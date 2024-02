La IndyCar mueve el cierre de 2024 a Nashville Superspeedway

El Gran Premio de Music City iba a ser la última carrera de la próxima temporada el 15 de septiembre, pero ahora el evento ha sido retirado en favor de un regreso a Nashville Superspeedway.

La IndyCar hizo su debut en el circuito urbano de 11 curvas y 2,170 millas en 2021, llevando a los pilotos a través del puente Korean War Veterans Memorial Bridge por el centro de la ciudad y alrededor del estadio que alberga a los Tennessee Titans de la NFL.

El pasado agosto se anunciaron planes para que el evento albergara el final de temporada de 2024, que también iba a incluir un trazado diferente que mantendría algunos elementos del original, como el puente Korean War Veterans Memorial Bridge, pero también una pasada por Broadway e incluiría un pitlane curvo.

Sin embargo, ahora rl óvalo de hormigón de 1,33 millas en Lebanon, Tennessee, a unos 30 minutos de Nashville, se convierte en el primer final de temporada en un óvalo para la IndyCar desde Fontana 2014.

"Nashville Superspeedway es ideal para nuestro estilo de carreras altamente competitivo y extremadamente intenso, y estamos deseando añadir una pista de Speedway Motorsports a nuestro calendario", dijo el presidente de Penske Entertainment & CEO, Mark Miles.

"Nuestros aficionados esperarán con impaciencia ver cómo se decide un campeonato en un óvalo de alta velocidad, y la NBC ofrecerá una retransmisión imperdible para los telespectadores de todo el país (en Estados Unidos). Scott y su equipo harán un trabajo estupendo organizando nuestro fin de semana final, y estoy increíblemente agradecido por sus esfuerzos para pivotar y encontrar un lugar adecuado para nuestros aficionados, pilotos y equipos."

Scott McLaughlin, Team Penske Chevrolet, Alex Palou, Chip Ganassi Racing Honda, Colton Herta, Andretti Autosport c/ Curb-Agajanian Honda Foto de: Josh Tons / Motorsport Images

La IndyCar compitió anteriormente en el óvalo entre 2001 y 2009, siendo Scott Dixon, seis veces campeón de la serie, uno destacado en ese escenario con sus tres victorias consecutivas en 2006, 2007 y 2008.

Big Machine, que fue el promotor del Gran Premio de Music City, seguirá siendo el patrocinador del evento a pesar del traslado.

"Nashville es un mercado deportivo y de entretenimiento de talla mundial al que le encantan las carreras", declaró Scott Borchetta, fundador y presidente de Big Machine Label Group.

"En sus tres primeros años, el Big Machine Music City Grand Prix se estableció con éxito como un evento importante en Nashville, y tiene un enorme potencial de crecimiento, por lo que no podría estar más emocionado de hacer esta declaración con respecto a su futuro."

Borchetta destacó las razones que han motivado la decisión del cambio del centro de Nashville.

"Con el inicio de la construcción del nuevo estadio de los Titans, el equipo de operaciones del Gran Premio sabía que se enfrentaría a nuevos retos, sabiendo que el recorrido utilizado durante los tres primeros años tendría que cambiar drásticamente para la carrera de 2024", dijo Borchetta.

"Con varios lugares clave alrededor del estadio no disponibles como en años anteriores y con el cambio de recorrido propuesto para correr por las calles del centro de Nashville, (un gran bucle que utiliza el puente Korean War Veterans Memorial, First Avenue, Broadway, Fourth Avenue y Korean Veterans Boulevard), simplemente no tenemos el espacio adecuado que necesitan los equipos de carrera ni el acceso adecuado para las empresas y residencias del centro para ejecutar el evento de clase mundial que esperan nuestros increíbles fans, equipos de IndyCar y patrocinadores".

"Con los importantes desafíos del nuevo trazado propuesto y las incógnitas con la construcción del nuevo estadio, que ha sido el centro de operaciones durante los tres primeros años del Gran Premio, se ha tomado la decisión de trasladar la carrera de 2024 al Nashville Superspeedway".

"Esto no tiene ninguna relación con nuestra gran relación con los Tennessee Titans. La dirección del equipo no ha hecho más que apoyarnos con respecto al Gran Premio Big Machine Music City, y tenemos toda la intención de continuar las conversaciones con ellos y con la ciudad de Nashville sobre cuándo será el momento adecuado para volver a las calles de Nashville".

"También queremos subrayar el apoyo que Metro y el nuevo alcalde Freddie O'Connell y su equipo han prestado durante esta transición. El alcalde es un auténtico fan del Gran Premio Big Machine Music City y ha asistido a la carrera todos los años. Él y su equipo nos han ayudado a abordar todos los ángulos sobre la mejor manera de proceder, y creemos que hemos aterrizado en la mejor opción para una gran experiencia de carrera, tanto para los aficionados como para los equipos de carreras, trasladándonos a Nashville Superspeedway de Speedway Motorsports".

Bandera verde: Billy Boat lidera la carrera Foto: Blair Racing

El alcalde de Nashville, Freddie O'Connell, dijo: "El Gran Premio de Music City ha sido más que una carrera. Es un festival que celebra tanto Nashville como las carreras. Apreciamos la visión y la colaboración de Scott Borchetta y Big Machine y esperamos que la carrera vuelva al centro de Nashville en el futuro. He disfrutado asistiendo a las tres carreras del Music City Grand Prix y agradezco su continuo compromiso con Nashville. Correr en el Nashville Superspeedway añadirá una nueva intriga al evento de este año".

Indy NXT, la serie de desarrollo de IndyCar, también celebrará su final de temporada en Nashville Superspeedway.

"Esta es una noticia fantástica para los aficionados a las carreras, Nashville, la NTT IndyCar Series y Nashville Superspeedway. Esta asociación es un ajuste natural entre nuestras empresas, y estoy agradecido por la fe que Roger (Penske), Scott (Borchetta) y la IndyCar han depositado en nosotros para acoger su final de temporada", dijo el presidente de Speedway Motorsports & CEO, Marcus Smith.

"Cuando adquirimos Nashville Superspeedway en 2021, acoger eventos como el Big Machine Music City Grand Prix formaba parte de nuestra visión. Speedway Motorsports siempre quiere ampliar nuestro calendario de eventos con un entretenimiento excepcional para los aficionados que también aumente el impacto económico para toda la región de Middle Tennessee."