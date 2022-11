Roger Penske: IndyCar busca sumar más óvalos en el futuro

Cargar reproductor de audio

En 2023, la IndyCar tendrá cinco carreras en óvalos junto con cinco carreras en circuitos temporales/urbanos y siete carreras en mixtos. Pero hay esperanzas de ampliar la lista de óvalos en 2024 y más allá, aunque todavía no hay planes firmes.

Penske dijo a Motorsport.com: "Estamos mirando a Milwaukee y a cómo podemos añadir óvalos a nuestro calendario en el futuro, pero ciertamente no tenemos un acuerdo para volver allí y cualquier cosa que hayas oído como eso es algo especulativo".

"Obviamente hemos corrido bien allí antes, como has dicho, como dijo Rick (Mears), y ciertamente añadiría a nuestra serie tener Milwaukee de vuelta, dada nuestra historia allí. Pero no hay ningún acuerdo cerrado, así que no quiero que pienses eso en absoluto. Sólo puedo decir que estamos estudiando varias ubicaciones diferentes y ésa es una de ellas".

"Hay que hacer mucho trabajo antes de que sea aceptable para nosotros, así que ese es otro aspecto que tenemos que resolver. Es como todas estas cosas: tenemos ideas de dónde queremos ir, pero hay mucho que hacer para que suceda".

El Iowa Speedway desapareció del calendario de la IndyCar en 2021, volviendo esta pasada temporada con una doble cita promocionada fuertemente por Hy-Vee. Según se informa, 80.000 aficionados se reunieron en el pequeño óvalo durante el fin de semana, una cifra que sin duda se vio reforzada por el hecho de que hubo conciertos de las superestrellas Blake Shelton, Gwen Stefani, Tim McGraw y Florida Georgia Line. Penske dijo que la IndyCar buscaría un promotor igualmente comprometido para hacer funcionar un nuevo -o viejo- recinto.

"Tuvimos que invertir mucho tiempo y esfuerzo en Iowa para llegar a un lugar donde tuviéramos un promotor que pudiera hacer que fuera un éxito", dijo, "y queremos asegurarnos de que dondequiera que vayamos, tengamos la calidad de un gran evento para los aficionados, y un acceso adecuado para ellos, y un lugar que sea seguro para los pilotos".

"Además, desde el punto de vista de la televisión, tenemos que ver qué fines de semana están disponibles, en qué momento del año queremos correr allí, etc. Así que no es sólo un caso de, 'Hey, vamos a ir aquí' y funciona. Hay que hacer un gran esfuerzo durante mucho tiempo".

Cuando se le preguntó si lo superóvalos, incluyendo Pocono, podrían estar en la agenda de la IndyCar a medio o largo plazo, Penske respondió que cerrar un nuevo acuerdo con el Texas Motor Speedway de 1,5 millas para una carrera a principios de abril había sido muy significativo por más de una razón.

"La buena noticia es que vamos a volver a Texas", dijo. "Ese (acuerdo) era uno de los grandes que estaba realmente ansioso por hacer porque quiero tener un óvalo de alta velocidad para cualquiera que vaya a correr en Indianápolis. Es bueno para los pilotos y los equipos haber tenido la experiencia de Texas".

"Si nos remontamos a los viejos tiempos, para correr en Indianápolis, teníamos que hacer correr a Mark Donohue (el primer ganador de Penske en Indy 500) primero en Phoenix y Trenton antes de poder ir a Indianápolis a hacer el test de novatos. Creo que ha sido un buen sistema, porque tenemos que asegurarnos de que no haya gente que se limita a comprar un coche para las 500 y trata de correr en el Speedway de inmediato, a menos que tenga mucha experiencia".

"Así que vamos a invertir mucho en la carrera de Texas e intentaremos que sea un éxito, no sólo para preparar la Indy, sino también porque es un mercado clave no sólo para nosotros, sino también para NTT".

"Estamos tratando de tener un calendario robusto, que tenga una gran diversidad de pistas, y tenemos que hacer que todos los eventos funcionen, y ser capaces de dar un gran espectáculo en todo tipo de pistas".