripulación Foto de: Jake Galstad / Motorsport Images

En los momentos finales, Newgarden se desvió hacia la entrada de boxes para negar el rebufo a Ericsson, pero dice que hasta que la IndyCar haga cumplir una regla que diga lo contrario, los pilotos seguirán haciéndolo.

"Estaba a punto de entrar en el pitlane", bromeó. "Era legal, es todo lo que voy a decir".

"Fueron muy claros al decir que no están haciendo prohibiendo esa línea, y no la prohibieron el año pasado".

"Dijeron que no la van a prohibir otra vez, y yo voy a llegar a la bandera a cuadros y voy a hacer todo lo que pueda para ganar esta carrera, y tenía que ser lo más agresivo posible, porque el efecto del rebufo para el primer coche (detrás) era aún más difícil que el año pasado".

