Rossi está molesto por los adelantamientos en Indy 500

Rossi, que ganó la centenaria Indy 500 en 2016, terminó la carrera de este año en quinta posición en su primera participación en el evento para McLaren tras haber abandonado Andretti Autosport.

El estadounidense estaba particularmente molesto por un reinicio en la vuelta 101, después de la primera bandera amarilla del día por el accidente de Sting Ray Robb en la curva 1, cuando Marcus Ericsson lo pasó a él y a Rinus VeeKay por el exterior de la curva 4, dando al sueco -que terminó segundo la carrera- un impulso en la curva 1, donde pasó a los Penske de Will Power y Josef Newgarden.

"Para mí, lo que tenemos que analizar son los adelantamientos en las salidas", dijo Rossi a NBC Peacock después de la carrera. "Sentí que Marcus tuvo uno enorme. (Alex) Palou tuvo uno. No sé, quizás no estábamos haciendo un buen trabajo. Es algo que hay que estudiar".

"Cuando empezó el caos, después del accidente de Felix (Rosenqvist), fue una vuelta y luego un accidente y luego una vuelta y luego otro accidente. Y la gente, en mi opinión, se estuvo saliendo con la suya con algunos reinicios bastante locos".

Rossi tuvo menos problemas con la controvertida decisión de poner bandera roja en la carrera para un final bajo bandera verde a una vuelta, que llevó al límite absoluto el mantra de la IndyCar de tratar de terminar las carreras sin neutralizaciones.

La decisión significó que los coches ni siquiera pudieron dar una vuelta completa de calentamiento antes de disputar la última vuelta.

"No sé, se pueden ver argumentos en ambos lados", dijo. "Y no nos afectó mucho ya que reiniciábamos en cuarta posición, no es como si fuéramos líderes. Pero nunca había visto salir del pitlane y recibir la bandera blanca".

Alexander Rossi, Flecha McLaren Chevrolet Foto de: Jake Galstad / Motorsport Images

McLaren perdió a sus pilotos más fuertes cuando Pato O'Ward, que lideró la carrera durante 39 vueltas, y Rosenqvist, que lideró durante 33, sufrieron sendos accidentes en las últimas 15 vueltas.

Rossi fue su piloto mejor clasificado, llegando a casa quinto, mientras que Tony Kanaan finalizó 16º y en la vuelta del líder en su carrera en IndyCar.

"Arrow McLaren tenía tres coches para ganar, es una porquería terminar quinto cuando nuestros coches eran tan buenos", admitió Rossi. "Es bueno en cierto sentido, pero también es una porquería".

"Terminamos molestos y decepcionados. Pero a través de todos esos reinicios, banderas rojas, y, en mi opinión, la estupidez, se nos fue de las manos".

"Estoy muy agradecido por los coches que teníamos, y obviamente es increíble para el equipo Chevy tener la victoria, fue una demostración increíble del equipo durante todo el mes".

"Tomaremos lo positivo de lo que, como grupo, logramos este mes y seguiremos adelante en Detroit. Pero sin duda es una oportunidad perdida y es frustrante. Intentaremos aprender de ello y seguir adelante".

