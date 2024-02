La serie "100 días para Indy" llegará a Latinoamerica con Paramount+

La docuserie, que sigue a varios pilotos de la IndyCar Series en la preparación de las 500 Millas de Indianápolis, comenzará a emitirse internacionalmente en Paramount+ el viernes 16 de febrero, con la excepción de Japón, que lo hará el martes 19 de abril.

La primera temporada se emitió originalmente en directo en The CW Network en abril de 2023, y también en la aplicación gratuita de The CW y en su canal de YouTube, así como en las distintas plataformas de VICE. Sin embargo, la mayoría de los seguidores internacionales no tuvieron acceso a la serie.

Producida por Penske Entertainment y VICE Media Group, la primera temporada de "100 Days to Indy" lleva a los espectadores entre bastidores de los competidores dentro y fuera de la pista. El viaje comienza con la primera carrera de la campaña de 2023 en las calles de San Petersburgo, Florida, y se extiende por todo el país hasta la bandera a cuadros de "El mayor espectáculo de las carreras" ante más de 300.000 aficionados.

Los 33 participantes que lucharán por el prestigioso Trofeo Borg-Warner representan a 15 países, entre ellos el cuatro veces ganador Helio Castroneves. Marcus Ericsson, vencedor de la edición de 2022 de la Indy 500, también figura entre los seguidos, junto con el bicampeón de la IndyCar Series Josef Newgarden. También destaca una nueva generación de jóvenes talentos en busca de establecerse, como Pato O'Ward, Colton Herta y Christian Lundgaard.

Paramount+ se emite actualmente en directo en los Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, América Latina, el Caribe, Australia, Italia, Francia, Alemania, Suiza, Austria, Japón y Corea del Sur.

"100 Days To Indy" está dirigida por Patrick Dimon, ganador de un premio Emmy, y el productor ejecutivo es Bryan Terry para VICE. Adam Marinelli y Dimon son coproductores ejecutivos.

A principios de esta semana, The CW Network confirmó el regreso de la serie para una segunda temporada, que continúa en asociación con Penske Entertainment pero en la que no participará VICE. Dimon y Marinelli siguen formando parte de la serie en el mismo papel de coproductores ejecutivos.