IndyCar anuncia un histórico acuerdo multianual con Chevrolet y Honda

IndyCar anunció un compromiso multianual que hará que Chevrolet y Honda continúen como los Fabricantes de Equipamiento Original (OEM) oficiales de la categoría.

El nuevo acuerdo comenzará en 2027 y se extenderá por "múltiples años", según el comunicado de prensa. Ambos fabricantes también participarán en el desarrollo del motor y de las reglas de competencia que se implementarán con el nuevo auto previsto para la temporada 2028.

"Este es un día monumental para IndyCar, impulsado por un compromiso masivo e histórico de dos de nuestros mejores y más confiables socios", dijo el presidente de IndyCar, J. Douglas Boles.

"Chevrolet y Honda han trabajado incansablemente con nosotros durante los últimos 12 meses para llegar a este punto, y ambos han dejado muy claro que están totalmente comprometidos con este deporte e invertidos en continuar el impulso positivo que la serie generó en 2025."

Además de los compromisos asumidos en el desarrollo de motores, el suministro de motores y la promoción de la serie, cada fabricante tendrá derecho a poseer un chárter que podrá utilizarse a partir de 2028.

"Como participantes con chárter en 2028, Chevrolet y Honda ahora tienen una nueva y emocionante oportunidad de construir sobre sus increíbles legados en la IndyCar Series, mientras continúan sus sólidas relaciones con nuestra actual lista de equipos y ayudan a ofrecer un nuevo auto innovador y líder en la industria en 2028", dijo Boles.

Christian Lundgaard, Arrow McLaren Photo by: Jake Galstad / Lumen via Getty Images

Para Honda, que inició su incursión en la competencia de IndyCar en 1994, el anuncio marca la continuidad como proveedor de motores durante más de 30 años, incluidas seis temporadas como proveedor exclusivo. El fabricante japonés viene de conseguir su 11º título de constructores en competencia entre múltiples fabricantes y el quinto en los últimos ocho años.

"A nuestros estimados aficionados, clientes y asociados de Honda, estamos encantados de anunciar nuestra participación continua en la NTT IndyCar Series", dijo el presidente de Honda Racing Corporation USA, David Salters.

"Con un profundo respeto por la historia y el espíritu competitivo de las carreras de IndyCar, estamos orgullosos de continuar nuestra participación después de más de 30 años. Este compromiso de larga data fortalece nuestra capacidad para seguir desarrollando a nuestra gente y nuestra tecnología en la cima de los monoplazas en Norteamérica.

"La asociación entre IndyCar y FOX continúa creciendo, brindando una cobertura de carreras excepcional y elevando la experiencia para los aficionados en todas partes. El futuro de IndyCar luce increíblemente prometedor, y en Honda estamos honrados de desempeñar un papel fundamental en su éxito continuo."

El acuerdo para Chevrolet extiende su participación a 14 temporadas desde su regreso en 2012. Durante ese tiempo, la marca del moño ha conquistado nueve campeonatos de constructores, 16 en total si se incluyen sus participaciones anteriores en la categoría.

"Chevrolet ha disfrutado de una relación larga y exitosa con IndyCar como fabricante de motores, y esta extensión allana el camino para que la NTT IndyCar Series continúe creciendo y para que sigamos maximizando la transferencia de tecnología de la pista a la calle", dijo el presidente de General Motors, Mark Reuss.

"La incorporación de una franquicia permite a Chevrolet unirse a otros actores clave para seguir fortaleciendo la serie. IndyCar produce carreras consistentemente emocionantes en circuitos mixtos, callejeros y óvalos, y esperamos seguir construyendo sobre nuestro legado en IndyCar y ofrecer un gran espectáculo para nuestros fieles aficionados de Chevrolet."

Los detalles de los parámetros del tren motriz que se utilizará con el nuevo motor V6 biturbo de 2,4 litros con tecnología híbrida, que se introducirá con el auto de 2028, se anunciarán en una fecha posterior.