Ganador de la carrera Josef Newgarden, Team Penske Chevrolet 1 / 49 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA Ganador de la carrera Josef Newgarden, Team Penske Chevrolet 2 / 49 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA Ganador de la carrera Josef Newgarden, Team Penske Chevrolet 3 / 49 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA Ganador de la carrera Josef Newgarden, Team Penske Chevrolet 4 / 49 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA Ganador de la carrera Josef Newgarden, Team Penske Chevrolet 5 / 49 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA Ganador de la carrera Josef Newgarden, Team Penske Chevrolet 6 / 49 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA Ganador de la carrera Josef Newgarden, Team Penske Chevrolet 7 / 49 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA Ganador de la carrera Josef Newgarden, Team Penske Chevrolet 8 / 49 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA Christian Lundgaard, Rahal Letterman Lanigan Racing Honda, parada en boxes 9 / 49 Foto de: Gavin Baker / Motorsport Images Simon Pagenaud, Meyer Shank Racing Honda 10 / 49 Foto de: Josh Tons / Motorsport Images Rinus VeeKay, Ed Carpenter Racing Chevrolet, Graham Rahal, Dreyer 11 / 49 Foto de: Josh Tons / Motorsport Images Scott McLaughlin, Equipo Penske Chevrolet 12 / 49 Foto de: Josh Tons / Motorsport Images Josef Newgarden, Equipo Penske Chevrolet 13 / 49 Foto de: Josh Tons / Motorsport Images Will Power, Equipo Penske Chevrolet 14 / 49 Foto de: Josh Tons / Motorsport Images David Malukas, Dale Coyne Racing con HMD Honda 15 / 49 Foto de: Josh Tons / Motorsport Images Helio Castroneves, Meyer Shank Racing Honda 16 / 49 Foto de: Josh Tons / Motorsport Images Tony Kanaan, Arrow McLaren Chevrolet 17 / 49 Foto de: Josh Tons / Motorsport Images Felix Rosenqvist, Arrow McLaren Chevrolet, Scott Dixon, Chip Ganassi Racing Honda, Santino Ferrucci, A.J. Foyt Enterprises Chevrolet 18 / 49 Foto de: Josh Tons / Motorsport Images Aficionados en la 107ª edición de la Indy 500 19 / 49 Foto de: Josh Tons / Motorsport Images Explosión de cañón de la Guardia Nacional de Indiana 20 / 49 Foto de: Josh Tons / Motorsport Images Previa de la Indy 500 21 / 49 Foto de: Josh Tons / Motorsport Images Josef Newgarden, Equipo Penske Chevrolet 22 / 49 Foto de: Josh Tons / Motorsport Images Josef Newgarden, Team Penske Chevrolet gana 23 / 49 Foto de: Josh Tons / Motorsport Images Josef Newgarden, Team Penske Chevrolet gana 24 / 49 Foto de: Josh Tons / Motorsport Images Benjamin Pedersen, A.J. Foyt Enterprises Chevrolet 25 / 49 Foto de: Josh Tons / Motorsport Images Benjamin Pedersen, A.J. Foyt Enterprises Chevrolet 26 / 49 Foto de: Josh Tons / Motorsport Images Marcus Ericsson, Chip Ganassi Racing Honda, Felix Rosenqvist, Arrow McLaren Chevrolet, Rinus VeeKay, Ed Carpenter Racing Chevrolet 27 / 49 Foto de: Josh Tons / Motorsport Images Scott Dixon, Chip Ganassi Racing Honda 28 / 49 Foto de: Josh Tons / Motorsport Images Felix Rosenqvist, Flecha McLaren Chevrolet 29 / 49 Foto de: Josh Tons / Motorsport Images Felix Rosenqvist, Flecha McLaren Chevrolet 30 / 49 Foto de: Josh Tons / Motorsport Images Patricio O'Ward, Flecha McLaren Chevrolet 31 / 49 Foto de: Josh Tons / Motorsport Images Josef Newgarden, Equipo Penske Chevrolet 32 / 49 Foto de: Josh Tons / Motorsport Images Will Power, Equipo Penske Chevrolet 33 / 49 Foto de: Josh Tons / Motorsport Images Josef Newgarden, Equipo Penske Chevrolet, Will Power, Equipo Penske Chevrolet 34 / 49 Foto de: Josh Tons / Motorsport Images Marcus Ericsson, Chip Ganassi Racing Honda, parada en boxes 35 / 49 Foto de: Gavin Baker / Motorsport Images Takuma Sato, Chip Ganassi Racing Honda, parada en boxes 36 / 49 Foto de: Gavin Baker / Motorsport Images Romain Grosjean, Andretti Autosport Honda, parada en boxes 37 / 49 Foto de: Gavin Baker / Motorsport Images Romain Grosjean, Andretti Autosport Honda, parada en boxes 38 / 49 Foto de: Gavin Baker / Motorsport Images Will Power, Team Penske Chevrolet, parada en boxes 39 / 49 Foto de: Gavin Baker / Motorsport Images Jack Harvey, Rahal Letterman Lanigan Racing Honda, parada en boxes 40 / 49 Foto de: Gavin Baker / Motorsport Images David Malukas, Dale Coyne Racing con HMD Honda, parada en boxes 41 / 49 Foto de: Gavin Baker / Motorsport Images David Malukas, Dale Coyne Racing con HMD Honda, parada en boxes 42 / 49 Foto de: Gavin Baker / Motorsport Images Simon Pagenaud, Meyer Shank Racing Honda, parada en boxes 43 / 49 Foto de: Gavin Baker / Motorsport Images Helio Castroneves, Meyer Shank Racing Honda, parada en boxes 44 / 49 Foto de: Gavin Baker / Motorsport Images Helio Castroneves, Meyer Shank Racing Honda, parada en boxes 45 / 49 Foto de: Gavin Baker / Motorsport Images Ganador de la carrera Josef Newgarden, coche Chevroletpace del equipo Penske, ladrillos 46 / 49 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA Ganador de la carrera Josef Newgarden, Team Penske Chevrolet 47 / 49 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA Ganador de la carrera Josef Newgarden, Team Penske Chevrolet 48 / 49 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA Ganador de la carrera Josef Newgarden, Team Penske Chevrolet 49 / 49 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA