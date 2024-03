Arrow McLaren confirma a Ilott para la carrera en St Petersburg

Ilott pilotará su Chevrolet nº 6 en lugar de David Malukas, que se recupera de una operación en la muñeca izquierda.

El británico de 25 años ya ha sustituido a Malukas -que sufrió la lesión mientras practicaba ciclismo de montaña- en los entrenamientos de pretemporada en el Homestead-Miami Speedway.

Ilott ha disputado 36 carreras de IndyCar con Juncos Hollinger Racing en las tres últimas temporadas, en las que ha terminado cinco veces entre los diez primeros. También tiene experiencia en la Fórmula 1, ya que fue piloto de pruebas de Ferrari y piloto reserva de Alfa Romeo (ahora Sauber) en 2021.

"Obviamente lo siento por David y el equipo", dijo Ilott. "No es fácil estar en esta posición, especialmente justo antes del inicio de la temporada. Le deseo lo mejor y una pronta recuperación".

El acuerdo es un hecho aislado, ya que en un comunicado Arrow McLaren dice que "continúa evaluando opciones para su alineación de pilotos para futuras pruebas y carreras mientras David se recupera".

Con eso, sin embargo, Ilott mencionó que no hay un conflicto para participar en la exhibición no puntuable de IndyCar en The Thermal Club el 24 de marzo, pero su estado para el evento es desconocido. Además, cuando se le preguntó durante la disponibilidad sobre el número de eventos de IndyCar que podría hacer sin que ello impidiera los compromisos en el WEC, respondió con 11-12 carreras "si tuviera que hacerlo".

Ilott está compitiendo en el Campeonato Mundial de Resistencia 2024 para Jota Sport en la categoría Hypercar, y consiguió un podio en la carrera inaugural de la temporada en Qatar el sábado en su Porsche 963.

Perdió su puesto en la IndyCar en favor de Romain Grosjean, tras la ruptura del ex piloto de F1 con Andretti Global el año pasado. El equipo ya había vuelto a contratar a Agustín Canapino, la sensación argentina de 33 años del Touring Car, por lo que Ilott tuvo que dejar sitio.

"Esperaba quedarme en la IndyCar, ése era el plan original, pero las circunstancias cambiaron, como ocurre a veces en la vida", dijo Ilott sobre la situación en aquel momento.

Terminó 20º y 16º en los puntos durante las campañas a tiempo completo con Juncos, que explicó de su decisión que "ambas partes han decidido mutuamente separarse, con efecto inmediato" y expresó su "sincero agradecimiento por sus contribuciones en los últimos dos años".

En 2023 logró con el equipo el mejor quinto puesto de su carrera, en la carrera callejera de San Petersburgo, donde correrá con McLaren este fin de semana, y en la final de Laguna Seca.