Braun, Harvey y Siegel confirmados para 2024 con Dale Coyne Racing

Harvey, el único veterano del trío con 79 participaciones en su carrera, pilotará el Honda nº 18 durante 14 rondas, incluido el Gran Premio de San Petersburgo de este fin de semana. INVST también se une como socio de la entrada. "Estoy encantado de unirme a Dale Coyne Racing para esta temporada", dijo Harvey, de 30 años.

"Quiero dar las gracias a Dale, INVST y muchos otros seguidores por darme esta oportunidad de volver a la NTT IndyCar Series y continuar este viaje. St Pete siempre ha sido una ciudad, y un circuito, que me ha encantado y es genial tener la oportunidad de empezar este nuevo capítulo en uno de mis eventos favoritos."

El as de los sportcars Braun, que probó con el equipo el pasado fin de semana en Sebring International Raceway, será el encargado de pilotar tanto el nº 18 como el nº 51, asociado a Rick Ware Racing. Braun, ganador de las 24 Horas de Le Mans y las 24 Horas de Daytona, seguirá compitiendo a tiempo completo en IMSA esta temporada, pero estará en el Honda nº 51 este fin de semana junto a Harvey y competirá en el Desafío del Millón de dólares en Thermal Club. Aún no se han confirmado otros eventos.

"Estoy muy emocionado por disputar mis dos primeras carreras de la NTT IndyCar Series en San Petersburgo y Thermal Club con Dale Coyne Racing y RWR", dijo Braun, de 35 años.

"Quiero darle las gracias a Dale. Qué oportunidad me dio la semana pasada de probar el coche de Indy en Sebring. Fue muy divertido conducirlo. La gente de Honda y HRC también me hicieron sentir como en casa. Estoy impaciente por ponerme en marcha en St. Pete. Es un lugar en el que no he estado desde hace mucho tiempo, así que nos estamos lanzando a lo más profundo, pero estoy deseando empezar a rodar en el circuito urbano, seguir trabajando con el equipo, un gran grupo de gente, y no podría estar más emocionado y preparado para afrontar este reto. Va a ser una pasada".

El equipo también tendrá Siegel, que probó para el equipo en Homestead-Miami Speedway a principios de la temporada baja, en el N º 18 de este año. Novato del Año de la Indy NXT el año pasado, sigue siendo piloto a tiempo completo en la serie de desarrollo en 2024 con HMD Motorsports, pero participará en cuatro carreras no conflictivas con Dale Coyne Racing. Estará al volante en el Desafío del Millón de dólares en Thermal Club, el Gran Premio de Long Beach, las Calles de Toronto y una oportunidad de clasificarse para sus primeras 500 Millas de Indianápolis en mayo.

"Estoy muy emocionado de unirme a Dale Coyne Racing en Thermal, Long Beach, las 500 Millas de Indianápolis y Toronto en el coche 18 esta temporada", dijo Siegel, de 19 años.

"Para mí, correr en las NTT IndyCar Series es el sueño de mi vida hecho realidad. Estoy impaciente por aprovechar al máximo esta oportunidad. Muchas gracias a Dale, a todo el equipo y a todos los que han formado parte de mi carrera hasta ahora y me han ayudado a llegar hasta aquí. La térmica está a la vuelta de la esquina. Vamos a ponernos a trabajar y estoy deseando volver a subirme al coche".

Además de revelar sus pilotos, el equipo también se complace en anunciar que ha incorporado al veterano ingeniero Steve Newey como Ingeniero Jefe para su entrada Nº 51. La experiencia de Newey incluye resultados exitosos en carreras de IndyCar, Fórmula 1, NASCAR y Sports Car. Ha conseguido victorias y campeonatos con pilotos de la talla de Bobby Rahal, Michael Andretti, Dan Wheldon, Marco Andretti y Al Unser Jr. por nombrar algunos.

"Ha sido una temporada baja muy ajetreada y estamos muy contentos con nuestra alineación de pilotos de cara a la temporada 2024", dijo el propietario del equipo Dale Coyne.

"Creo que tenemos una gran combinación de pilotos que trabajarán bien juntos, como han demostrado en nuestras pruebas en Homestead y Sebring. Jack aporta mucha experiencia al equipo, y encajó inmediatamente cuando probó con nosotros. Al igual que Jack, es un placer trabajar con Nolan. Nos impresionó en el test de Homestead con lo rápido que se puso al día para ser su primera vez en el coche. Estamos deseando ver lo que ambos harán esta temporada a bordo de nuestro coche 18".

"Ya sabemos lo que Colin Braun puede hacer en un deportivo, y fue genial verle subirse a nuestro coche de Indy la semana pasada. Está saltando a la parte más profunda con poco tiempo a bordo de uno de estos coches antes de su primera carrera, pero confiamos en sus habilidades y no podemos esperar a verle de nuevo en el coche este fin de semana en San Petersburgo".

"También quiero dar la bienvenida a INVST a nuestra familia de socios, estamos muy contentos de tenerlos a bordo de nuestra entrada 18 y esperamos construir una exitosa asociación con ellos esta temporada. También estamos muy contentos de que Steve Newey se una a nosotros como Ingeniero Jefe en nuestro 51. Aporta una gran cantidad de conocimientos y experiencia. Aporta una gran cantidad de conocimientos y experiencia al equipo. Estamos impacientes por empezar la temporada".